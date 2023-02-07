может стать капитаном «Баварии» в следующем сезоне.

Как сообщает Bild, главный тренер команды не исключает, что может лишить голкипера Мануэля Нойера капитанской повязки по окончании сезона.

Отмечается, что Киммих является главным контактным лицом Нагельсманна в команде, что не устраивает Нойера.

Ранее сообщалось, что отношения Нагельсманна и Нойера, которые на протяжении долгого времени оставались натянутыми, окончательно испортились после высказываний вратаря об увольнении Тони Тапаловича.

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