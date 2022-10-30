Колосков не считает Промеса легендой «Спартака»: «Просто игрок с уровнем чуть выше среднего. Титов, Аленичев, Дасаев — легенды»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Ринат Дасаев Дмитрий Аленичев Вячеслав Колосков Квинси Промес Футбол

Вячеслав Колосков не считает Квинси Промеса легендой «Спартака».

«У нас нет критериев легенды. Титов — легенда «Спартака». Аленичев и Дасаев — тоже легенды. Ну какая Промес сейчас легенда?

Он сыграл полтора сезона, а его уже называют легендой. Никакая он не легенда. Просто нормальный игрок с уровнем чуть выше среднего», — сказал почетный президент РФС.

Промес забивает после кроссов (шок), Малком – только левой ногой, Сычевой – топово реализует. Все о мощной гонке бомбардиров РПЛ

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