ЦСКА сделал предложение по форварду сборной Панамы Диасу (Билли Пинеда)
Нападающий сборной Панамы Исмаэль Диас может продолжить карьеру в Мир РПЛ.
По данным журналиста COS Билли Пинеды, в воскресенье «Универсидад Католика» Кито получил предложение от ЦСКА. Речь идет о сделке на несколько миллионов долларов.
В 2022 году Диас забил 9 голов и сделал 5 ассистов за 20 матчей в чемпионате Эквадора. Подробно со статистикой 25-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
С опытом игры в Испании в третьем дивизионе
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В целом понравился. Быстрый, техничный, с хорошим ударом, а последнего компонента остро не хватает нынешнему ЦСКА.