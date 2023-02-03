«МЮ» может купить Влаховича, если «Юве» будет вынужден продавать из-за финансовых последствий снятия 15 очков
«Манчестер Юнайтед» интересен нападающий «Ювентуса» Душан Влахович.
По данным ESPN, английский клуб может рассмотреть вариант с покупкой 23-летнего форварда, если «Ювентус» будет вынужден продать его из-за финансовых последствий снятия 15 очков в Серии А.
Влахович перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» за 70 млн евро зимой 2022 года.
В этом сезоне на счету серба 7 голов в 17 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Полную статистику футболиста можно изучить здесь.
Гриня откинулся...
к сожалению, сейчас мир сошел с ума, ждем, поддастся МЮ на повесточку или нет.
АПЛ