Кэм Томас во втором матче подряд обновляет личный рекорд результативности – 47 очков против «Клипперс»
Разыгрывающий «Бруклина» Кэмерон Томас обновил личный рекорд результативности в матче с «Клипперс» (116:124).
Томас записал на свой счет 47 очков за 39 минут, реализовав 15 из 29 с игры (7 из 11 из-за дуги).
В активе Томаса также 4 подбора и 3 передачи при 4 потерях.
В предыдущей встрече с «Вашингтоном» Кэм набрал 44 очка, что также было его личный рекордом по очкам в НБА.
Кэм набирает 40+ очков в двух матчах подряд, второй раз – в возрасте 21 года 116 дней. Это третий результат в истории НБА после Леброна Джеймса, которому принадлежат два первых места (21 год, 47 дней и 21 год, 92 дня).
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