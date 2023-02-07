Анчелотти о спаде «Реала»: «Команда растет, несмотря на поражение от «Мальорки». Чувствуем, что у нас все получится»

высказался о недавних неудачах « ».

«Требования очень высоки. Нужно все правильно оценить. Я считаю, что, несмотря на поражение [от «Мальорки»] в воскресенье, команда растет. Но это поражение было болезненным.

У нас были травмы, но это не только наша проблема – дело в ужасном календаре. Мы чувствуем, что у нас все получится», – сказал тренер «Реала».

«Реал» завтра сыграет с «Аль-Ахли» в полуфинале клубного чемпионата мира. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.