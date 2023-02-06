Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина завершила карьеру

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина объявила о завершении карьеры.

Спортсменке 33 года. Она побеждала на соревнованиях Пекина-2008 (золото в групповых выступлениях), Лондона-2012, Рио-2016 и Токио-2020 (по два золота – в группе и дуэтах). На ее счету также 21 победа на чемпионатах мира и 13 на чемпионатах Европы.

В 2009-2012 и в 2015-2016 годах она выступала в дуэте с Натальей Ищенко. В 2013-2014 и после 2019 года – со Светланой Колесниченко.

«Наверное, какая‑то часть меня понимала: куда уже, выиграла столько, домой в семью надо. Но спорт – это такой наркотик, от которого очень сложно отказаться с учетом того, что понимаешь – ты можешь быть лучшим в мире.

Сначала мне потребовалось время для отдыха, восстановления, и вот тогда пришло окончательное понимание, что как спортсмен я сделала абсолютно все.

А сейчас есть куда двигаться, есть в каком направлении развиваться. Естественно, это связано со спортом и синхронным плаванием. Поэтому хочется объявить – я ухожу, но ухожу недалеко от спорта. Остаюсь в нашей спортивной семье», – сказала Ромашина.