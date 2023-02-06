Хартикайнен о политике: «Нельзя клеймить всех россиян за решения одного человека. Я бы при их ограничениях не стал высказывать свое мнение»

объяснил, почему российские хоккеисты не высказываются о политической ситуации.

«В России много людей, которые не принимают то, что происходит в данный момент. Нельзя клеймить всех россиян за решения одного человека. По крайней мере, мне, как человеку, проведшему годы в этой стране, трудно обвинять каждого русского.

Например, мои бывшие товарищи по игре не имеют никакого отношения к [конфликту]. Это не их решение. У меня там все еще есть друзья, с которыми я поддерживаю связь.

Скажем так, если бы я находился в условиях их ограничений, то не стал бы высказывать свое мнение. Конечно, это личное решение каждого, но страх, безусловно, играет определенную роль», – сказал бывший нападающий «Салавата Юлаева» в интервью Ilta Samonat.