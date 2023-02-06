Орр занял 3-е место в списке лучших игроков в истории НХЛ по версии The Athletic, Кросби – 4-е, Ягр – 5-е

Теги Питтсбург Бостон Вашингтон Чикаго Яромир Ягр Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Бобби Орр Хоккей

Бобби Орр стал третьим в списке лучших игроков в истории НХЛ.

Издание The Athletic ведет собственный сериал о рейтинге 100 лучших хоккеистов в современной истории НХЛ.

Имена номинантов называются в обратном порядке.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занял шестое место в рейтинге, нападающий Яромир Ягр расположился на пятой позиции, капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби стал четвертым.

Третье место в списке занял Бобби Орр. Канадский хоккеист выступал в НХЛ за «Бостон» и «Чикаго».

Он провел 12 сезонов в лиге и записал на свой счет 915 (270+645) очков в 657 матчах в регулярных чемпионатах. В плей-офф Орр отметился 92 (26+66) баллами в 74 матчах.

Орр является двукратным обладателем Кубка Стэнли (1970, 1972), трехкратный обладателем «Харт Трофи».

Восемь раз подряд Орр выигрывал «Норрис Трофи» – награду лучшему защитнику, а также дважды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, получая приз «Арт Росс Трофи».

8 комментариев

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Andy Brandy
Ответ Василий Иванов
Сид конечно отличный хоккеист, но 3 место это перебор. Ришар или Миша Босой!
Кросби 4-й, если что
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igolp igolp
первое Гретцки,второе поделили Хоу,Халл,Лемье
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DpeMa111
Овечкин и Кросби не должны находиться даже в 20ке, имхо
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Михаил Черный
А где Хоу тогда?
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Василий Иванов
Сид конечно отличный хоккеист, но 3 место это перебор. Ришар или Миша Босой!
0
-1
-1
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Белый офицер
Интрига за 1-2 место как в российских фильмах. Когда все очевидно но пытаются создать напряжение.
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зять тестярика
Ответ upuckuH
Лимье, Грецки. Вангую.
какой кросби 4 и овечкин 6.мессье горди хоу на каком месте у вас интересно?
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upuckuH
Лимье, Грецки. Вангую.
+2
0
+2
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