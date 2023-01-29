Фирмино подпишет контракт с «Ливерпулем» до 2025-го с возможностью продления на год (Николо Скира)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Роберто Фирмино Футбол

Роберто Фирмино близок к продлению контракта с «Ливерпулем».

По информации Николо Скиры, переговоры о новом соглашении находятся на финальной стадии. Фирмино продлит контракт до 2025 года с возможностью продления еще на один год. Текущее соглашение нападающего с «Ливерпулем» действует до лета 2023 года.

Сообщалось, что «Интер» хотел бесплатно подписать Фирмино летом на замену Ромелу Лукаку. 

В нынешнем сезоне на счету Фирмино 7 голов и 3 голевых передачи в 13 матчах АПЛ. Подробная статистика игрока – здесь.

13 комментариев

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СТРАННИК
Ответ LiverpoolUA
Ну и на кой, при всём уважении?! Бобби давно уже не тот. Бобби часто травмируется. Какой-же треш в клубе происходит!
Ну уж лучше Фирма пусть играет, как подлечится. Шапки ваааще никакой, ни создать, ни пас, ни ударить не может...
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СТРАННИК
Фирмино не скрывал, что хочет остаться...
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Владимир Владимирович
Ответ JuVero
Слишком много игроков атаки будут на зарплате.
Не переживай, один из богатых клубов Европы как нибудь найдёт ему зарплату) тем более Фирминбаев свой, и на поле в порядке
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roma.atyakshev
отличная новость, осталось милнера с хендо продлить и следующий сезон с квадрупелем обеспечен
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LiverpoolUA
Ну и на кой, при всём уважении?! Бобби давно уже не тот. Бобби часто травмируется. Какой-же треш в клубе происходит!
0
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Женя Еропутов
Ответ Great ManUtd
Стата приличная у него. А куда он пропал, кстати?
Травма
+1
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Serik86
Вот это поворот)
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Владимир Долгополов
Ответ Тимур Жалолдинов
Вот кто кто, он действительно заслуживает новый контракт. Легенда Ливерпуля.
И не говори.В свете последних событий,это прекрасная новость.
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Расул Самедов
Ответ llolishe
Убивайте дальше клуб)Продлите контракт с Кейта до 2045 года
так и передам, они ведь не такие умные как ты
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Great ManUtd
Стата приличная у него. А куда он пропал, кстати?
0
0
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llolishe
Убивайте дальше клуб)Продлите контракт с Кейта до 2045 года
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JuVero
Слишком много игроков атаки будут на зарплате.
+1
-1
0
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Тимур Жалолдинов
Вот кто кто, он действительно заслуживает новый контракт. Легенда Ливерпуля.
+23
0
+23
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