Бобровский стал 3-й звездой матча с «Тампой», отразив 32 броска из 33. Победа – 349-я в карьере

Теги Тампа-Бэй Флорида Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский стал 3-й звездой матча с «Тампой», отразив 32 броска из 33.

«Флорида» разгромила «Лайтнинг» (7:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ

34-летний россиянин провел первый матч после травмы, полученной 19 января в матче против «Монреаля». 

Победа стала для Бобровского 13-й в сезоне и 349-й – в карьере в НХЛ (в 623 матчах).

Сергей занимает 2-е место в истории лиги по числу побед среди российских вратарей, уступая лишь Евгению Набокову (353 в 697 играх). 

В текущем сезоне вратарь отражает 90,0% бросков при коэффициенте надежности 3,17. 

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1 комментарий

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curdboy
Ну чё там, не пора ещё менять Серёгу?) А может, Вася уже всё?)) Эта игра прекрасная иллюстрация того, что если команда не хочет играть, то никакой кипер не спасёт...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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