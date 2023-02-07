Кэм Томас во втором матче подряд обновляет личный рекорд результативности – 47 очков против «Клипперс»

Теги Леброн Джеймс Клипперс Бруклин НБА Вашингтон видео Кэмерон Томас Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Кэмерон Томас обновил личный рекорд результативности в матче с «Клипперс» (116:124).

Томас записал на свой счет 47 очков за 39 минут, реализовав 15 из 29 с игры (7 из 11 из-за дуги).

В активе Томаса также 4 подбора и 3 передачи при 4 потерях.

В предыдущей встрече с «Вашингтоном» Кэм набрал 44 очка, что также было его личный рекордом по очкам в НБА.

Кэм набирает 40+ очков в двух матчах подряд, второй раз – в возрасте 21 года 116 дней. Это третий результат в истории НБА после Леброна Джеймса, которому принадлежат два первых места (21 год, 47 дней и 21 год, 92 дня).

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1 комментарий

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AnTikVar
Динуидди можно смело трейдить дальше, как актив с таким-то Томасом.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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