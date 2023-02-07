Разыгрывающий « » обновил личный рекорд результативности в матче с « » (116:124).

Томас записал на свой счет 47 очков за 39 минут, реализовав 15 из 29 с игры (7 из 11 из-за дуги).

В активе Томаса также 4 подбора и 3 передачи при 4 потерях.

В предыдущей встрече с « » Кэм набрал 44 очка, что также было его личный рекордом по очкам в НБА.

Кэм набирает 40+ очков в двух матчах подряд, второй раз – в возрасте 21 года 116 дней. Это третий результат в истории НБА после , которому принадлежат два первых места (21 год, 47 дней и 21 год, 92 дня).

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