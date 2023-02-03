Зобнин ждет возвращения Промеса: «Мы все переживаем. Нам его не хватает как лидера»

прокомментировал отсутствие на сборах «Спартака».

«Конечно, мы все переживаем. Надеемся, что Промес скоро вернется к команде. И игроки, и тренерский штаб на связи с Квинси.

Конечно, и он скучает, и мы. Нам его не хватает как лидера, и его шуток, в том числе», – сказал хавбек «Спартака».

Напомним, 31-летний футболист не принимает участие в первых двух сборах красно-белых по личным обстоятельствам. Он готовится в Москве с молодежным составом и под руководством индивидуального тренера.

В текущем сезоне Мир РПЛ Промес провел за «Спартак» 16 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 6 ассистов. Его подробную статистику можно найти здесь.

Промес не поехал на сбор в ОАЭ – возможно, из-за риска экстрадиции. Как устроена выдача людей?

Соболев об отсутствии Промеса на сборах «Спартака»: «Он профессионал, готовится индивидуально. Проблем не должно быть»