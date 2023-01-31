«Ливерпуль» никого не подпишет в заключительный день трансферного окна. Зимой купили только Гакпо

«Ливерпуль» никого не подпишет в заключительный день зимнего трансферного окна.

По данным The Times, трансфер из ПСВ за 37 млн фунтов станет единственным для « » этой зимой.

Приоритетом клуба летом станет усиление полузащиты – «Ливерпуль» по-прежнему хочет купить Джуда Беллингема у дортмундской «Боруссии».

Отмечается, что до закрытия трансферного окна из «Ливерпуля» может уйти защитник Натаниэль Филлипс. Его хочет арендовать «Галатасарай», но к утру понедельника контактов между клубами не было.

В 2022 году «Ливерпуль» потратил 180 млн фунтов на четырех игроков. Состав команды пополнили Луис Диас, Дарвин Нуньес, Фабиу Карвалью и Гакпо.

Сейчас «Ливерпуль» занимает 9-е место в таблице АПЛ. Отставание от 4-го места – 10 очков.