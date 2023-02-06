Минспорт признал программирование беспилотников спортивной дисциплиной

Теги Министерство спорта России Прочие

Министерство спорта России признало и включило программирование беспилотных авиационных систем во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин.

Об этом сообщается в приказе Минспорта, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Программирование беспилотников включили в вид спорта «спортивное программирование». Туда также вошли программирование алгоритмическое, программирование продуктовое, программирование робототехники и программирование систем информационной безопасности.

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28 комментариев

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Пируэт столько цена
Ответ Павел Светлов
спецом сегодня зарегился чтобы на легенду спорца наехать?
ЛЕГЕНДА СПОРЦА
АХАХХАХАХХАХАХХАХА
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burefan
Ответ Алексей Никитин
Отлов нет. Вот убегание от военкома как на Украине, можно считать спринтерским бегом.
Сам то чего не поехал?
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burefan
Блин, уже даже шутить не хочется
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Павел Светлов
Ответ Пируэт столько цена
И вот это 10 летнее создание работает на спорце АХАХХАХАХАХАХХАХА
спецом сегодня зарегился чтобы на легенду спорца наехать?
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Что с рылом?
Ответ Atsuktuvas
А у них разве свет и интернет есть?
Есть, их же там в ЕС 10 миллионов убежало. В Кракове пока свет еще есть.
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La Gushka
А как же танковый биатлон?
+1
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Sergey Yevseev
Ответ Bartez1986
а продуктовое программирование за ростом цен на продукты следит?
Спортивное программирование девальвации рубля.
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Atsuktuvas
Ответ Что с рылом?
прикольно тебя тарасы и миколы отминусовали. ну это пока им герань в форточку не залетела.
А у них разве свет и интернет есть?
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Алексей Никитин
Ответ Lanc
А отлов призывников для раздачи повесток? Это не спорт? Все регионы соревновались.
Отлов нет. Вот убегание от военкома как на Украине, можно считать спринтерским бегом.
+3
-11
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Что с рылом?
Ответ Bakhytzhan Babashev
Рытьё окопов, прицельное битьё кувалдой на очереди.
на тебя и молотка хватит. куда там кувалду-то)
+1
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FromGabon
беспилотники безусловно нужная вещь
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Bakhytzhan Babashev
Рытьё окопов, прицельное битьё кувалдой на очереди.
+1
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Что с рылом?
Ответ Гуперштаф
Лол, спортивное программирование старая дисциплина И в нее включили программирование беспилотников и т.д. Но акцент на СПОРЦЕ надо сделать именно на беспилотниках, причину мы знаем
прикольно тебя тарасы и миколы отминусовали. ну это пока им герань в форточку не залетела.
+3
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Sonder
Ответ Пируэт столько цена
И вот это 10 летнее создание работает на спорце АХАХХАХАХАХАХХАХА
кем он работает
+1
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Дмитрий Сологубов
Главой федерации назначен Е.Пригожин.Первый этап кубка России пройдёт в марте в Артёмовске.
Спортсмены ЛДНР отправятся на олимпиаду под нейтральным флагом.
+8
-2
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Даня Чебыкин
Ответ Гуперштаф
Лол, спортивное программирование старая дисциплина И в нее включили программирование беспилотников и т.д. Но акцент на СПОРЦЕ надо сделать именно на беспилотниках, причину мы знаем
знаем. к сожалению тут вот так к этому относятся.
+1
-2
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Даня Чебыкин
досааф то возродят в его изначальной ипостаси?
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Lanc
А отлов призывников для раздачи повесток? Это не спорт? Все регионы соревновались.
+5
-1
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brace
Ответ Bartez1986
а продуктовое программирование за ростом цен на продукты следит?
Это когда в любую погоду, по пересечённой местности в магаз бежишь - бег с препятствиями. ..Троеборье.
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Пируэт столько цена
Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
И вот это 10 летнее создание работает на спорце
АХАХХАХАХАХАХХАХА
+2
-3
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DMBS
Ждем иранских легионеров
+22
-1
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болельщег
Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
Много пытаешься пошутить, но выходит не очень
+7
-5
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Ivan Sokolov
Откроют теперь секции при школах и бывш. дворцах пионеров - потом удобно будет всех в армию забрать и отправить в бахмут какой-нибудь с нужной специальностью. Отличная попытка, товарищ майор
+10
-5
+5
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Bartez1986
а продуктовое программирование за ростом цен на продукты следит?
+6
-2
+4
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Антидепрессанты для овощей
Ответ Алексей Магоев
Продолжим новость: "....а ЧВК Вагнер спортивной командой".
Хорошая мысля пришла опосля, как обычно.
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