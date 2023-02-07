Василевский пропустил 7 шайб от «Флориды», отразив 42 броска из 49

пропустил 7 шайб от «Флориды», отразив 42 броска из 49.

« » была разгромлена «Пантерс» (1:7) в матче регулярного чемпионата .

Россиянин 2-й раз за карьеру в лиге пропустил 7 шайб в одном матче в рамках регулярок. Впервые это произошло в январе 2020 года в игре против «Аризоны» (3:7).

Еще один раз он пропустил 7 шайб в плей-офф – во втором матче финала Кубка Стэнли-2022 против «Колорадо» (0:7).

В 37 матчах текущего сезона у Василевского 23 победы при 14 поражениях (91,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,63).