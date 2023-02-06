Орр занял 3-е место в списке лучших игроков в истории НХЛ по версии The Athletic, Кросби – 4-е, Ягр – 5-е
Бобби Орр стал третьим в списке лучших игроков в истории НХЛ.
Издание The Athletic ведет собственный сериал о рейтинге 100 лучших хоккеистов в современной истории НХЛ.
Имена номинантов называются в обратном порядке.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занял шестое место в рейтинге, нападающий Яромир Ягр расположился на пятой позиции, капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби стал четвертым.
Третье место в списке занял Бобби Орр. Канадский хоккеист выступал в НХЛ за «Бостон» и «Чикаго».
Он провел 12 сезонов в лиге и записал на свой счет 915 (270+645) очков в 657 матчах в регулярных чемпионатах. В плей-офф Орр отметился 92 (26+66) баллами в 74 матчах.
Орр является двукратным обладателем Кубка Стэнли (1970, 1972), трехкратный обладателем «Харт Трофи».
Восемь раз подряд Орр выигрывал «Норрис Трофи» – награду лучшему защитнику, а также дважды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, получая приз «Арт Росс Трофи».
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