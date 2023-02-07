Нойера могут лишить капитанской повязки в «Баварии» со следующего сезона и сделать капитаном Киммиха. Через Йозуа Нагельсманн общается с командой
Йозуа Киммих может стать капитаном «Баварии» в следующем сезоне.
Как сообщает Bild, главный тренер команды Юлиан Нагельсманн не исключает, что может лишить голкипера Мануэля Нойера капитанской повязки по окончании сезона.
Отмечается, что Киммих является главным контактным лицом Нагельсманна в команде, что не устраивает Нойера.
Ранее сообщалось, что отношения Нагельсманна и Нойера, которые на протяжении долгого времени оставались натянутыми, окончательно испортились после высказываний вратаря об увольнении Тони Тапаловича.
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Также, очевидно, что публичные нападки Нойера, скорее повод, а не причина всего шума вокруг Баварии...
Клуб как и любая нормальная компания не будет держать настолько токсичного сотрудника. Так что Нойеру похоже пора.
Сильный тренер нашел бы подход у несогласному кэпу - вот тут он бы получил +100500 очков в раздевалке.
А выезжать на лояльных и убирать несогласных - это уже о многом говорит. В клубе уровня Баварии - приговор.
Ты за это?