Тутберидзе, Буре и Славский награждены орденом Александра Невского

Теги ФХР сборная России Павел Буре Владимир Путин Олимпийская сборная России Владимир Славский КХЛ Олимпиада-2022 Этери Тутберидзе Федерация прыжков с трамплина и двоеборья России Политика Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе и чемпион мира по хоккею Павел Буре награждены орденом Александра Невского.

Как сообщается в указе президента РФ Владимира Путина, они награждены за обеспечение успешной подготовки спортсменов к Олимпиаде-2022 в Пекине.

Буре сейчас занимает пост специального представителя Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам.

Ордена также удостоился вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский.

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74 комментария

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Darkhan Darkhan
Поздравляю с новым катком
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Марьяж
Класс! От души поздравляю Тутберидзе!
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GullitRuud
Тутберидзе заслужила любой орден , по другим двум непонятно за что .
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Ковид 07.10.52
В один уровень с Тутберидзе по результатам работы на ОИ поставить этих двух деятелей мог только не здоровый человек ....тьфу...
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SadButTrue
Мой любимый орден. Обычно его вручают за то, что подданные хорошо повеселили царя в Ночной Хоккейной Лиге (Буре, Каменский и прочие), но иногда и за более важные государственные дела (например лауреату панамского досье Ролдугин за собственно Панаму).
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Андрей Николаев
Человек под допинговым расследованием,а ей орден…какое отношение мы к себе хотим после этого?
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Владимир Георгия
Очень много хейтеров с запада покинувших страну на канале, злорадствуют по поводу российских триумфаторов. Вторят им и местные злорадники, в знак благодарности за воспитание российских чемпионок.
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Realist2022
Ответ Lapo Elkann
Ваши проблемы. Но вы у себя на кухне наградите кого угодно. 🤣
Можете что угодно говорить, только думайте хоть иногда на 3 шага вперед, а не радуйтесь: "Уря! Уря! Уря! Мы им показали!". Для начала, вспомните, что надо сделать, чтобы РУСАДу восстановили, а именно:
1. Принять антидопинговый закон с соответствующим содержанием.
2. Предоставить базу LIMS, которая в СК, или её копию/образ ВАДЕ.
Обратите внимание на пункт 1, а точнее на том, что должно быть прописано в антидопинговом законе и как это состыковывается с нынешним награждением Тутберидзе.
А если РУСАДу не восстановят, то и вне зависимости от СВО бан никто снимать не будет, причем не только с фигуристов, но и со всех спортсменов - НЕТ механизма допинг-контроля спортсменов наших.
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Лакс
Обошла все-таки и наконец "спортивного" деятеля и КМС Губерниева, у которого тоже ордена Невского, За Заслуги, но Дружбы вместо Почета у Этери. И у Губы нет и не будет медали Татарстана.((
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YOKODZUMA
Что это за медаль то такая? О чем она, кому и когда вручается? Понвпридумывали блестяшек
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Realist2022
Ответ Анна Беляева
Вы до конца дочитайте. Там специально для вас дополнительно предложение. Ох, уж это поколение тик-тока. Один абзац не в силах одолеть.
Одна неверно поставленная запятая и всё - абзац превращается в полную бессмыслицу.
Я вот про это:
"награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством...". Запятая тут явно лишняя. Почему? Ну потому что получается, что достаточно оказаться на гос. службе, и орден Александра Невского тебе прилагается автоматом.
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pashkka
Боже мой, какой позор! (

Человеку, лишившему фигуристов командника золота, макнувшему Россию в грязь прямо на Олимпиаде - и государственную награду!
Шветскому что ж не дали?
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verb
Ответ Анна Беляева
Я вас удивлю, но спасательные круги обычно не надувные. Можете даже ножиком как-нибудь потыкать.
Мне брезгливо. Но могут и найтись желающие.
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Варлампий Варлампий
Буре орден за то что, смог перестроить себя из выдающегося забивалы в голевые подаваны старику в ночнушке
+1
-7
-6
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ justbored
Фигурное катание это первая ассоциация с Ледовым побоищем, конечно )) Но поздравления Этери Георгиевне. У нас ещё много наград и орденов!!
Ну Этери Георгиевна не раз ещё под лед отправит всех соперников и устроит ещё не одно ледовое побоище))
+6
-4
+2
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Анна Беляева
Ответ verb
Пока не проколется. 😈
Я вас удивлю, но спасательные круги обычно не надувные. Можете даже ножиком как-нибудь потыкать.
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Саша Кутузова
Ответ Александра Александрова
Тутберидзе наше женское фигурное катание подняла из руин , в самую высшую точку , никогда наверное , так наши не доминировали , ну по крайней мере на моей памяти точно , но находятся персонажи , которые любят насрать , там где живут и первые же потом кричать , как воняет , загляните себе в штанишки ,вас самих от себя не тошнит ?
Элементарная человеческая зависть. Самим с дивана встать лень, только и могут поорать и обо..ть других. Это вообще наша национальная забава - травить и хейтить своих.
+6
-4
+2
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Любитель_ФК
Очень значимый орден в России и Этери Тутберидзе своими достижениями в спорте, неоднократными победами на мировых и европейских чемпионатах, а также вершиной спортивных достижений, победах на олимпийских играх, совершившая поистине революцию в женском ФК , несомненно достойна такой высокой награды. Искренние поздравления ! Высокая награда нашла своего достойного обладателя в лице Этери Георгиевны.
+15
-7
+8
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justbored
Фигурное катание это первая ассоциация с Ледовым побоищем, конечно ))

Но поздравления Этери Георгиевне. У нас ещё много наград и орденов!!
+6
-3
+3
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Евгений Цыбулин
Ответ Kappa Pride
Скоро эти медальки будут уже на развес продавать
Рубль за кило)))
0
-1
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verb
Ответ Анна Беляева
Да много что. Спасательный круг, например.
Пока не проколется. 😈
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Анна Беляева
Ответ Realist2022
И вопрос: все, кто орден получил, на гос. службе или нет?
Вы до конца дочитайте. Там специально для вас дополнительно предложение. Ох, уж это поколение тик-тока. Один абзац не в силах одолеть.
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BeastI666I
угу. сборщик дани для Золотой орды... причем тут его орден вообще?! они что для РФ дань собирают?!
+2
-5
-3
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Анна Беляева
Ответ verb
Что в воде не тонет?
Да много что. Спасательный круг, например.
+1
-2
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Эразм
Насколько же измельчали номинанты...
Поставить в одну шеренгу Кутузова, Суворова, женщин-летчиц времен ВОВ и этот сброд...посмотрел я список награжденных этим орденом в путинскую пору...
Этим орденом даже главный бухгалтер управления делами президента награждена...такой вот русский трэш
+9
-6
+3
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