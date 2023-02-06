Орр занял 3-е место в списке лучших игроков в истории НХЛ по версии The Athletic, Кросби – 4-е, Ягр – 5-е

Бобби Орр стал третьим в списке лучших игроков в истории НХЛ.

Издание The Athletic ведет собственный сериал о рейтинге 100 лучших хоккеистов в современной истории НХЛ.

Имена номинантов называются в обратном порядке.

Капитан « » занял шестое место в рейтинге, нападающий расположился на пятой позиции, капитан « » стал четвертым.

Третье место в списке занял . Канадский хоккеист выступал в за « » и « ».

Он провел 12 сезонов в лиге и записал на свой счет 915 (270+645) очков в 657 матчах в регулярных чемпионатах. В плей-офф Орр отметился 92 (26+66) баллами в 74 матчах.

Орр является двукратным обладателем Кубка Стэнли (1970, 1972), трехкратный обладателем «Харт Трофи».

Восемь раз подряд Орр выигрывал «Норрис Трофи» – награду лучшему защитнику, а также дважды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, получая приз «Арт Росс Трофи».