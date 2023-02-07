Нойера могут лишить капитанской повязки в «Баварии» со следующего сезона и сделать капитаном Киммиха. Через Йозуа Нагельсманн общается с командой

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Йозуа Киммих Юлиан Нагельсманн Футбол

Йозуа Киммих может стать капитаном «Баварии» в следующем сезоне.

Как сообщает Bild, главный тренер команды Юлиан Нагельсманн не исключает, что может лишить голкипера Мануэля Нойера капитанской повязки по окончании сезона.

Отмечается, что Киммих является главным контактным лицом Нагельсманна в команде, что не устраивает Нойера.

Ранее сообщалось, что отношения Нагельсманна и Нойера, которые на протяжении долгого времени оставались натянутыми, окончательно испортились после высказываний вратаря об увольнении Тони Тапаловича.

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29 комментариев

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Милчик
Ответ Naneva
Не очень понимаю это посредничество в общении. Капитан это такой же игрок, только с бОльшим авторитетом или наличием лидерских качеств.
да просто с другими у него натянутые отношения
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KaiserV
Мерзкий Нойер ставит себя выше команды! - сказал Киммих после очередной встречи с тренером наедине
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Koulmann
Ответ Naneva
Не очень понимаю это посредничество в общении. Капитан это такой же игрок, только с бОльшим авторитетом или наличием лидерских качеств.
Все банально. Нужен "стукач" в раздевалке. Значит, вероятно, тренер ее не чувствует и чего-то боится.

Также, очевидно, что публичные нападки Нойера, скорее повод, а не причина всего шума вокруг Баварии...
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Sekor
Ответ Koulmann
Не согласен. Игроки никому ничего не должны. Нагельсманна выгораживают, но он явно уже потерял раздевалку. Убирать кэпа, потому что он не соласен, а потом делать кэпом своего коммуникатора в раздевалке - признак слабости. Сильный тренер нашел бы подход у несогласному кэпу - вот тут он бы получил +100500 очков в раздевалке. А выезжать на лояльных и убирать несогласных - это уже о многом говорит. В клубе уровня Баварии - приговор.
Несогласный кэп сломал ногу на горнолыжке. Это то, что в большинстве клубов запрещено контрактом. Плюс его возраст и эго.
Клуб как и любая нормальная компания не будет держать настолько токсичного сотрудника. Так что Нойеру похоже пора.
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Koulmann
Ответ Sekor
Не согласен. Игроки должны подстраиваться под клуб, а не клуб под каждого игрока. Нойер похоже поймал звезду. Если уж так не согласен, надо уходить в другой клуб.
Не согласен. Игроки никому ничего не должны. Нагельсманна выгораживают, но он явно уже потерял раздевалку. Убирать кэпа, потому что он не соласен, а потом делать кэпом своего коммуникатора в раздевалке - признак слабости.
Сильный тренер нашел бы подход у несогласному кэпу - вот тут он бы получил +100500 очков в раздевалке.

А выезжать на лояльных и убирать несогласных - это уже о многом говорит. В клубе уровня Баварии - приговор.
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Elkorazon01
Ответ arsenal.ave
Нойер должен задействовать свои связи 🏳️‍🌈
Фредриг Юнгберга связи остались с бывшим клубом?
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arsenal.ave
Нойер должен задействовать свои связи 🏳️‍🌈
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Рустам Атаев
Давно пора, неприятный тип
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ZamoRano
Ответ Александра Александрова
Этот лгбтшник ещё и на лавку присядет , допи... Я ! В сборную давно пора Тер Штегена первым делать , глядишь хоть из группы выйдут и не будут позориться со своими акциями !
Напомни, не на стадионе ли Барселоны повесили герб ЛГБТ? Почему барса покрасила цвета своего герба в ЛГБТ символику, а тот же Реал нет!?)))
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Spaten
Нагельсман создал какие-то круги общения, интриги баварские. Ещё Салихамиджтч тоже хитро вылупленный тут же. Куда крестьянину Нойеру податься?
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Pertinax Gandi
Но не сочтут ли остальные игроки Киммиха коллобрантом?
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Ювенский Туринтус
Давно уже надо было скинуть балласт. Ману не тянет уже, увы. Давно не тянет. Пусть в Шальке доигрывает
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a2wai
Ожидаемый исход, сам Нойер наверняка прекрасно понимал последствия всего сказанного им.
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Dastanation
вообще Бавария двуличные, когда покупали Нойера с Шальке, с принципиального соперника, болельщики были против этого трансфера, тогда группа активных болельщиков выдвигало требования, чтобы Мануэль никогда не целовал эмблему клуба и не надевал капитанскую повязку, тогда когда руководство оправдывало этот трансфер, что не могут упустить самого перспективного вратаря мира по их мнению. Так что двойные стандарты в фк Голливуд всегда были
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Elkorazon01
Ответ GuruFutbola
🏳️‍🌈 семья не уважает своего главного бойца против белых гетеросексуалов ;)
https://www.sports.ru/football/1110045837-na-kamp-nou-podnyali-raduzhnye-flagi-v-chest-mezhdunarodnogo-dnya-gord.html?sl=1
Ты за это?
+12
-4
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Дуойка Бубнова
Химмик топ-карьерист
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Александра Александрова
Этот лгбтшник ещё и на лавку присядет , допи... Я ! В сборную давно пора Тер Штегена первым делать , глядишь хоть из группы выйдут и не будут позориться со своими акциями !
+1
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-2
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Михо
Давно пора Киммиха капитаном сделать
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инок
Ни один игрок не может быть важнее клуба и тренерского штаба. Тут Нойера явно понесло не туда...
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pasha10
Ответ Sekor
Не согласен. Игроки должны подстраиваться под клуб, а не клуб под каждого игрока. Нойер похоже поймал звезду. Если уж так не согласен, надо уходить в другой клуб.
так он и уйдёт, просто высказал всё что думает и свалит
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Пако
Поплыл против течения.
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sashafan2
А зачем ему посредник? Разве он не знает немецкого?🤣
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Naneva
Ответ Сижу на факсах Барселоны
У Нaгельсманна явные проблемы с навыками тренера раз он общается с командой через посредника
Вот у меня такие же ощущения, хотя может это ультрасовременные методики, которые еще не все поняли)
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Mr@k
Что значит общается через Киммиха с командой?..че то чую Нагельс там контроль утерял
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Сижу на факсах Барселоны
У Нaгельсманна явные проблемы с навыками тренера раз он общается с командой через посредника
+3
-8
-5
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