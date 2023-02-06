Путин наградил Романа Ротенберга и Жамнова орденом Почета, Старшинова – орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

наградил орденами Романа Ротенберга и Алексея Жамнова.

Указом президента РФ вице-президент и главный тренер СКА Роман Ротенберг, а также главный тренер сборной России Алексей Жамнов награждены орденом Почета.

Почетный президент « » награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он удостоен награды за вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта.