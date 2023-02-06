Минспорт признал программирование беспилотников спортивной дисциплиной
Министерство спорта России признало и включило программирование беспилотных авиационных систем во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин.
Об этом сообщается в приказе Минспорта, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Программирование беспилотников включили в вид спорта «спортивное программирование». Туда также вошли программирование алгоритмическое, программирование продуктовое, программирование робототехники и программирование систем информационной безопасности.
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