Троих игроков «Хатайспора» спасли из-под завалов после землетрясения в Турции. Хавбека Атсу и спортивного директора продолжают искать
Игроки «Хатайспора» оказались под завалами в результате землетрясения в Турции.
Напомним, в стране произошло землетрясение магнитудой 7,7 балла с эпицентром в Кахраманмараше. В результате погибли несколько сотен человек, пострадали не менее двух тысяч.
Как сообщает Hurriyet.com, под завалами в результате землетрясения оказались четыре игрока «Хатайспора». Бурак Оксюз, Бертуг Йылдырым и Керим Алыджи были спасены. Последний смог выбраться самостоятельно.
Также были спасены два члена тренерского штаба – Экрем Экшиоглу и Осман Атеш.
Судьба полузащитника Кристиана Атсу и спортивного директора Танера Савута остается неизвестной. Спасатели продолжают поиски.
В Турции приостановлены все спортивные мероприятия из-за землетрясения – погибли 284 человека, более 2 тысяч пострадали
но, походу, они тогда неправильно истолковали и перепутали владимира :)
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Но сейчас это конечно вообще неважно. Трагедия страшная.