Хартикайнен о политике: «Нельзя клеймить всех россиян за решения одного человека. Я бы при их ограничениях не стал высказывать свое мнение»

Теги Салават Юлаев КХЛ Теему Хартикайнен Политика Хоккей

Теему Хартикайнен объяснил, почему российские хоккеисты не высказываются о политической ситуации.

«В России много людей, которые не принимают то, что происходит в данный момент. Нельзя клеймить всех россиян за решения одного человека. По крайней мере, мне, как человеку, проведшему годы в этой стране, трудно обвинять каждого русского.

Например, мои бывшие товарищи по игре не имеют никакого отношения к [конфликту]. Это не их решение. У меня там все еще есть друзья, с которыми я поддерживаю связь.

Скажем так, если бы я находился в условиях их ограничений, то не стал бы высказывать свое мнение. Конечно, это личное решение каждого, но страх, безусловно, играет определенную роль», – сказал бывший нападающий «Салавата Юлаева» в интервью Ilta Samonat.

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5 комментариев

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hhd
О, голос разума, мои аплодисменты адеквату.
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Стэн Смит
Я не трус, но я боюсь... Вот из-за таких страна превратилась сами знаете во что
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Алексей Барсуков
Спасибо Теему! Ты прав! Здесь ещё не все кукухой поехали вместе с кремлевскими правителями!
+8
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Ебздрогыч
Все так. У нас и уголовка, и административка за несогласие с политикой партии. А для профессионального спортсмена это будет фактически конец карьеры
+12
-2
+10
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Bartez1986
Адекват. Уважение ему
+15
-3
+12
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