Жоан Лапорта: «Мечтаю выиграть Ла Лигу в этом году. «Барселона» на верном пути»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта мечтает о победе «Барселоны» в Ла Лиге.

После 20 туров каталонский клуб лидирует в таблице Ла Лиги, на 8 очков опережая мадридский «Реал».

«Я мечтаю выиграть Ла Лигу в этом году. Мы на верном пути. Нужно качественно работать. У нас есть команда – совет директоров и все сотрудники клуба. Они помогают «Барсе» прогрессировать», – сказал президент «блауграны».

Жоан Лапорта: «Барса» подписалась бы на 8-очковый отрыв перед началом сезона, но у нас еще много работы. Хави отлично справляется»

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24 комментария

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Влад161
Ответ Игорь Климов
Он, видимо, тут о родине своей скучает, и о своих земляках)
Видимо да.
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DolJun
Ответ Игорь Климов
Ты лучше скажи на каком там месте в АПЛ находится твой Челси? А то я пролистал аж до 8 места и не обнаружил его в списке, а ниже в таблице не стал смотреть, там вообще одни ноунеймы.
почему тебя лучше это интересует, чем лапорта с его фк мем?)
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Игорь Климов
Ответ Влад161
Что за лаптя, и причем здесь твой род таджиков? В Испании вроде играют и базируются клубы Ла Лиги.
Он, видимо, тут о родине своей скучает, и о своих земляках)
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Игорь Климов
Ответ DolJun
понятно почему лапорта об этом мечтает, ведь если этого не случится - барсу могут и с молотка пустить) пусть скажет спасибо пересу, отдавшему каземиро, который одним своим трансфером облегчил барсе жизнь больше, чем все трансферы лапорты вместе взятые)
Ты лучше скажи на каком там месте в АПЛ находится твой Челси? А то я пролистал аж до 8 места и не обнаружил его в списке, а ниже в таблице не стал смотреть, там вообще одни ноунеймы.
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Flow market Victor Mercedes
Лишь бы навигатор не сбился с маршрута)
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Игорь Климов
Барселона обязательно должна выигрывать в этом сезоне Ла Лигу, и ещё, возможно, Кубок Короля, а Чемпионатом Европы можно и пожертвовать ради победы в Ла Лиге, удачи!
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Топлю за барсу 10 лет
Ответ GuruFutbola
Никуда титул не денется, конкуренты мертвы
остался только контрольный выстрел)))
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Владимир Самсонов
Реал сейчас в очень плохом состоянии и никого не купил зимой, хотя это очевидно стоило сделать. Атлетико проводит худший сезон при Симеоне. Так что Барселоне нужно постараться, чтобы не выиграть титул.
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Beriya
грех не выиграть, столько рычагов задействовал, думаю мечта сбудется!
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Isshin88
Исходя из действий Лапорты Барселона должна выиграть Небесную Лигу.
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Jonh Abruzzi
Для первого полноценного сезона Хави если будет Ла Лига и плюс кубок, то результат хороший
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Влад161
Ответ Мадрид наказывает!
Давно не было Лаптя)) Когда он вылазит "мы вернулись", обычно идет лютый обсер и траур в Таджикистане))
Что за лаптя, и причем здесь твой род таджиков? В Испании вроде играют и базируются клубы Ла Лиги.
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инок
Барса набрала в Ла Лиге хороший ход. Так продолжать
и дальше
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DolJun
Ответ артмаст
Все трансферы боули вместе взятые не помогают чилсе выиграть фулхэм
кому? что? ты о чем?
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Мадрид наказывает!
Давно не было Лаптя)) Когда он вылазит "мы вернулись", обычно идет лютый обсер и траур в Таджикистане))
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артмаст
Ответ DolJun
понятно почему лапорта об этом мечтает, ведь если этого не случится - барсу могут и с молотка пустить) пусть скажет спасибо пересу, отдавшему каземиро, который одним своим трансфером облегчил барсе жизнь больше, чем все трансферы лапорты вместе взятые)
Все трансферы боули вместе взятые не помогают чилсе выиграть фулхэм
+35
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Гусейн Магомедрасулов
Лапорта снова вернёт Барсу на вершину.
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Gravdaar Iyaad
Ждем Барсу в ЛЧ в следующем году ✊️
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ljolik888
Мечта становится ближе , но впереди ещё много работы . Надеюсь в конце сезона мечта станет реальностью .
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Insan
Похожие разговоры были и про ЛЧ. Меньше слов, больше дела и тогда Барса будет чемпионом. Ещё бы и ЛЕ зажать для кучи)))
+6
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DolJun
понятно почему лапорта об этом мечтает, ведь если этого не случится - барсу могут и с молотка пустить)
пусть скажет спасибо пересу, отдавшему каземиро, который одним своим трансфером облегчил барсе жизнь больше, чем все трансферы лапорты вместе взятые)
+4
-9
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mutnyy
Возьмём Требл😍
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GuruFutbola
Никуда титул не денется, конкуренты мертвы
+7
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cektor
так и будет
+11
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