Кержаков возглавит кипрский клуб «Кармиотисса»
Александр Кержаков станет главным тренером кипрского клуба «Кармиотисса».
Об этом сообщил технический директор клуба Антонис Антониу.
«Кержаков возглавит наш клуб. Мы очень рады, что «Кармиотисса» заполучила такого специалиста.
Точные детали его контракта мы обсудим, как только россиянин прибудет на Кипр и подпишет официальное соглашение», – сказал Антониу.
Последним местом работы Кержакова был «Пари НН», из которого специалист ушел летом 2022 года. Под его руководством команда финишировала на 11-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ сезона-2021/22.
До этого экс-нападающий «Зенита» тренировал юношескую сборную России (2018-2020) и «Томь» (2020-2021).
«Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра после 22 туров. Сегодня клуб уволил тренера Софрониса Августи после 3 поражений в 4 последних матчах лиги.
Саша же прошёл и иностранный опыт. Он очень подготовленный, на мой взгляд, тренер. Начинать с малого - это нормально.
Здесь некоторые пишут, что лучше на теплом Кипре, чем в холодной России. Хотя и ежу понятно, что хорошие специалисты (игроки, тренеры) выбирают место работы не по климатическим предпочтениям, а где выше уровень и зарплата.
Кипр явно слабее, чем Чемпионат России, но находятся люди, которые пытаются это оправдать более благоприятном климате.
А Керж делает. И я желаю ему успеха!