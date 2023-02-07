Дмитрий Аленичев: «Промес – наш, «мясной». Он легенда «Спартака», многое сделал для клуба»
Дмитрий Аленичев считает Квинси Промеса легендой «Спартака».
– Еще один лидер нынешнего «Спартака» – Квинси Промес. Считаете его легендой клуба?
– Да, Квинси – легенда клуба. Он уже очень долгое время в «Спартаке». Учитывая, что он очень многое сделал для клуба, его уже можно считать нашим, «мясным», – сказал бывший тренер красно-белых.
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