Фирмино подпишет контракт с «Ливерпулем» до 2025-го с возможностью продления на год (Николо Скира)

близок к продлению контракта с « ».

По информации Николо Скиры, переговоры о новом соглашении находятся на финальной стадии. Фирмино продлит контракт до 2025 года с возможностью продления еще на один год. Текущее соглашение нападающего с «Ливерпулем» действует до лета 2023 года.

Сообщалось, что «Интер» хотел бесплатно подписать Фирмино летом на замену Ромелу Лукаку.

В нынешнем сезоне на счету Фирмино 7 голов и 3 голевых передачи в 13 матчах . Подробная статистика игрока – здесь.