Василевский пропустил 7 шайб от «Флориды», отразив 42 броска из 49

Теги Тампа-Бэй Флорида НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Андрей Василевский пропустил 7 шайб от «Флориды», отразив 42 броска из 49.

«Тампа» была разгромлена «Пантерс» (1:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Россиянин 2-й раз за карьеру в лиге пропустил 7 шайб в одном матче в рамках регулярок. Впервые это произошло в январе 2020 года в игре против «Аризоны» (3:7).

Еще один раз он пропустил 7 шайб в плей-офф – во втором матче финала Кубка Стэнли-2022 против «Колорадо» (0:7). 

В 37 матчах текущего сезона у Василевского 23 победы при 14 поражениях (91,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,63). 

6 комментариев

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Контрольный выстрел
Беспокоюсь за Петухова
+2
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+2
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
По большому счету его вина только в 5 шайбе, когда ошибся. Защита сегодня (и не только сегодня) была не на высоте
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yurypesha
Перезагрузится, и потащит в плэй-офф
0
0
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AntOn
Вполне себе ожидаемо, вся защита "на чиле, на расслабоне", Васю жалко.
+4
-1
+3
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curdboy
Вася - бедняга, противостоит не только соперникам, но и своей команде
+5
-1
+4
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krupin82
Это вовремя я его вчера из фэнтези убрал
+7
-1
+6
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