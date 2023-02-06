Троих игроков «Хатайспора» спасли из-под завалов после землетрясения в Турции. Хавбека Атсу и спортивного директора продолжают искать

Теги высшая лига Турция происшествия Экрем Экшиоглу Кристиан Атсу Хатайспор Керим Алыджи Бурак Оксюз Бертуг Йылдырым Футбол

Игроки «Хатайспора» оказались под завалами в результате землетрясения в Турции. 

Напомним, в стране произошло землетрясение магнитудой 7,7 балла с эпицентром в Кахраманмараше. В результате погибли несколько сотен человек, пострадали не менее двух тысяч.

Как сообщает Hurriyet.com, под завалами в результате землетрясения оказались четыре игрока «Хатайспора». Бурак Оксюз, Бертуг Йылдырым и Керим Алыджи были спасены. Последний смог выбраться самостоятельно. 

Также были спасены два члена тренерского штаба – Экрем Экшиоглу и Осман Атеш. 

Судьба полузащитника Кристиана Атсу и спортивного директора Танера Савута остается неизвестной. Спасатели продолжают поиски. 

В Турции приостановлены все спортивные мероприятия из-за землетрясения – погибли 284 человека, более 2 тысяч пострадали

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40 комментариев

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Геннадий Тёкин
Страшное дело...один миг и тысячи людей нет.
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Metalloid
Ответ Амон
А что за странность с приложением? Помню что Челси покупал Атсу, перехожу по ссылке на его карьеру, Челси отсутствует. Вчера тоже самое обнаружил с Патриком Бемфордом
Посмотрел, похоже это статистика только в тех клубах, за которые он играл. За челси не сыграл ни разу, вот его и нет. Логика спортса.
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Gustav Forsberg
Ответ Валерий Петров
Ванга много чего напредсказывала фейкового, что так и не сбылось, например повальное радиационное заражение в Европе в начале 21 века, что не произошло
еще про Владимира на востоке помню форсил рен-тв.
но, походу, они тогда неправильно истолковали и перепутали владимира :)
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Валерий Петров
Ответ Dmitrii K.
Ванга обещала в 23 году природные катаклизмы. Все идет, как и предсказывала. Надеюсь война остановится и люди перестанут умирать как мухи
Ванга много чего напредсказывала фейкового, что так и не сбылось, например повальное радиационное заражение в Европе в начале 21 века, что не произошло
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Gustav Forsberg
в телеге есть видео с рыдающим Волканом Демирелем, который сейчас тренером Хатайспора работает
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Adeen
Ответ Иван Тарелкин
Согласен, но не в том как они это воспринимают, а в том что они пичкают украину оружием и бронетехникой, а мы им помогаем, куколдизм какой то
Это как раз одно из того, что я имел ввиду. Мерзко.
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Okaka
надеюсь, легенду Челси найдут живым
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Blaumerc
Ответ Birdman NBA
что же такого делали динозавры тогда?
нападали друг на друга на расовой почве
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Skywalkker
Атсу вот буквально недавно в Ньюкасле бегал, надеюсь с ним всё хорошо🙏🏻
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Birdman NBA
Ответ Добрый Ретроград
В Спитаке в 88-м жесть была, 7,2 балла. А сейчас до 7,8, вроде. Тогда 25 тысяч погибло. Здесь не меньше будет, а скорей всего больше. Противодействие планеты тому, что делают с ней особи, ошибочно считающие себя разумными.
что же такого делали динозавры тогда?
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Экспертное мнение
Ответ Adeen
Не дай боже, в нынешней ситуации, Владимир Владимирович сподобится оказать помощь и гуманитарку этой стране.
Путин сейчас союзников ищет, конечно поможет, с Турцией тем более важно сохранить хорошие отношения
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Иван Тарелкин
Ответ Adeen
Это... Некрасиво с нашей стороны.. Их менталитет воспринимает подобное, как трусость и несостоятельность.
Согласен, но не в том как они это воспринимают, а в том что они пичкают украину оружием и бронетехникой, а мы им помогаем, куколдизм какой то
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Adeen
Ответ Иван Тарелкин
Уже вроде как спасательные ил 76 подготовили
Это... Некрасиво с нашей стороны.. Их менталитет воспринимает подобное, как трусость и несостоятельность.
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Иван Тарелкин
Ответ Adeen
Не дай боже, в нынешней ситуации, Владимир Владимирович сподобится оказать помощь и гуманитарку этой стране.
Уже вроде как спасательные ил 76 подготовили
0
0
0
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Adeen
Не дай боже, в нынешней ситуации, Владимир Владимирович сподобится оказать помощь и гуманитарку этой стране.
0
-8
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Амон
А что за странность с приложением? Помню что Челси покупал Атсу, перехожу по ссылке на его карьеру, Челси отсутствует. Вчера тоже самое обнаружил с Патриком Бемфордом
+2
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Боря Малхасян
Ответ Vladichka Niskazhunikomu
армения 1988 год ни о чëм не говорит?
я тут каким боком? не был рождён к тому моменту. чушь не неси, человек!
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Боря Малхасян
Причем тут нация?)
армения 1988 год ни о чëм не говорит?
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zip13
Атсу, гол победный забил на выходных. Надеюсь найдут живым и многих других!
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Боря Малхасян
Ответ Vladichka Niskazhunikomu
странно слышать такое от армянина, ну да Бог тебе судья. хочешь покинуть - дерзай
Причем тут нация?)
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Андрей Никитин99
За Хатайспор играет Зе Луиш между прочим
🤯🤯🤯
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Боря Малхасян
враг и зачинщик конфликта не синонимы. согласны?
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Боря Малхасян
это планета наш враг. пора бы ее покинуть
странно слышать такое от армянина, ну да Бог тебе судья. хочешь покинуть - дерзай
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В Питере Пять
Ответ Юрий Кечко
Атсу помню такого , из сборной Ганы, за Порту вроде бегал ещё и не помню ещё где Ну дай бог ему живым оказаться , но сомнения в этом
Известный парень. Он вроде из системы Челси. По FIFA начала десятых помню, любил тогда за Челси играть и Атсу развивался неплохо.

Но сейчас это конечно вообще неважно. Трагедия страшная.
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Давид Agabekyan
Ответ Джесси Пинкман
Может скорее это мы враги планеты?
а может никто никому не враг? что за любовь делить всё на чёрное и белое?
0
-2
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