ЦСКА сделал предложение по форварду сборной Панамы Диасу (Билли Пинеда)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Сборная Панамы по футболу высшая лига Эквадор Универсидад Католика Кито Исмаэль Диас Футбол

Нападающий сборной Панамы Исмаэль Диас может продолжить карьеру в Мир РПЛ.

По данным журналиста COS Билли Пинеды, в воскресенье «Универсидад Католика» Кито получил предложение от ЦСКА. Речь идет о сделке на несколько миллионов долларов.

В 2022 году Диас забил 9 голов и сделал 5 ассистов за 20 матчей в чемпионате Эквадора. Подробно со статистикой 25-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев

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Egor Aleksandrovich
пусть лучше привезут его, чем никого. может, и выстрелит.
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Shuller18
Ответ Александр Волков
Во-первых левый вингер, а не нападающий, а во-вторых какие-то дрова из Панамы. "Гений" Мовсесян в очередной раз транжирит клубный бюджет
Ну ща он тебе Мбаппе привезет. Ведь сейчас все иностранцы просто горят желанием ехать в нынешнюю РПЛ.
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Wiley Fox
В мае ему 26

С опытом игры в Испании в третьем дивизионе

Вердикт - шишкановские пилят бюджет цска
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kk.abb
Ответ Александр Волков
Во-первых левый вингер, а не нападающий, а во-вторых какие-то дрова из Панамы. "Гений" Мовсесян в очередной раз транжирит клубный бюджет
Лучше сидеть с великим и ужасным Z?
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kk.abb
Надеемся, что это правда.. сидеть с единственной альтернативой в виде ЗЕ - катастрофа.
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Shuller18
Ответ qiqe
да там одни обмороки вместо которых играть будут днища вроде этого эквадорца
Ну извините, молодежка не может ежегодно выпускать Головиных и Чаловых.
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Shuller18
https://www.youtube.com/watch?v=kS3f13Vos2Y
В целом понравился. Быстрый, техничный, с хорошим ударом, а последнего компонента остро не хватает нынешнему ЦСКА.
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Александр Волков
Во-первых левый вингер, а не нападающий, а во-вторых какие-то дрова из Панамы. "Гений" Мовсесян в очередной раз транжирит клубный бюджет
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qiqe
Ответ Shuller18
Ты за сборами совсем не следишь? Куча молодежи задействовано, даже голы забивают и голевые раздают.
да там одни обмороки вместо которых играть будут днища вроде этого эквадорца
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Shuller18
Ответ qiqe
у нас молодёжка вообще работает?
Ты за сборами совсем не следишь? Куча молодежи задействовано, даже голы забивают и голевые раздают.
+6
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Shuller18
Левый вингер, альтернатива Карраскалю, похоже на правду.
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qiqe
у нас молодёжка вообще работает?
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Spit@ma
Кто-то в это поверит?) С такой продвинутой статой в чемпионате Эквадора))
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thesuperdrum
Заголовок-то рассчитан с заходом на вингера Ливерпуля. Признавайся, Спортс )
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-3
-3
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