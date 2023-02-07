Кузьменко забросил 22-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси». У него 44 очка в 49 играх
Андрей Кузьменко забросил 22-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси».
Форвард «Ванкувера» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Девилс» (4:5 ОТ).
В 49 матчах текущего сезона на его счету 44 (22+22) очка.
Сегодня россиянин (18:04, 1:33 – в большинстве, «минус 1») нанес 4 броска в створ, сделал 1 блок, допустил 1 потерю и получил малый штраф.
Нарушение было зафиксировано на 4-й минуте овертайма, спустя 37 секунд «Нью-Джерси» забил в большинстве.
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... в овертайме, после реализации которого "Нью Джерси" выиграло матч.