Дмитрий Аленичев: «Промес – наш, «мясной». Он легенда «Спартака», многое сделал для клуба»

считает легендой «Спартака».

– Еще один лидер нынешнего «Спартака» – Квинси Промес. Считаете его легендой клуба?

– Да, Квинси – легенда клуба. Он уже очень долгое время в «Спартаке». Учитывая, что он очень многое сделал для клуба, его уже можно считать нашим, «мясным», – сказал бывший тренер красно-белых.

«Спартак» о Промесе: «Квинси адаптировался к жизни в России, во многом он русский. Он же Антоха, Братуха»

Колосков не считает Промеса легендой «Спартака»: «Просто игрок с уровнем чуть выше среднего. Титов, Аленичев, Дасаев — легенды»