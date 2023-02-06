«Ман Сити» об обвинениях АПЛ: «Приветствуем рассмотрение этого вопроса независимой комиссией для беспристрастной оценки доказательств в поддержку позиции клуба»
«Манчестер Сити» выступил с заявлением относительно обвинений со стороны АПЛ.
Сегодня АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 100+ нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10. Клуб могут лишить очков или исключить из лиги, если нарушения докажут.
«Манчестер Сити» удивлен публикацией этих предполагаемых нарушений правил Премьер-лиги, особенно учитывая широкое участие и огромное количество подробных материалов, которые были предоставлены АПЛ.
Клуб приветствует рассмотрение этого вопроса независимой комиссией для беспристрастной оценки всеобъемлющего массива неопровержимых доказательств в поддержку его позиции.
Поэтому мы с нетерпением ожидаем, что этот вопрос будет решен раз и навсегда», – говорится в заявлении «горожан».
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кому надо...