«Спартак» о Промесе: «Квинси адаптировался к жизни в России, во многом он русский. Он же Антоха, Братуха»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Спорт-Экспресс Дмитрий Зеленов Футбол

Глава пресс-службы «Спартака» рассказал о ситуации с Квинси Промесом.

Хавбек не поехал с красно-белыми на сбор в ОАЭ. Сообщалось, что в Нидерландах его подозревают в передаче 250 тысяч евро наркодилеру в качестве штрафа за пропажу партии кокаина весом 400 кг.

— Как дела в Москве у Промеса?

— Квинси попросил поработать индивидуально. Мы пошли ему навстречу, клуб сделал заявление. В данной ситуации мы делаем все возможное, чтобы и Квинси набрал максимальную форму, и команда от его отсутствия не сильно проиграла.

— Как Промес себя чувствует? Скучает по партнерам?

— Настроение у него хорошее — рабочее, боевое. Конечно, он скучает по команде. Вы видите, что в социальных сетях Квинси ставит различные реакции и реагирует на посты наших футболистов и нашей медиаслужбы. Квинси — красавчик! Он всегда в команде, даже находясь на расстоянии.

— Промес ходил на матч хоккейного «Спартака». Какая у него еще культурная программа в Москве?

— Дело не в культурной программе. Квинси в целом адаптировался к жизни в России, во многом он русский. Он же Антоха, Братуха. Самое главное, что он сейчас сосредоточен на работе, – сказал Дмитрий Зеленов.

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83 комментария

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Александр Спартак
Ответ Максим Прокофьев
Покрывают преступника в наглую и делают невинные гримасы, цирк.
Докозательство есть или только подозрение, о чём вы говороте???
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Celsius
Ответ Myach
Учите русский, что бы не позориться. Никто «Вы» с большой давно не пишет
Называется "слышал звон, да не знаешь где он".
По правилам русского языка "допускается написание со строчной буквы. Например, давно знакомые собеседники, один из которых гораздо старше другого."
С учетом того, что Адепт Суперлиги зарегистрировался на форуме только вчера, сомневаюсь, что они со Снежаной хорошие знакомые. А ты можешь писать своим знакомым "вы" хоть с маленькой буквы, это твои проблемы.
Так что иди умойся, мальчик.
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Посторонним В
Ответ владимир ходкин
Да он признан виновным гражданским судом. В марте будет другой суд который назначит ему срок.
Да, увы, с поножовщиной уже почти решенный вопрос. Но я говорил о деле с норкотой - тут больше о нем треп был
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Myach
Ответ Celsius
Вы, вообще, ветку читали? Или "чукча не читатель"? "Суда еще не было." Суд был. "Или это вы так решили что он уголовник?" Так решил суд Амстердама 8 июня 2022 года, туда вопросы и задавайте. Вы бы хоть немного делами Промеса интересовались, што ле, прежде чем что-то писать, а то пишете глупости... P.S. Кстати, при обращении к единичному человеку "Вы" надо писать с большой буквы, "вы" с маленькой буквы - это множественное число.
Учите русский, что бы не позориться. Никто «Вы» с большой давно не пишет
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Maxim Sirotkin
Ответ Максим Прокофьев
Покрывают преступника в наглую и делают невинные гримасы, цирк.
а Что надо ьыло сделать?)
Спартак нарушил закон?
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Celsius
Ответ Снежана Цветкова
Не знала этого... 😒
Извините, неприятно Вас огорчать, но, к сожалению, что есть, то есть.
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Снежана Цветкова
Ответ Celsius
Вы, вообще, ветку читали? Или "чукча не читатель"? "Суда еще не было." Суд был. "Или это вы так решили что он уголовник?" Так решил суд Амстердама 8 июня 2022 года, туда вопросы и задавайте. Вы бы хоть немного делами Промеса интересовались, што ле, прежде чем что-то писать, а то пишете глупости... P.S. Кстати, при обращении к единичному человеку "Вы" надо писать с большой буквы, "вы" с маленькой буквы - это множественное число.
Не знала этого... 😒
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владимир ходкин
Ответ Посторонним В
Не то что не признан и не осужден, - ему даже обвинение еще не предъявлено. Наплюй, брат. Это ж кликуши, им лишь бы побакланить.
Да он признан виновным гражданским судом. В марте будет другой суд который назначит ему срок.
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владимир ходкин
Ответ Neromog
Потому что ты манипулируешь. Это было административное разбирательство, по которому Промес должен был всего лишь оплатить штраф и судебные издержки (вот так уголовник, конечно, жесть). К тому же, насколько я понимаю, сейчас там еще и апелляции идут, а это дело может затянуться весьма надолго.
Это был гражданский суд который назначил ему штраф и выплату родственнику, то есть подтвердил его виновность. А в марте уже будет суд который назначит ему наказание.
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Celsius
Ответ Александр Воронин
Во первых, я о мутном деле с наркотиками./ Во вторых, приговором суда, о котором ты так волнуешься, назначен штраф. Никаких других процессуальных действий тот приговор не предусматривает. Т.е. Спартак при всем желании не может "покрывать преступника". Ты сначала думать научись, а потом влезай в разговоры взрослых дядей ;)
Мальчик, ты б хоть профиль оппонента смотрел, прежде чем воображать себя "взрослым".
"Во первых, я о мутном деле с наркотиками."
Во первых, в посте, на который ты отвечал, нет ни слова про наркотики, протри глаза.
"Во вторых, приговором суда...назначен штраф"
Во вторых, этим приговором суда Промес назван преступником, нанесшим ножевое ранение. Это все, что я утверждаю, больше ничего, все остальное - не более, чем твои фантазии, малыш.
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Посторонним В
Ответ Antonio Romangoli
А чего болельщик Зенита так усердно пашет тут на ветке про игрока Спартака - Квинси Промеса , он вам что-то плохое сделал в реальной жизни - ударил вас , угрожал вам или что он вам сделал , что вы так часто всем незнакомым для вас людям отвечаете , и ещё оскорбляете их ,если вы адвокат , юрист , то почему вы сидите тут на СпортсРу , а не защищаете людей от более важных правонарушений ? Если у вас есть видео того , что он уголовник, покажите всем , что вы правы , что его по вашей информации ( какой-то AD , что за АД - сайт , жёлтая пресса ), признаёт виновным , и он должен быть в суде .
Это просто. Эти болельщики зенита любят всякое дeрмo. Об этом даже их товарищ Шнур пел. Вокруг Промеса, надо признать, складывается дeрмoвaя ситуация, вот они и поналетели на свеженькое, поклевать. Ситуация утрясется, - вернутся на свое старое, излюбленное.
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Посторонним В
Ответ Александр Воронин
А что, он уже признан виновным и осужден?
Не то что не признан и не осужден, - ему даже обвинение еще не предъявлено. Наплюй, брат. Это ж кликуши, им лишь бы побакланить.
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-2
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Александр Воронин
Ответ Celsius
Ысчо один "не читатель", ты ветку-то почитай сначала, прежде чем писать! Откуда вы только такие беретесь! "он уже признан виновным" Да, он признан виновным в нанесении ножевого ранения, я уже раз 5(!!!) в этой ветке цитировал приговор суда Амстердама от 8 июня 2022 года. Надо что - каждому лично отвечать, прочитать ветку ты не можешь?
Во первых, я о мутном деле с наркотиками./
Во вторых, приговором суда, о котором ты так волнуешься, назначен штраф. Никаких других процессуальных действий тот приговор не предусматривает. Т.е. Спартак при всем желании не может "покрывать преступника".
Ты сначала думать научись, а потом влезай в разговоры взрослых дядей ;)
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Celsius
Ответ Neromog
Потому что ты манипулируешь. Это было административное разбирательство, по которому Промес должен был всего лишь оплатить штраф и судебные издержки (вот так уголовник, конечно, жесть). К тому же, насколько я понимаю, сейчас там еще и апелляции идут, а это дело может затянуться весьма надолго.
Ты пишешь чушь. Я ни разу не называл Промеса уголовником, не надо мне это приписывать. Я называл его преступником, ссылаясь на утверждение суда, что Квинси преступил закон, и это так.
А уголовный суд будет в марте, там увидим, что получится. Но если Промес не явится на суд, то реальных шансов на оправдание у него практически не будет. А Квинси скорее всего не поедет.
"там еще и апелляции идут"
Пока апелляции не удовлетворены, приговор остается в силе.
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Celsius
Ответ Neromog
Ты либо лжец, либо не очень умный человек. Приговор, про который ты пишешь, касался административного дела. Никакого уголовного наказания Промес не получал. Поэтому и ты и автор оригинального комментария - всего лишь манипулируете в попытках собрать плюсы ну или самоутвердиться.
Ты, вообще, вменяемый? Ты способен понимать, о чем идет речь?
Речь шла о том, можно ли назвать Промеса преступником. Так вот суд постановил, что Промес преступил закон, нанеся ножевое ранение, значит он является преступником. Все остальное - просто твои фантазии.
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ZECA
Ответ Celsius
Есть такое решение суда Амстердама от 8 июня 2022 года. Почитай ветку, я его приводил. Так что не он балабол, а ты пустозвонка.
Таких любителей цитировать жёлтые газетки весь спорт. Вы обычно умом не особо отличаетесь🤣
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Alex Miheev
Ответ Максим Прокофьев
Покрывают преступника в наглую и делают невинные гримасы, цирк.
Переживаешь?
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Олег Нименко
Ответ Адепт Суперлиги
Спартак официально покрывает уголовника. Мне кажется, дерби с Динамо в данном контексте будет иметь особенный антураж.
Вы когда на суде выступите как свидетель его преступлений?
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Михаил Михаил!
Ответ Celsius
Что любопытно, моим постам со ссылкой на решение суда Амстердама от 8 июня 2022, признавшего Промеса виновным в нанесении ножевого ранения, понаставили кучу минусов и при этом них не дали ни одного ответа. Хотя, казалось бы, при чем тут я, все претензии к голландскому правосудию. Но у секты логика, как у самых диких азиатских правителей древности - гонца, доставившего нерадостную весть, надо казнить. Но казнить у них руки коротки, вот и бесятся, ставя минусы.
Подскажите,какой срок ему по приговору назначили?
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Олег Нименко
Ответ Максим Прокофьев
Покрывают преступника в наглую и делают невинные гримасы, цирк.
А ты, видимо, свидетель его преступлений? Даже в Нидерландах нет предъявленных обвинений, а тем более доказательств вины. Их силовики как и наши умеют добывать показания и признания когда в их лапы попадает человек.
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ЗЕНИТ65
Ответ Antonio Romangoli
А чего болельщик Зенита так усердно пашет тут на ветке про игрока Спартака - Квинси Промеса , он вам что-то плохое сделал в реальной жизни - ударил вас , угрожал вам или что он вам сделал , что вы так часто всем незнакомым для вас людям отвечаете , и ещё оскорбляете их ,если вы адвокат , юрист , то почему вы сидите тут на СпортсРу , а не защищаете людей от более важных правонарушений ? Если у вас есть видео того , что он уголовник, покажите всем , что вы правы , что его по вашей информации ( какой-то AD , что за АД - сайт , жёлтая пресса ), признаёт виновным , и он должен быть в суде .
Ты такой же вопрос задай спартакусу. Что он с утра до ночи делает на ветках Зенита?
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+3
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Neromog
Ответ Celsius
Есть такое решение суда Амстердама от 8 июня 2022 года. Почитай ветку, я его приводил. Так что не он балабол, а ты пустозвонка.
Нет, он балобол, потому что уголовного наказания Промес не получал. Если ты не знаешь разницу между административным и угололвным преследованием, то советую сначала почитать, прежде чем высирать свое "экспертное" мнение.
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Neromog
Ответ Celsius
Что любопытно, моим постам со ссылкой на решение суда Амстердама от 8 июня 2022, признавшего Промеса виновным в нанесении ножевого ранения, понаставили кучу минусов и при этом них не дали ни одного ответа. Хотя, казалось бы, при чем тут я, все претензии к голландскому правосудию. Но у секты логика, как у самых диких азиатских правителей древности - гонца, доставившего нерадостную весть, надо казнить. Но казнить у них руки коротки, вот и бесятся, ставя минусы.
Потому что ты манипулируешь. Это было административное разбирательство, по которому Промес должен был всего лишь оплатить штраф и судебные издержки (вот так уголовник, конечно, жесть).

К тому же, насколько я понимаю, сейчас там еще и апелляции идут, а это дело может затянуться весьма надолго.
0
-1
-1
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Antonio Romangoli
Ответ Celsius
Что любопытно, моим постам со ссылкой на решение суда Амстердама от 8 июня 2022, признавшего Промеса виновным в нанесении ножевого ранения, понаставили кучу минусов и при этом них не дали ни одного ответа. Хотя, казалось бы, при чем тут я, все претензии к голландскому правосудию. Но у секты логика, как у самых диких азиатских правителей древности - гонца, доставившего нерадостную весть, надо казнить. Но казнить у них руки коротки, вот и бесятся, ставя минусы.
А чего болельщик Зенита так усердно пашет тут на ветке про игрока Спартака - Квинси Промеса , он вам что-то плохое сделал в реальной жизни - ударил вас , угрожал вам или что он вам сделал , что вы так часто всем незнакомым для вас людям отвечаете , и ещё оскорбляете их ,если вы адвокат , юрист , то почему вы сидите тут на СпортсРу , а не защищаете людей от более важных правонарушений ? Если у вас есть видео того , что он уголовник, покажите всем , что вы правы , что его по вашей информации ( какой-то AD , что за АД - сайт , жёлтая пресса ), признаёт виновным , и он должен быть в суде .
+1
-5
-4
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Neromog
Ответ Celsius
Вы, вообще, ветку читали? Или "чукча не читатель"? "Суда еще не было." Суд был. "Или это вы так решили что он уголовник?" Так решил суд Амстердама 8 июня 2022 года, туда вопросы и задавайте. Вы бы хоть немного делами Промеса интересовались, што ле, прежде чем что-то писать, а то пишете глупости... P.S. Кстати, при обращении к единичному человеку "Вы" надо писать с большой буквы, "вы" с маленькой буквы - это множественное число.
Ты либо лжец, либо не очень умный человек. Приговор, про который ты пишешь, касался административного дела. Никакого уголовного наказания Промес не получал. Поэтому и ты и автор оригинального комментария - всего лишь манипулируете в попытках собрать плюсы ну или самоутвердиться.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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