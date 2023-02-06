Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову могут ампутировать часть ноги из-за гангрены (РИА Новости)

Фигуристу Роману Костомарову могут ампутировать часть ноги из-за гангрены.

Об этом сообщает источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

«Врачи могут ампутировать часть ноги из-за гангрены. В настоящее время идут консультации на этот счет», – сказал собеседник агентства.

10 января олимпийский чемпион в танцах на льду попал в реанимацию с пневмонией. Ему делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, но позднее его отключили от этой системы, так как в состоянии фигуриста наметилось улучшение.