«Ман Сити» об обвинениях АПЛ: «Приветствуем рассмотрение этого вопроса независимой комиссией для беспристрастной оценки доказательств в поддержку позиции клуба»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия финансовый фэйр-плей Футбол

«Манчестер Сити» выступил с заявлением относительно обвинений со стороны АПЛ.

Сегодня АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 100+ нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10. Клуб могут лишить очков или исключить из лиги, если нарушения докажут.

«Манчестер Сити» удивлен публикацией этих предполагаемых нарушений правил Премьер-лиги, особенно учитывая широкое участие и огромное количество подробных материалов, которые были предоставлены АПЛ.

Клуб приветствует рассмотрение этого вопроса независимой комиссией для беспристрастной оценки всеобъемлющего массива неопровержимых доказательств в поддержку его позиции.

Поэтому мы с нетерпением ожидаем, что этот вопрос будет решен раз и навсегда», – говорится в заявлении «горожан».

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32 комментария

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llolishe
Купили седого норвежца за 300 лямов чтобы тот проигрывал Рэксхэму Рейнолдса)Забавно
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llolishe
Мидлсбро снова сможет повеселиться над своей манчестерской сучкой))))
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Buba
Манся под новым акком сидит и вместе со всеми возмущается над махинациями сити 😎
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llolishe
Ответ DolJun
ман сити в шип, пепа в псж.
Пепа в Шип, Манчестер Сити в лигу к Рэксхэму Рейнолдса
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А.В.Бубнов
Вот и начало конца омерзительной пробирки монсура
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llolishe
Временный проект шейхов скоро закроется)А студенты ,которых подкупали чтобы те ходили на стадион и якобы болели за Сити будут болеть за другие команды)

Шейхи обогатят условную Жирону-мир забудет про Манчестер Сити)
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А.В. Бубнов
Ответ DolJun
ман сити в шип, пепа в псж.
В жпс
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А.В. Бубнов
Ответ СуперНегр228
В Пердив!
Без ИВ
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А.В. Бубнов
Ответ Акира_1
Получается все таблицы с доходами Сити последних сезонов - обычная липа 😅
Дело не в тратах, а от кого и под каким видом эти деньги поступали в клуб.
Их обвиняют в мошенничестве, а не в мешочничестве
+3
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А.В. Бубнов
Л - лицемерие...
Они приветствую, не представляя никаких документов)
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даниил футбол
Угробят как и Ювентус 😔
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DolJun
ман сити в шип, пепа в псж.
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Кирилл Неважно
Господи, сколько можно уже копать то что было 10+ лет назад?!🤦‍♂️ лучше с догами в чампах боролись...
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СуперНегр228
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий удален пользователем
Ференцварошу Черчесова
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Растиньяк
массива))лол
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Максим Новиков
Здесь могла бы быть ваша шутка про дискву Лудогорца
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Krauvec Cool
Шейхи с америкосом Боули навертят эту АПЛ на хрен чтобы не выпендривались.
+2
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Mikel Dominator Arteta
Раз зависимая АПЛ вас обвиняет, то что будет в случае независимой комиссии?
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Tybalt
да здравствует "наш" суд , самый гуманный суд в мире
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0
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Garikus89
Да ладно, очки все равно снимут с Ювентуса)
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Sevuska
« Сделаем любую независимую комиссию от нас зависимой за любую комиссию « 😎
+9
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Alex Ekimov
Ахаххв, беспристрастная в пользу клуба? Это как?) нельзя в пользу реальности?
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denbodrov
В состав независимой комиссии войдут шейх Мансур, шейх Мухаммад и прочие официальные лица
+12
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СуперНегр228
В Пердив!
+7
-3
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инок
В АПЛ же нет коррупции, похоже Сити занесут и сейчас
кому надо...
+3
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