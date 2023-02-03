«МЮ» может купить Влаховича, если «Юве» будет вынужден продавать из-за финансовых последствий снятия 15 очков

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Душан Влахович Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересен нападающий «Ювентуса» Душан Влахович.

По данным ESPN, английский клуб может рассмотреть вариант с покупкой 23-летнего форварда, если «Ювентус» будет вынужден продать его из-за финансовых последствий снятия 15 очков в Серии А.

Влахович перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» за 70 млн евро зимой 2022 года.

В этом сезоне на счету серба 7 голов в 17 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Полную статистику футболиста можно изучить здесь.

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33 комментария

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FortMinor
только осимхен
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Анвар Масимов
Ответ Орa Алв
Не думаю что мю купит его, атакующих у них если вернётся гринвуд, будет достаточно
Про ЦН что нибудь слышал ???
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#Allegryout
Ответ Ahilles
Мактомини не тянет, это не игрок топ-клуба
Так он и находится не в топ клубе)
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d.xoxlov
За 100 млн, а через 4 года задаром назад? Схема, вроде, рабочая)
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Alexander Yavriantz
Ответ Маршал Чой Бол Сан
согласен с друзьями, которые говорят о Гринвуде. если соевые куколды и профиминситы не продавят свое гуано, как обычно, то Гринвуд - ТОП форвард на 10 лет. Зачем тоггда Влахович)? к сожалению, сейчас мир сошел с ума, ждем, поддастся МЮ на повесточку или нет.
Гринвуд не вышел чистым из этой истории, поэтому вероятность возврата в МЮ не очень высока, как мне кажется. И даже если так, то всё равно нужен топ центрфорвард прямо сейчас, а Гринвуду возьмёт ещё года полтора наверное набрать лучшую форму. К следующему сезону наверное сможет уже стать игроком ротации. Кейн идеальный вариант, если решат вернуть Гринвуда, если же нет, то надо Осимхена более молодого брать.
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Милан Тео 19
За 120 лямов мешку можно впарить ☝️...
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Давран Шеркулов
Ответ Даулет Калмагамбет
Милинкович-Савич
Или может Снейдера
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Давран Шеркулов
Ответ Даулет Калмагамбет
Милинкович-Савич
Лучше Гайтана купить думаю.
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Alexander Yavriantz
Ответ Neron
Эриксен вернётся к тому времени. Плюс кого-то тогда нужно будет продать, кого? Мактоминея? Он универсал, и в обороне может подстраховать и в атаке! Фреда? Как игрок ротации, бразилец очень хорош!
Скорее всего Скотта будут продавать. Жаль, мне нравятся некоторые элементы его игры, но он никогда не был игроком, вокруг которого строят игру, а скорее затычка, поэтому полностью потенциал свой так и не раскрыл. Думаю ему лучше перейти в клуб, который даст ему возможность играть ближе к штрафной противника, чтобы угрожать воротам ударами от линии штрафной, в которых он спец.
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#Allegryout
Ответ кuraakula belov
Влахович думаю сейчас сильно жалеет что той зимой предпочёл Юве Арсеналу
Если уедет в Манчестер еще больше пожалеет
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Andrey Andreev
конечно, Юве будет продавать. Легионерам не захочется играть в Серии Б
+1
-1
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Ramiz Tamazanov
сильно сдал
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Vezdexodof
Какой влахович.
Гриня откинулся...
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Ahilles
Ответ Neron
Эриксен вернётся к тому времени. Плюс кого-то тогда нужно будет продать, кого? Мактоминея? Он универсал, и в обороне может подстраховать и в атаке! Фреда? Как игрок ротации, бразилец очень хорош!
Мактомини не тянет, это не игрок топ-клуба
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Amalfitano
Юве по любому будет вынужден продать свои ценные активы и тех у кого личка жирная. Они не попадают в ЛЧ и убытки будут колосальные для такого клуба.
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Neron
Ответ Даулет Калмагамбет
Милинкович-Савич
Эриксен вернётся к тому времени. Плюс кого-то тогда нужно будет продать, кого? Мактоминея? Он универсал, и в обороне может подстраховать и в атаке! Фреда? Как игрок ротации, бразилец очень хорош!
+2
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Max Zhomkov
Челси перехватит за 150 контракт на 10 лет 10 млн личка
+2
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Маршал Чой Бол Сан
согласен с друзьями, которые говорят о Гринвуде. если соевые куколды и профиминситы не продавят свое гуано, как обычно, то Гринвуд - ТОП форвард на 10 лет. Зачем тоггда Влахович)?
к сожалению, сейчас мир сошел с ума, ждем, поддастся МЮ на повесточку или нет.
0
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Даулет Калмагамбет
Ответ Мистер Робот
А нужен ли нам Влахович, если будет Мэйсон(я уверен)😃??? Нападение молодое, вот полузащиту бы освежить этими деньгами, Райса того же или Кайседо прикупить.
Милинкович-Савич
+5
-1
+4
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S1rAlex
Ответ Yerkebulan
Нужно бороться за Кейна, если не получится, то тогда Влаховича
100+ млн за 30-летнего бестрофейника? Good deal! 😂😂
0
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6tspey7tb5
Ответ Yerkebulan
Нужно бороться за Кейна, если не получится, то тогда Влаховича
Если не Кейна, то лучше Осимхена. По лучше Влаховича будет.
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Elik1989
Вполне реально. И ценник доступный и игрок добротный.
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Alex Rhea
Потрясающий форвард, нечего ему прозябать в нынешнем проекте Ювентуса - с кучей финансовых, юридических и игровых проблем. Да и АПЛ на две головы сейчас сильнее Серии А
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инок
Пусть покупают. Влахович хороший игрок - созрел для
АПЛ
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Yerkebulan
Нужно бороться за Кейна, если не получится, то тогда Влаховича
+2
-2
0
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