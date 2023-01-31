«Ливерпуль» никого не подпишет в заключительный день трансферного окна. Зимой купили только Гакпо

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп возможные трансферы Коди Гакпо Футбол

«Ливерпуль» никого не подпишет в заключительный день зимнего трансферного окна.

По данным The Times, трансфер Коди Гакпо из ПСВ за 37 млн фунтов станет единственным для «Ливерпуля» этой зимой.

Приоритетом клуба летом станет усиление полузащиты – «Ливерпуль» по-прежнему хочет купить Джуда Беллингема у дортмундской «Боруссии».

Отмечается, что до закрытия трансферного окна из «Ливерпуля» может уйти защитник Натаниэль Филлипс. Его хочет арендовать «Галатасарай», но к утру понедельника контактов между клубами не было.

В 2022 году «Ливерпуль» потратил 180 млн фунтов на четырех игроков. Состав команды пополнили Луис Диас, Дарвин Нуньес, Фабиу Карвалью и Гакпо.

Сейчас «Ливерпуль» занимает 9-е место в таблице АПЛ. Отставание от 4-го места – 10 очков.

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38 комментариев

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fanliv64
Ответ Aleksandr Chuchval
У Ливерпуля левоногие футболисты есть вообще в атаке?
кривоногих хватает в избытке и в нападении а особенно в защите и центре.....зачем тебе левоногие?)))))))))))))))))))
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Сергей Соловьёв
Ответ а что случилось
не понял, можно еще раз
Салат и Элиох
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v.belorussky
Ван Гал гениально раскрутил таких поленьев, как Гакпо и Вергорст.
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fanliv64
Ответ Джанлука Нальюка
Салах, Элиотт
насчёт левоногих и правоногих я сомневаюсь что они есть в ливерпуле ..а вот кривоногих )))с десяток точно наберётся особенно в защите
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llolishe
Позорище-убивают клуб
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fanliv64
Ответ Анвар Масимов
В марте вылет от Реала. И можно сосредоточиться на борьбе с Челси за ЛК
можно не на чё не сосредотачиваться ..а сливать воду и сушить весла с такой командой и с таким физруком как клоп..сезон провален с треском
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fanliv64
Ответ Sergey Kuznetsov
нам никто не нужен, ждем когда Артур восстановится
и что произойдёт ..?ха ха ха ))))))нашёл супер пупер игрока ..так же кричали о нуньесе ..отстойном
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fanliv64
да и какой дурень туда пойдёт в тот нынешний ливерпуль..никудышный ..и тренером опущенным до уровня физрука.....?
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-3
-3
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Boss789
Ответ а что случилось
не понял, можно еще раз
Эллиот,Салах
0
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Анвар Масимов
В марте вылет от Реала. И можно сосредоточиться на борьбе с Челси за ЛК
+2
-2
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corazón blanco
Ответ Max Semenik
Надо же ему дать время на адаптацию.
Безусловно, тем более он сам признавался, что в АПЛ куда выше интенсивность и скорости.
0
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Lord Baium
Сейчас Окса с Кейтой продлят, Артура подпишут и полна коробочка :)
+7
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Артемий Ковынев
Ответ Tahir Turk
Печально это все, сырой байчетич в центре это конечно не уровень лиги чемпионов
Ну парень в 18 уже выиграл конкуренцию у (пусть и сильно сдавшего) Фабиньо, это не так уж и плохо. Видел интересное мнение что подпиши его Ливерпуль, а не переведи из молодежки - фанаты бы радовались.
Но в целом конечно да, отсутсвие трансферов - огромная подстава от ФСГ, так даже призрачные шансы на ЛЧ исчезают.
+4
0
+4
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ML26
Ответ а что случилось
не понял, можно еще раз
Салах, Эллиот
+1
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Sergey Kuznetsov
Ответ Люблю Марго Робби
Зато сколько было в комментах пафоса от ливерных, типа утёрли нос МЮ , перехватили такого топаря как Гакпо за копейки, ну теперь наслаждайтесь игрой этого биста
Месси год в ПСЖ адаптировался, а Гакпо меньше месяца играет в Ливерпуле. Ваш комментарий пропитан скорее завистью, чем злостью. Продолжайте и дальше смешить людей) 🤡
+7
0
+7
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Max Semenik
Ответ corazón blanco
Гакпо что-то пока совсем не вписывается в игровую модель, конечно рано делать какие-либо выводы, тем более когда вся команда в целом играет удручающе.
Надо же ему дать время на адаптацию.
+2
0
+2
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dnssda
Тем хуже для Ливерпуля
0
0
0
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liv6
Из-за неопределенности с владельцами и кутерьмой в руководстве не видать внятного вектора развития
0
0
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а что случилось
Ответ Джанлука Нальюка
Салах, Элиотт
не понял, можно еще раз
0
0
0
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Джанлука Нальюка
Ответ Aleksandr Chuchval
У Ливерпуля левоногие футболисты есть вообще в атаке?
Салах, Элиотт
0
0
0
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corazón blanco
Гакпо что-то пока совсем не вписывается в игровую модель, конечно рано делать какие-либо выводы, тем более когда вся команда в целом играет удручающе.
+1
0
+1
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Александр Анатольевич
Ответ Aleksandr Chuchval
У Ливерпуля левоногие футболисты есть вообще в атаке?
Салах
0
0
0
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FanLFC
Ответ Aleksandr Chuchval
У Ливерпуля левоногие футболисты есть вообще в атаке?
Салах, Эллиот
0
0
0
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eskerro
Ответ СуперНегр228
Реал и Ливерпуль-Два сапога пара)
Скорее Милан и Ливерпуль.
+6
0
+6
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Born is the King
У Ливера есть вера в тренировки, тимбилдинг и Клоп. Трансферы не нужны
+6
-2
+4
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