«Спартак» о Промесе: «Квинси адаптировался к жизни в России, во многом он русский. Он же Антоха, Братуха»
Глава пресс-службы «Спартака» рассказал о ситуации с Квинси Промесом.
Хавбек не поехал с красно-белыми на сбор в ОАЭ. Сообщалось, что в Нидерландах его подозревают в передаче 250 тысяч евро наркодилеру в качестве штрафа за пропажу партии кокаина весом 400 кг.
— Как дела в Москве у Промеса?
— Квинси попросил поработать индивидуально. Мы пошли ему навстречу, клуб сделал заявление. В данной ситуации мы делаем все возможное, чтобы и Квинси набрал максимальную форму, и команда от его отсутствия не сильно проиграла.
— Как Промес себя чувствует? Скучает по партнерам?
— Настроение у него хорошее — рабочее, боевое. Конечно, он скучает по команде. Вы видите, что в социальных сетях Квинси ставит различные реакции и реагирует на посты наших футболистов и нашей медиаслужбы. Квинси — красавчик! Он всегда в команде, даже находясь на расстоянии.
— Промес ходил на матч хоккейного «Спартака». Какая у него еще культурная программа в Москве?
— Дело не в культурной программе. Квинси в целом адаптировался к жизни в России, во многом он русский. Он же Антоха, Братуха. Самое главное, что он сейчас сосредоточен на работе, – сказал Дмитрий Зеленов.
По правилам русского языка "допускается написание со строчной буквы. Например, давно знакомые собеседники, один из которых гораздо старше другого."
С учетом того, что Адепт Суперлиги зарегистрировался на форуме только вчера, сомневаюсь, что они со Снежаной хорошие знакомые. А ты можешь писать своим знакомым "вы" хоть с маленькой буквы, это твои проблемы.
Так что иди умойся, мальчик.
Спартак нарушил закон?
"Во первых, я о мутном деле с наркотиками."
Во первых, в посте, на который ты отвечал, нет ни слова про наркотики, протри глаза.
"Во вторых, приговором суда...назначен штраф"
Во вторых, этим приговором суда Промес назван преступником, нанесшим ножевое ранение. Это все, что я утверждаю, больше ничего, все остальное - не более, чем твои фантазии, малыш.
Во вторых, приговором суда, о котором ты так волнуешься, назначен штраф. Никаких других процессуальных действий тот приговор не предусматривает. Т.е. Спартак при всем желании не может "покрывать преступника".
Ты сначала думать научись, а потом влезай в разговоры взрослых дядей ;)
А уголовный суд будет в марте, там увидим, что получится. Но если Промес не явится на суд, то реальных шансов на оправдание у него практически не будет. А Квинси скорее всего не поедет.
"там еще и апелляции идут"
Пока апелляции не удовлетворены, приговор остается в силе.
Речь шла о том, можно ли назвать Промеса преступником. Так вот суд постановил, что Промес преступил закон, нанеся ножевое ранение, значит он является преступником. Все остальное - просто твои фантазии.
К тому же, насколько я понимаю, сейчас там еще и апелляции идут, а это дело может затянуться весьма надолго.