Анчелотти о спаде «Реала»: «Команда растет, несмотря на поражение от «Мальорки». Чувствуем, что у нас все получится»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Мальорка Ла Лига чемпионат мира среди клубов Футбол

Карло Анчелотти высказался о недавних неудачах «Реала».

«Требования очень высоки. Нужно все правильно оценить. Я считаю, что, несмотря на поражение [от «Мальорки»] в воскресенье, команда растет. Но это поражение было болезненным.

У нас были травмы, но это не только наша проблема – дело в ужасном календаре. Мы чувствуем, что у нас все получится», – сказал тренер «Реала».

«Реал» завтра сыграет с «Аль-Ахли» в полуфинале клубного чемпионата мира. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Mamontilo
команда на пороге перестройки, в поиске нападающего на рынке, молодёжь имеет большой потенциал, но не готова показывать его прямо сейчас, Винисиус молод и получает уроки жизни, Перес грамотно ведёт бизнес и готовится к массивному выходу на рынок. можно по-разному на мир смотреть
Комментарий из 2021-го или 2022-го года🤓
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zombieset
Ответ Игорь Новиков
Как Сити находит Альвареса? И прочие? никто не говорит, что надо уровня Бензема сразу форварда взять. Но входить 2 сезона подряд с одним Бензема - это маразм.
Диас давний сменщик Бензема. И я вообще-то про классические 9-ки, которых сейчас днем с огнем не сыскать. Даже Бензема стал оттягиваться в полузащиту и отыгрывать 10-ку, как и раньше играл. В той же АПЛ уже давно без форвардов научились в футбол играть и чемпионаты выигрывать. А такие как Холанд или Кейн прям кладези в современном футболе среди форвардов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cukken
Долгожданный кризис, будто никто не знал, что он придет. Убрать Карима, Тони и Лука, и привет ЛЕ. Смеяться уже будут другие. Сейчас нужно минимум пол ярда, чтобы команды освежить, но после обновления стадиона, это маловероятно. Так, что готовьтесь сливочные. Трясти будет конкретно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Новиков
Ответ Mamontilo
команда на пороге перестройки, в поиске нападающего на рынке, молодёжь имеет большой потенциал, но не готова показывать его прямо сейчас, Винисиус молод и получает уроки жизни, Перес грамотно ведёт бизнес и готовится к массивному выходу на рынок. можно по-разному на мир смотреть
В прошлом году он тоже готовился. вюВ итоге без Мбаппе остался. Сейчас велика вероятность, что и без Беллингема останется. Значит, опять покупок не будет? Бред.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Новиков
Ответ Zombieset
А где они, эти форварды, сейчас есть?
Как Сити находит Альвареса? И прочие? никто не говорит, что надо уровня Бензема сразу форварда взять. Но входить 2 сезона подряд с одним Бензема - это маразм.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Berekella 999
Ответ Антон Фалафель
Команда постарела. Старики не справляются, травмируются. Нападающего нет, чтоб заменить сдувшегося Бензема. Молодёж не самого высокого уровня. Винисиус психически неустойчив. Перес жмотит бабло на трансферы
Все верно написал, единственное перес не жмотит бабло на судей
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Berekella 999
Ответ инок
Надеюсь, что Карло исправит ситуацию. Успехов Реалу на КЧМ
Там на клубном чемпионате такие мировые гранды 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Berekella 999
Ответ инок
Надеюсь, что Карло исправит ситуацию. Успехов Реалу на КЧМ
😁))))))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Berekella 999
Канчнлоти хватит 🚫
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zombieset
Ответ Игорь Новиков
Может, потому что без Бензема нет форвардов в команде? И это в Реале!
А где они, эти форварды, сейчас есть?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zombieset
Ответ Владислав Харламов
Анчелотти в другой реальности как-будто обитает. У него Азар в хорошей форме, сменщик Бензема не нужен (или это Мариано Диас), состав укомплектован (когда слева в защите играет Камавинга), а в Ла Лиге вся борьба впереди (сколько раз в истории отыгрывался 8 очковый отрыв?). Мне кажется, отставка не за горами
Лол, Азар вообще-то снова с трамвой https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/3113662.html
И Карло давал ему прекрасные шансы проявить себя во время отсутствия Бензема. И в ЛЧ, и в Ла Лиге. Но не получается у Азара заиграть так, как надо ни для Анчелотти, ни для Зидана
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zombieset
Ответ N1ghtwolf
Растёт не команда, а разница очков между Реалом и Барселоной:)
Еще бы Реалу столько рычагов как у Лапорты и столько трансферов как у Чави
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexandr Sokolov
Ответ Игорь Новиков
Может, потому что без Бензема нет форвардов в команде? И это в Реале!
это и печалит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Martin Naceri
Ответ N1ghtwolf
Растёт не команда, а разница очков между Реалом и Барселоной:)
Ну хоть что то же вы должны выиграть))
Столько бабла слили
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
Никогда не ноет.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экочёрт 4000
Ответ Антон Фалафель
Команда постарела. Старики не справляются, травмируются. Нападающего нет, чтоб заменить сдувшегося Бензема. Молодёж не самого высокого уровня. Винисиус психически неустойчив. Перес жмотит бабло на трансферы
перес вообще-то всех переиграл
просто Анчелотти и Зидан - очень слабые тренеры
не могут эффективно воспользоваться теми сокровищами, которые для них подготовил маэстро
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дядя Тима
Реалу оч повезло с Анчелотти и жалко ,что фло его скоро погонит ,так как виноват только он ,летом нужно было 3-4 крепких трансфера ,сейчас как раз разные уровни глубины составов между РМ и Барсой сделали свое
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экочёрт 4000
Согласен
Модричу с Бенземой нужно бы поднабраться опыта
Надеюсь, маэстро перес продлит их на 5 лет
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Екн Лор
Ответ Mamontilo
команда на пороге перестройки, в поиске нападающего на рынке, молодёжь имеет большой потенциал, но не готова показывать его прямо сейчас, Винисиус молод и получает уроки жизни, Перес грамотно ведёт бизнес и готовится к массивному выходу на рынок. можно по-разному на мир смотреть
Перес готовится к выходу на рынок, но при этом даже не в состоянии взять в аренду условного Вегорста, как МЮ? Скорее это просто жадность и упёртость, которая может плохо обернуться
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Костя Киреев
Думаю, что Карло хотел сказать, что состав стареет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Харламов
Анчелотти в другой реальности как-будто обитает. У него Азар в хорошей форме, сменщик Бензема не нужен (или это Мариано Диас), состав укомплектован (когда слева в защите играет Камавинга), а в Ла Лиге вся борьба впереди (сколько раз в истории отыгрывался 8 очковый отрыв?). Мне кажется, отставка не за горами
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Новиков
Ответ DolJun
да, перес конечно знатно подставил анчи отпустив каземиро: думал что будет как с вараном, рамосом и роналду а пока получается что как с макелеле
Если бы в целом команду усилили, потеря могла бы быть менее заметной. Проблем хватает и без опорной зоны. Фланги защиты, центр нападения.
А Тчуамени - сильный игрок, но ему нужно время, конечно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mamontilo
Ответ Антон Фалафель
Команда постарела. Старики не справляются, травмируются. Нападающего нет, чтоб заменить сдувшегося Бензема. Молодёж не самого высокого уровня. Винисиус психически неустойчив. Перес жмотит бабло на трансферы
команда на пороге перестройки, в поиске нападающего на рынке, молодёжь имеет большой потенциал, но не готова показывать его прямо сейчас, Винисиус молод и получает уроки жизни, Перес грамотно ведёт бизнес и готовится к массивному выходу на рынок.

можно по-разному на мир смотреть
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Новиков
Ответ Alexandr Sokolov
Промолчу, что без Кроссаи Модрича непонятно во что играют... Почему без Бензема такая задница? Это абсолютно не нормально (((
Может, потому что без Бензема нет форвардов в команде? И это в Реале!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sargerasxd
Ответ Alexandr Sokolov
Промолчу, что без Кроссаи Модрича непонятно во что играют... Почему без Бензема такая задница? Это абсолютно не нормально (((
с Бензема точно так же играют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий