Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина завершила карьеру

Теги синхронное плавание Светлана Ромашина сборная России (синхронное плавание) Матч ТВ Водные виды

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина объявила о завершении карьеры.

Спортсменке 33 года. Она побеждала на соревнованиях Пекина-2008 (золото в групповых выступлениях), Лондона-2012, Рио-2016 и Токио-2020 (по два золота – в группе и дуэтах). На ее счету также 21 победа на чемпионатах мира и 13 на чемпионатах Европы.

В 2009-2012 и в 2015-2016 годах она выступала в дуэте с Натальей Ищенко. В 2013-2014 и после 2019 года – со Светланой Колесниченко.

«Наверное, какая‑то часть меня понимала: куда уже, выиграла столько, домой в семью надо. Но спорт – это такой наркотик, от которого очень сложно отказаться с учетом того, что понимаешь – ты можешь быть лучшим в мире.

Сначала мне потребовалось время для отдыха, восстановления, и вот тогда пришло окончательное понимание, что как спортсмен я сделала абсолютно все.

А сейчас есть куда двигаться, есть в каком направлении развиваться. Естественно, это связано со спортом и синхронным плаванием. Поэтому хочется объявить – я ухожу, но ухожу недалеко от спорта. Остаюсь в нашей спортивной семье», – сказала Ромашина.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Привозной голаццо
Да, Фёдор Емельяненко обставил окончание карьеры покрасочней
Но неужели Ромашина не заслужила от Спортса чуть больше этой жалкой выжимки?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RomvB
Ну, слава богу ...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Биатлонная зима
Респект за карьеру Светлане👍
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eltex Kirin
Она любовь оч многих мужиков. 🥰😍🤩💞💝💘💕
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Савчук
Ответ Iuasamotu
Почему дали государственную награду не ей, а Ротенбергу с Буре?
Потому что она не входит в Putin Team
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Почему дали государственную награду не ей, а Ротенбергу с Буре?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кавабунга Шреддоголовый
Путь в госдуму открыт. Единая Россия ждет
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stefen
легендарная спортсменка
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ali13
Пора и в госдуме потупить
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Никитин
в госдуму?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий