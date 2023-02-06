Тутберидзе, Буре и Славский награждены орденом Александра Невского
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе и чемпион мира по хоккею Павел Буре награждены орденом Александра Невского.
Как сообщается в указе президента РФ Владимира Путина, они награждены за обеспечение успешной подготовки спортсменов к Олимпиаде-2022 в Пекине.
Буре сейчас занимает пост специального представителя Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам.
Ордена также удостоился вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский.
Боевик на олимпийском трамплине: конкурентов наказывали за неправильные костюмы, а Россия всех переиграла и взяла серебро. Как так вышло?
1. Принять антидопинговый закон с соответствующим содержанием.
2. Предоставить базу LIMS, которая в СК, или её копию/образ ВАДЕ.
Обратите внимание на пункт 1, а точнее на том, что должно быть прописано в антидопинговом законе и как это состыковывается с нынешним награждением Тутберидзе.
А если РУСАДу не восстановят, то и вне зависимости от СВО бан никто снимать не будет, причем не только с фигуристов, но и со всех спортсменов - НЕТ механизма допинг-контроля спортсменов наших.
Я вот про это:
"награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством...". Запятая тут явно лишняя. Почему? Ну потому что получается, что достаточно оказаться на гос. службе, и орден Александра Невского тебе прилагается автоматом.
Человеку, лишившему фигуристов командника золота, макнувшему Россию в грязь прямо на Олимпиаде - и государственную награду!
Шветскому что ж не дали?
Но поздравления Этери Георгиевне. У нас ещё много наград и орденов!!
Поставить в одну шеренгу Кутузова, Суворова, женщин-летчиц времен ВОВ и этот сброд...посмотрел я список награжденных этим орденом в путинскую пору...
Этим орденом даже главный бухгалтер управления делами президента награждена...такой вот русский трэш