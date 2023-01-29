Фирмино подпишет контракт с «Ливерпулем» до 2025-го с возможностью продления на год (Николо Скира)
Роберто Фирмино близок к продлению контракта с «Ливерпулем».
По информации Николо Скиры, переговоры о новом соглашении находятся на финальной стадии. Фирмино продлит контракт до 2025 года с возможностью продления еще на один год. Текущее соглашение нападающего с «Ливерпулем» действует до лета 2023 года.
Сообщалось, что «Интер» хотел бесплатно подписать Фирмино летом на замену Ромелу Лукаку.
В нынешнем сезоне на счету Фирмино 7 голов и 3 голевых передачи в 13 матчах АПЛ. Подробная статистика игрока – здесь.
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