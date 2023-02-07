Жоан Лапорта: «Мечтаю выиграть Ла Лигу в этом году. «Барселона» на верном пути»

мечтает о победе «Барселоны» в .

После 20 туров каталонский клуб лидирует в таблице Ла Лиги, на 8 очков опережая мадридский «Реал».

«Я мечтаю выиграть Ла Лигу в этом году. Мы на верном пути. Нужно качественно работать. У нас есть команда – совет директоров и все сотрудники клуба. Они помогают «Барсе» прогрессировать», – сказал президент «блауграны».

Жоан Лапорта: «Барса» подписалась бы на 8-очковый отрыв перед началом сезона, но у нас еще много работы. Хави отлично справляется»