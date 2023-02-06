Троих игроков «Хатайспора» спасли из-под завалов после землетрясения в Турции. Хавбека Атсу и спортивного директора продолжают искать

Игроки « » оказались под завалами в результате землетрясения в Турции.

Напомним, в стране произошло землетрясение магнитудой 7,7 балла с эпицентром в Кахраманмараше. В результате погибли несколько сотен человек, пострадали не менее двух тысяч.

Как сообщает Hurriyet.com, под завалами в результате землетрясения оказались четыре игрока «Хатайспора». Бурак Оксюз, и Керим Алыджи были спасены. Последний смог выбраться самостоятельно.

Также были спасены два члена тренерского штаба – Экрем Экшиоглу и Осман Атеш.

Судьба полузащитника и спортивного директора Танера Савута остается неизвестной. Спасатели продолжают поиски.

В Турции приостановлены все спортивные мероприятия из-за землетрясения – погибли 284 человека, более 2 тысяч пострадали