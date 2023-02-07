Анчелотти о спаде «Реала»: «Команда растет, несмотря на поражение от «Мальорки». Чувствуем, что у нас все получится»
Карло Анчелотти высказался о недавних неудачах «Реала».
«Требования очень высоки. Нужно все правильно оценить. Я считаю, что, несмотря на поражение [от «Мальорки»] в воскресенье, команда растет. Но это поражение было болезненным.
У нас были травмы, но это не только наша проблема – дело в ужасном календаре. Мы чувствуем, что у нас все получится», – сказал тренер «Реала».
«Реал» завтра сыграет с «Аль-Ахли» в полуфинале клубного чемпионата мира. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
И Карло давал ему прекрасные шансы проявить себя во время отсутствия Бензема. И в ЛЧ, и в Ла Лиге. Но не получается у Азара заиграть так, как надо ни для Анчелотти, ни для Зидана
Столько бабла слили
просто Анчелотти и Зидан - очень слабые тренеры
не могут эффективно воспользоваться теми сокровищами, которые для них подготовил маэстро
Модричу с Бенземой нужно бы поднабраться опыта
Надеюсь, маэстро перес продлит их на 5 лет
А Тчуамени - сильный игрок, но ему нужно время, конечно.
можно по-разному на мир смотреть