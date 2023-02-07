Бобровский стал 3-й звездой матча с «Тампой», отразив 32 броска из 33. Победа – 349-я в карьере

стал 3-й звездой матча с « », отразив 32 броска из 33.

« » разгромила «Лайтнинг» (7:1) в матче регулярного чемпионата .

34-летний россиянин провел первый матч после травмы, полученной 19 января в матче против «Монреаля».

Победа стала для Бобровского 13-й в сезоне и 349-й – в карьере в НХЛ (в 623 матчах).

Сергей занимает 2-е место в истории лиги по числу побед среди российских вратарей, уступая лишь Евгению Набокову (353 в 697 играх).

В текущем сезоне вратарь отражает 90,0% бросков при коэффициенте надежности 3,17.