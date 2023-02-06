Кержаков возглавит кипрский клуб «Кармиотисса»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кержаков высшая лига Кипр Софронис Августи Кармиотисса Футбол

Александр Кержаков станет главным тренером кипрского клуба «Кармиотисса».

Об этом сообщил технический директор клуба Антонис Антониу.

«Кержаков возглавит наш клуб. Мы очень рады, что «Кармиотисса» заполучила такого специалиста.

Точные детали его контракта мы обсудим, как только россиянин прибудет на Кипр и подпишет официальное соглашение», – сказал Антониу.

Последним местом работы Кержакова был «Пари НН», из которого специалист ушел летом 2022 года. Под его руководством команда финишировала на 11-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ сезона-2021/22.

До этого экс-нападающий «Зенита» тренировал юношескую сборную России (2018-2020) и «Томь» (2020-2021).

«Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра после 22 туров. Сегодня клуб уволил тренера Софрониса Августи после 3 поражений в 4 последних матчах лиги.

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92 комментария

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Helge
Ответ Любинко Друловича дрель
Потому что в рпл мода назначать ноунеймов из-за рубежа
в данном случае в кипрский клуб назначили тренера-ноунейма из-за рубежа
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Valentin Kompaneytsev
Успехов Александру.
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Maxximus
Ответ Зубы Дзюбы
Даже кокоринский клуб не в 3-ке, а этот с непроизносимым названием вообще 10й. Очень сомнительный опыт.
Ну так пусть поставит игру, подтянет физику игрокам. Сделает все это и придут победы, а за ними и 3 очка в каждом матче
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Валерий Питерский
Ответ Зубы Дзюбы
Лучше искать клуб где можно чему-то научиться. Сомневаюсь что в 10м клубе не богатой кипрской лиги это есть
Это понятно. Как пример Роман Ротенберг возглавил СКА. И основной аргумент у него был - Я посмотрел более 800 матчей НХЛ.
Саша же прошёл и иностранный опыт. Он очень подготовленный, на мой взгляд, тренер. Начинать с малого - это нормально.
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Остап Бендер Сгибальщик
удачи легенде Зенита!
+4
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bagi
Ответ Aleksey Yashin
Когда Кармиотисса Кержакова сыграет с Арисом Кокорина?
как стульев подвезут
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-2
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Любинко Друловича дрель
Потому что в рпл мода назначать ноунеймов из-за рубежа
+1
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Андрей Рейшель
там Губочан пылит ещё, оказывается
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Afinogenov
Ответ yrok77
на Кипре нет таких денег
Так в этом и шутка.

Здесь некоторые пишут, что лучше на теплом Кипре, чем в холодной России. Хотя и ежу понятно, что хорошие специалисты (игроки, тренеры) выбирают место работы не по климатическим предпочтениям, а где выше уровень и зарплата.

Кипр явно слабее, чем Чемпионат России, но находятся люди, которые пытаются это оправдать более благоприятном климате.
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Зубы Дзюбы
Ответ Валерий Питерский
Но всё же опыт. Лучше сидеть и вздыхать - мне лицензия не нужна, я сам лицензия.. А Керж делает. И я желаю ему успеха!
Лучше искать клуб где можно чему-то научиться. Сомневаюсь что в 10м клубе не богатой кипрской лиги это есть
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-2
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Валерий Питерский
Ответ Shamarin
Они надеются,, что он играющим тренером будет)
Ну если Ягр в полташку ещё рекорды бъëт, то и Керж в свои 40 не затеряется. Сейчас возраст во многом это только отметка в паспорте.
+2
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Александр Перевозчиков
Нашёл способ избежать мобилизации! Красавчик 💪
0
-5
-5
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Дядя Гор
Нормально.Работает пробует себя в разных лигах.Набирается опыта.
+3
0
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Ковш Сосновый
Ответ Eraser
Удивительно. В РПЛ по-прежнему идёт круговорот физруков типа Рахимова, а довольно талантливого молодого тренера никто не приглашает, кроме клуба из чемпионата Кипра.
У Кержа было интервью, где он и сказал, что НН уволил его из-за того, что руководство не хотело подписывать нужных ему игроков, а похоже пилило бюджет на "своих"
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Shamarin
Они надеются,, что он играющим тренером будет)
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Геннадий Гусев
Ответ Зубы Дзюбы
Я про спортивную составляющую
так он в плюс ушел
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Максим Пантелеев
Рад за него.
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Бухгалтер2021
подальше от тюльпановой
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Валерий Питерский
Ответ Зубы Дзюбы
Даже кокоринский клуб не в 3-ке, а этот с непроизносимым названием вообще 10й. Очень сомнительный опыт.
Но всё же опыт. Лучше сидеть и вздыхать - мне лицензия не нужна, я сам лицензия..
А Керж делает. И я желаю ему успеха!
+2
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Eraser
Ответ Redmurza
Молодой талантливый тренер Аутсайдер чемпионата Кипра Одно из этих утверждений ложно
Ну а разве не молодой и не талантливый? В Томи принял команду, которой остаться помогло бы лишь чудо, и он почти его совершил. В НН оставил команду в РПЛ с составом, наполовину состоящим из долгожителей Зенита-2, ещё и лидерам чемпионата крови попил. Вполне талантливый. Уж абсолютно точно не хуже психа Гогниева.
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Зубы Дзюбы
Ответ derko12
В Кармиотиссе Губочан до сих пор пылит
Нормальный клуб вообще: Думбия, Кулибали и Гравенберх
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Зубы Дзюбы
Ответ Maxximus
Про спортивную составляющую. Чемпионат на самом деле не самый слабый, если получится вытащить клуб в тройку, работа на Кипре может стать трамплином. Еврокубки и т.д. Понаблюдаем, если возглавит
Даже кокоринский клуб не в 3-ке, а этот с непроизносимым названием вообще 10й. Очень сомнительный опыт.
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derko12
В Кармиотиссе Губочан до сих пор пылит
+1
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Валерий Питерский
Ответ shurepa17@gmail.com
этот хоть заслужил кипрские каникулы в отличии от Кокорина
Кокорин отрабатывает. Нормально он играет.
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DavidRobertJosephBeckham
Кокорин пристроил)
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-1
-1
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