Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову могут ампутировать часть ноги из-за гангрены (РИА Новости)

Теги Роман Костомаров сборная России происшествия травмы танцы на льду Р-Спорт Здоровье Фигурное катание

Фигуристу Роману Костомарову могут ампутировать часть ноги из-за гангрены.

Об этом сообщает источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

«Врачи могут ампутировать часть ноги из-за гангрены. В настоящее время идут консультации на этот счет», – сказал собеседник агентства.

10 января олимпийский чемпион в танцах на льду попал в реанимацию с пневмонией. Ему делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, но позднее его отключили от этой системы, так как в состоянии фигуриста наметилось улучшение.

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61 комментарий

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Lennuci
Ответ armchair traveler
"Из-за постоянного переноса операции гангрена прогрессирует, поэтому спортсмену могут ампутировать ногу по колено. Врачи боятся, что Костомаров не переживёт операцию. Поражена уже большая часть ноги, развился некроз стопы и сепсис. Доктора считают, что необходимо ампутировать ногу по колено, чтобы не допустить дальнейшего заражения". Об этом сообщает Mash. Сосудистые хирурги предупредили, что в случае ампутации есть риск развития тромбоэмболии. В то же время отмирание тканей может привести к сердечной недостаточности.
Риск развития тромбоэмболии уже в том, что он лежит месяц на ИВЛ.
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Olga Tchistyakov
Помните Ванечку маленького спасли от ампутации, из за начинающейся гангрены от обморожения?Может врачи сумеют спасти ногу?!
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Лека-Лека
Ответ Fellina
Уже поздно.
Я и написала: давно пора было.
И все же и сейчас я уверена, что нужно так сделать: и уровень операции, и уровень послеоперационного периода там несравнимо выше.
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Лека-Лека
Ответ armchair traveler
"Из-за постоянного переноса операции гангрена прогрессирует, поэтому спортсмену могут ампутировать ногу по колено. Врачи боятся, что Костомаров не переживёт операцию. Поражена уже большая часть ноги, развился некроз стопы и сепсис. Доктора считают, что необходимо ампутировать ногу по колено, чтобы не допустить дальнейшего заражения". Об этом сообщает Mash. Сосудистые хирурги предупредили, что в случае ампутации есть риск развития тромбоэмболии. В то же время отмирание тканей может привести к сердечной недостаточности.
Кошмар и ужас. Держись, Ромочка. Держись, Оксана. Держитесь, родители.
Мы с вами.
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Лека-Лека
Ответ And-Rover
А он вообще нафига в прорубь полез то. Делать нефиг что ли.
Как у Вас язык поворачивается. Брысь отсюда из этой темы.
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Fellina
Ответ Лека-Лека
Давно пора было отправить Рому в европейскую или израильскую клинику. Прогнозы пугают: один хуже другого. Уже как-то надежды на сильный организм и врачей Коммунарки тают. Здоровья Роме и сил и здоровья его родным. ПРОДОЛЖАЕМ ВЕРИТЬ и НАДЕЯТЬСЯ.
Уже поздно.
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Olga Tchistyakov
Да что же то за гадство такое!!Ромочка,держись.
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Sat397
Ответ Лека-Лека
Давно пора было отправить Рому в европейскую или израильскую клинику. Прогнозы пугают: один хуже другого. Уже как-то надежды на сильный организм и врачей Коммунарки тают. Здоровья Роме и сил и здоровья его родным. ПРОДОЛЖАЕМ ВЕРИТЬ и НАДЕЯТЬСЯ.
И покалеченных на СВО всех тоже в Израиль отправить лечиться!
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KMR
Не зря дед в бункере. Не доверяет медицине и не хочет стать колясочником
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AlenaPayvina
Ответ armchair traveler
"Из-за постоянного переноса операции гангрена прогрессирует, поэтому спортсмену могут ампутировать ногу по колено. Врачи боятся, что Костомаров не переживёт операцию. Поражена уже большая часть ноги, развился некроз стопы и сепсис. Доктора считают, что необходимо ампутировать ногу по колено, чтобы не допустить дальнейшего заражения". Об этом сообщает Mash. Сосудистые хирурги предупредили, что в случае ампутации есть риск развития тромбоэмболии. В то же время отмирание тканей может привести к сердечной недостаточности.
Боже, какой ужас
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grey9610212
Ответ armchair traveler
"Из-за постоянного переноса операции гангрена прогрессирует, поэтому спортсмену могут ампутировать ногу по колено. Врачи боятся, что Костомаров не переживёт операцию. Поражена уже большая часть ноги, развился некроз стопы и сепсис. Доктора считают, что необходимо ампутировать ногу по колено, чтобы не допустить дальнейшего заражения". Об этом сообщает Mash. Сосудистые хирурги предупредили, что в случае ампутации есть риск развития тромбоэмболии. В то же время отмирание тканей может привести к сердечной недостаточности.
беда нашей медицины, в субтотальной "позвонковости"....начинаются звонки заинтересованных лиц... и у многих врачей опускаются руки....уже дней пять я слышу о гангрене...ситуация неотложная....но....
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Fellina
Ответ Realist2022
Речь о том, что надо думать, прежде, чем что-то публично заявлять.
Речь идет о болезни человека, а не о его публичных высказываниях. Человеческое сострадание никто не отменял. Можно подумать вы перед тем, как что-то сказать, думаете неделю. Получается, вы сейчас что-то невпопад ляпнули, потом заболели и вам так и надо?! Очнитесь!
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Realist2022
Ответ Ашенора Прайс
Украинский балет действительно в кризисе, да.
Речь вообще-то о России, а не об Украине. И в России, как мы видим, реальная проблема с ИВЛами. Такие последствия после ИВЛ у Романа явно не спроста. И помнится, что наши куда-то ИВЛы поставляли, но их в итоге забраковали.
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Роман Волков
Жив бы остался! И руки были бы целы!
Динамика нехорошая.🙏
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Trollando
Ответ Wiley Fox
Лучшая медицина в России Это в Коммунарке же Представляете, что по стране творится? А отвезли бы в Берлин - уже бы бегал
Есть информация, что он некоторое время занимался самолечением в виде ныряния в прорубь во время болезни.
В Германии от небольшого ума не лечат.
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Luna02
Роману- здоровья, скорейшего выздоровления и восстановления.Оксаночке-сил и терпения.
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And-Rover
А он вообще нафига в прорубь полез то. Делать нефиг что ли.
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Sat397
Главное чтобы жизни ничего не угрожало. Если для этого нужно что сделать, значит надо так надо, тянуть нельзя...
Ничего, богатому человеку запратезироваться не проблема, да так, что качество жизни не сильно пострадает.
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Realist2022
Ответ Полина Догункова
Кстати, Россия -- это единственная страна, где умирают люди. В остальных живут вечно и не болеют.
Вопрос в том, какие есть возможности медицины и какая у врачей квалификация, чтобы по-максимуму спасать. У нас в России в части квалификации врачей, оборудования и пр., связанного с медициной, всё далеко не так замечательно, как нам власти рекламируют - вот о чём речь.
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armchair traveler
"Из-за постоянного переноса операции гангрена прогрессирует, поэтому спортсмену могут ампутировать ногу по колено. Врачи боятся, что Костомаров не переживёт операцию.

Поражена уже большая часть ноги, развился некроз стопы и сепсис. Доктора считают, что необходимо ампутировать ногу по колено, чтобы не допустить дальнейшего заражения". Об этом сообщает Mash.
Сосудистые хирурги предупредили, что в случае ампутации есть риск развития тромбоэмболии. В то же время отмирание тканей может привести к сердечной недостаточности.
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Realist2022
Ответ Fellina
Болезнь, как и спорт, это не политическая акция.
Речь о том, что надо думать, прежде, чем что-то публично заявлять.
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Wiley Fox
Ответ Полина Догункова
Кстати, Россия -- это единственная страна, где умирают люди. В остальных живут вечно и не болеют.
Такие комментарии мне только один раз могут боты написать
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Лека-Лека
Ответ smoky eyes
Конечно, мы все переживаем, но мы проживем без этих новостей. Это внутреннее дело их семьи. Выздоровеет Роман, расскажет. Если захочет.
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Лека-Лека
Давно пора было отправить Рому в европейскую или израильскую клинику.
Прогнозы пугают: один хуже другого.

Уже как-то надежды на сильный организм и врачей Коммунарки тают.

Здоровья Роме и сил и здоровья его родным.
ПРОДОЛЖАЕМ ВЕРИТЬ и НАДЕЯТЬСЯ.
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Nadya Boyarinova
здоровья и помощи Божией Роману и его семье🙏
+5
-1
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