станет главным тренером кипрского клуба «Кармиотисса».

Об этом сообщил технический директор клуба Антонис Антониу.

«Кержаков возглавит наш клуб. Мы очень рады, что «Кармиотисса» заполучила такого специалиста.

Точные детали его контракта мы обсудим, как только россиянин прибудет на Кипр и подпишет официальное соглашение», – сказал Антониу.

Последним местом работы Кержакова был «Пари НН», из которого специалист ушел летом 2022 года. Под его руководством команда финишировала на 11-м месте в турнирной таблице Мир сезона-2021/22.

До этого экс-нападающий «Зенита» тренировал юношескую сборную России (2018-2020) и «Томь» (2020-2021).

«Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра после 22 туров. Сегодня клуб уволил тренера Софрониса Августи после 3 поражений в 4 последних матчах лиги.