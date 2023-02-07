Кузьменко забросил 22-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси». У него 44 очка в 49 играх

Теги Нью-Джерси Ванкувер НХЛ Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко забросил 22-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси».

Форвард «Ванкувера» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Девилс» (4:5 ОТ). 

В 49 матчах текущего сезона на его счету 44 (22+22) очка. 

Сегодня россиянин (18:04, 1:33 – в большинстве, «минус 1») нанес 4 броска в створ, сделал 1 блок, допустил 1 потерю и получил малый штраф. 

Нарушение было зафиксировано на 4-й минуте овертайма, спустя 37 секунд «Нью-Джерси» забил в большинстве.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vankouver
Красиво Андрей раздел Хэмилтона. Даже несмотря на "результативное" удаление в ОТ, в игре смотрелся очень неплохо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
Зачетный проход. Почти харламовский.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Deathspell Omega
.... и получил малый штраф.
__________________________
... в овертайме, после реализации которого "Нью Джерси" выиграло матч.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий