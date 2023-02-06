Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову могут ампутировать часть ноги из-за гангрены (РИА Новости)
Фигуристу Роману Костомарову могут ампутировать часть ноги из-за гангрены.
Об этом сообщает источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
«Врачи могут ампутировать часть ноги из-за гангрены. В настоящее время идут консультации на этот счет», – сказал собеседник агентства.
10 января олимпийский чемпион в танцах на льду попал в реанимацию с пневмонией. Ему делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, но позднее его отключили от этой системы, так как в состоянии фигуриста наметилось улучшение.
И все же и сейчас я уверена, что нужно так сделать: и уровень операции, и уровень послеоперационного периода там несравнимо выше.
Мы с вами.
Динамика нехорошая.🙏
В Германии от небольшого ума не лечат.
Ничего, богатому человеку запратезироваться не проблема, да так, что качество жизни не сильно пострадает.
Поражена уже большая часть ноги, развился некроз стопы и сепсис. Доктора считают, что необходимо ампутировать ногу по колено, чтобы не допустить дальнейшего заражения". Об этом сообщает Mash.
Сосудистые хирурги предупредили, что в случае ампутации есть риск развития тромбоэмболии. В то же время отмирание тканей может привести к сердечной недостаточности.
Прогнозы пугают: один хуже другого.
Уже как-то надежды на сильный организм и врачей Коммунарки тают.
Здоровья Роме и сил и здоровья его родным.
ПРОДОЛЖАЕМ ВЕРИТЬ и НАДЕЯТЬСЯ.