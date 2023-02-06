Тутберидзе, Буре и Славский награждены орденом Александра Невского

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе и чемпион мира по хоккею Павел Буре награждены орденом Александра Невского.

Как сообщается в указе президента РФ Владимира Путина, они награждены за обеспечение успешной подготовки спортсменов к Олимпиаде-2022 в Пекине.

Буре сейчас занимает пост специального представителя Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам.

Ордена также удостоился вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский.

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