«Ман Сити» об обвинениях АПЛ: «Приветствуем рассмотрение этого вопроса независимой комиссией для беспристрастной оценки доказательств в поддержку позиции клуба»

« » выступил с заявлением относительно обвинений со стороны АПЛ.

Сегодня АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 100+ нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10. Клуб могут лишить очков или исключить из лиги, если нарушения докажут.

«Манчестер Сити» удивлен публикацией этих предполагаемых нарушений правил Премьер-лиги, особенно учитывая широкое участие и огромное количество подробных материалов, которые были предоставлены АПЛ.

Клуб приветствует рассмотрение этого вопроса независимой комиссией для беспристрастной оценки всеобъемлющего массива неопровержимых доказательств в поддержку его позиции.

Поэтому мы с нетерпением ожидаем, что этот вопрос будет решен раз и навсегда», – говорится в заявлении «горожан».