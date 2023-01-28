«Промес — лучший легионер в РПЛ». Каррера о хавбеке «Спартака»
Массимо Каррера назвал хавбека «Спартака» Квинси Промеса лучшим легионером Мир РПЛ.
«Промес — лучший легионер в РПЛ», — сказал экс-тренер «Спартака».
Массимо Каррера назвал хавбека «Спартака» Квинси Промеса лучшим легионером Мир РПЛ.
«Промес — лучший легионер в РПЛ», — сказал экс-тренер «Спартака».
Соболев, Клаудиньо, Малком, Промес, Барриос, Мозес, Нобоа, Карраскаль, Дуглас Сантос, Захарян...
отдельно хочу отметить Селихова, лучший вратарь чемпионата с отрывом!
Максименко лучший вратарь России
Джикия лучший защитник России
А потом Каррера проснулся ....