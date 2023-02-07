Дмитрий Аленичев: «Промес – наш, «мясной». Он легенда «Спартака», многое сделал для клуба»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Квинси Промес Футбол

Дмитрий Аленичев считает Квинси Промеса легендой «Спартака».

– Еще один лидер нынешнего «Спартака» – Квинси Промес. Считаете его легендой клуба?

– Да, Квинси – легенда клуба. Он уже очень долгое время в «Спартаке». Учитывая, что он очень многое сделал для клуба, его уже можно считать нашим, «мясным», – сказал бывший тренер красно-белых.

«Спартак» о Промесе: «Квинси адаптировался к жизни в России, во многом он русский. Он же Антоха, Братуха»

Колосков не считает Промеса легендой «Спартака»: «Просто игрок с уровнем чуть выше среднего. Титов, Аленичев, Дасаев — легенды»

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7 комментариев

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Moffo
Встретились как-то две легенды.
Кокорин: Я вломил чиновнику стулом!
Промес: Подержи мое пиво!
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Slavnov
Ответ Злодей Спб
Весной 10ку получит с конфискацией, сразу переобуются.
главное чтоб дело дзюбы не подняли,за изнасилование в раздевалке гражданина ирана,вот о чем вам думать надо,а не о промесе,один промес,ценнее всего вашего газового проекта,для рф футбола
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Злодей Спб
Весной 10ку получит с конфискацией, сразу переобуются.
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Александра Александрова
Он наш родной эскобар , старики ждут пароход )))
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Ros Denta
Своих не бросаем
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Кеша
Москва без мяса ?)))
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Sobachkin
в Спартаке легенды это преступники?
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