«Промес — лучший легионер в РПЛ». Каррера о хавбеке «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Массимо Каррера Чемпионат.com Футбол

Массимо Каррера назвал хавбека «Спартака» Квинси Промеса лучшим легионером Мир РПЛ.

«Промес — лучший легионер в РПЛ», — сказал экс-тренер «Спартака».

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23 комментария

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ЗЕНИТ65
Ответ </c/>
Промес в числе 10 лучших игроков чемпионата, на счёт лучшего вопрос вкуса и клубной принадлежности, по качествам, в топ я бы поставил... Соболев, Клаудиньо, Малком, Промес, Барриос, Мозес, Нобоа, Карраскаль, Дуглас Сантос, Захарян... отдельно хочу отметить Селихова, лучший вратарь чемпионата с отрывом!
Дырявый Селихов? Ты серьёзно?
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Spartakus1984
Ответ Михаил Солдатенков
Если говорить с чисто футбольной точки зрения - возможно. Но есть же ещё нефутбольная составляющая, с которой у Промеса в настоящее время проблемы.
политику сос портом уже смешали хотите еще и другие сферы жизнидеятельности смешать?
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Spartakus1984
Ответ </c/>
Промес в числе 10 лучших игроков чемпионата, на счёт лучшего вопрос вкуса и клубной принадлежности, по качествам, в топ я бы поставил... Соболев, Клаудиньо, Малком, Промес, Барриос, Мозес, Нобоа, Карраскаль, Дуглас Сантос, Захарян... отдельно хочу отметить Селихова, лучший вратарь чемпионата с отрывом!
Ну тут речь о легионерах.
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Spartakus1984
Я бы не виделял кого то одного лучшим,такого что бы всех на голову был сильнее других,сейча в России нет.
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Дедушка Кука
В тюрьму не захочешь, ещё и не так заиграешь!
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язь
По мастерству - Мозес
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Ответ Юрий Кечко
Тут по классу с Промесом могут только зенитовцы соперничать, ну или превосходить
Мозес и Соболев точно не уступают по скиллам зенитовским легионерам, а то, как раскрывается Соболев делает его ещё более крутым игроком...
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Юрий Кечко
Ответ </c/>
Промес в числе 10 лучших игроков чемпионата, на счёт лучшего вопрос вкуса и клубной принадлежности, по качествам, в топ я бы поставил... Соболев, Клаудиньо, Малком, Промес, Барриос, Мозес, Нобоа, Карраскаль, Дуглас Сантос, Захарян... отдельно хочу отметить Селихова, лучший вратарь чемпионата с отрывом!
Тут по классу с Промесом могут только зенитовцы соперничать, ну или превосходить
+1
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Владимир Молявин
Трудно не согласиться.
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Ответ Bogdan119
Захарян? Ахахаха, что простите?))
талант огромный и по качествам точно в числе сильнейших игроков чемпионата, но это скорее аванс с учётом старта...
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Jurgen Klinsmann
Ответ Джиза
Началась предпродажная подготовка Массимо)) явно, пытаются пристроить его в РПЛ, каждый день он что-то комментирует.
да он давно все комментирует. все подряд просто. уже становится похожим на других спартаковских ветеранов.
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Bogdan119
Ответ </c/>
Промес в числе 10 лучших игроков чемпионата, на счёт лучшего вопрос вкуса и клубной принадлежности, по качествам, в топ я бы поставил... Соболев, Клаудиньо, Малком, Промес, Барриос, Мозес, Нобоа, Карраскаль, Дуглас Сантос, Захарян... отдельно хочу отметить Селихова, лучший вратарь чемпионата с отрывом!
Захарян? Ахахаха, что простите?))
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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Промес в числе 10 лучших игроков чемпионата, на счёт лучшего вопрос вкуса и клубной принадлежности, по качествам, в топ я бы поставил...
Соболев, Клаудиньо, Малком, Промес, Барриос, Мозес, Нобоа, Карраскаль, Дуглас Сантос, Захарян...

отдельно хочу отметить Селихова, лучший вратарь чемпионата с отрывом!
+1
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+1
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DekiB
И ножом владеет лучше всех!
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
skytent1
Лучший Клаудиньо
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Супонинский
Всё верно
+8
-5
+3
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KOTOV71
Ответ Джиза
Началась предпродажная подготовка Массимо)) явно, пытаются пристроить его в РПЛ, каждый день он что-то комментирует.
" ... что-то.."!
0
-5
-5
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Михаил Солдатенков
Если говорить с чисто футбольной точки зрения - возможно. Но есть же ещё нефутбольная составляющая, с которой у Промеса в настоящее время проблемы.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Messer Madser
💩💩💩
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джиза
Началась предпродажная подготовка Массимо)) явно, пытаются пристроить его в РПЛ, каждый день он что-то комментирует.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ТрактоПоктер
Соболев лучший нападающий России
Максименко лучший вратарь России
Джикия лучший защитник России
А потом Каррера проснулся ....
+7
-8
-1
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LLiriKK
В карреровское время - возможно, а сейчас - точно нет.
+3
-4
-1
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Faust Doc
Его боялись даже чеченцы.
0
-4
-4
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