«МЮ» может купить Влаховича, если «Юве» будет вынужден продавать из-за финансовых последствий снятия 15 очков

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По данным ESPN, английский клуб может рассмотреть вариант с покупкой 23-летнего форварда, если «Ювентус» будет вынужден продать его из-за финансовых последствий снятия 15 очков в Серии А.

Влахович перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» за 70 млн евро зимой 2022 года.

В этом сезоне на счету серба 7 голов в 17 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Полную статистику футболиста можно изучить здесь.