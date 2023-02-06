Путин наградил Романа Ротенберга и Жамнова орденом Почета, Старшинова – орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Теги СКА Спартак Сборная России по хоккею Алексей Жамнов Владимир Путин Вячеслав Старшинов КХЛ Роман Ротенберг Политика Хоккей

Владимир Путин наградил орденами Романа Ротенберга и Алексея Жамнова.

Указом президента РФ вице-президент и главный тренер СКА Роман Ротенберг, а также главный тренер сборной России Алексей Жамнов награждены орденом Почета.

Почетный президент «Спартака» Вячеслав Старшинов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он удостоен награды за вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта.

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39 комментариев

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Ковид 07.10.52
Ответ nikki_on
Забыл что ли? Рома тоже чемпион ОИ.
Так его тогда финны должны награждать за то, что разрушил наш хоккей и дал им возможность стать олимпийскими чемпионами...
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1010062
самое печальное, что такая м.... будет продолжаться и дальше,не хочется,но придется читать и смотреть такое и дальше, т.к за такое время уже до хрена взростили во власти таких последователей...
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Евгений Соболев
Получил "медальку" от Пу - "измазался" в его кровавых делишках..
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elena
Ответ Амфитрион
Ждем брызги восторга от Романа.
Систематически системная система, скажет Рома
+2
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nikki_on
Ответ Fear
в гааге проще будет выносить приговоры
Ты свой диван гаагой называешь?))
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nikki_on
Ответ Ковид 07.10.52
Да...вот это в компанию попал великий Старшинов....Про его успехи в сборной известно, ладно еще Жамнов игроком хорошим был и чемпионом ОИ...а этот тип чего добился в развитие хоккея..., так по блату и умению лизать по Шевчуку...
Забыл что ли? Рома тоже чемпион ОИ.
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Амфитрион
Ждем брызги восторга от Романа.
+1
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nikki_on
Ответ Ron Weasley
Жамнову награду дали за то что Белоруссам в хоккей проиграл. А ротенбергу за то что дядя друг Путина
Лучше бы Рома вместо Жамнова руководил сборной, белорусам точно не проиграли бы.
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romkaschilov
с другой стороны, сердюков был великим топманагером, пока не загремел под следствие, а потом и вовсе выяснилось, что он натворил в армии. при рогозине наш космос процветал, пока не вскрылись массовые хищения при строительстве "восточного", а теперь и все узнали, что у нас и со спутниками беда. интересно, когда до всех дойдет во власти, что ротенберг, это обычный прохиндей, который наделен связями
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Ron Weasley
Жамнову награду дали за то что Белоруссам в хоккей проиграл. А ротенбергу за то что дядя друг Путина
+5
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Ковид 07.10.52
Да...вот это в компанию попал великий Старшинов....Про его успехи в сборной известно, ладно еще Жамнов игроком хорошим был и чемпионом ОИ...а этот тип чего добился в развитие хоккея..., так по блату и умению лизать по Шевчуку...
+3
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T.T.
https://www.youtube.com/watch?v=mHmLlhIaCHA
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Fona
Весело им, живут в своем мирке, наградки друг на друга вешают, хвалятся, поди еще и значимость это какую-то имеет, иначе к чему этот стыд, который даже скрепные не поймут?
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позор не адекватам
Героя России уж сразу.
Самый титулованный тренер. 🙄
+4
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Fear
в гааге проще будет выносить приговоры
+2
-3
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romkaschilov
это уже реально не смешно. Ротенберг расщепил наш хоккей на атомы, ни одного золота с 2014 года (не считая колхозной олимпиады 2018, а последнюю, и вовсе просрали)
+6
-2
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YOKODZUMA
Войска в соседней стране, дед у власти двадцать лет, взаимное увешивание медальками, экономика кое как поддержиыающая штаны... Где то я это видел...
+6
-4
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Владислав
Как же ж верного боярина без награды-то оставить...
+4
0
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Victor Klimanoff
Своих не бросает)
+2
0
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Savarona25
Вот не зря награждаемый РР недавно многократно поздравлял награждающего с юбилеем! Благодарность не заставила себя долго ждать.
+3
0
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rarog
Ответ Z Pobeda
По себе не суди,!
Вы бы там в Ольгино,или где вы теперь хоть постарее акки бы искали, что ли. а то палевно 31.01)
+10
-2
+8
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Сычёв Олег
За что ему медаль??? Тогда и нам тоже!Брежнев
+2
0
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Леди Гаага
Ответ Z Pobeda
Красавец 👏
Так-то ты пропагандируешь сейчас нетрадиционные ценности.
+12
0
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Леди Гаага
Все логично - какой президент ,такие и награждённые,осталось только билборды по Питеру развесить,чтобы народ точно знал ,кто в России герой
+7
0
+7
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Z Pobeda
Ответ rarog
ПетУшки и Кукух
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+1
-12
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