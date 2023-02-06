ЦСКА сделал предложение по форварду сборной Панамы Диасу (Билли Пинеда)

Нападающий сборной Панамы Исмаэль Диас может продолжить карьеру в Мир .

По данным журналиста COS Билли Пинеды, в воскресенье « » Кито получил предложение от . Речь идет о сделке на несколько миллионов долларов.

В 2022 году Диас забил 9 голов и сделал 5 ассистов за 20 матчей в чемпионате Эквадора. Подробно со статистикой 25-летнего форварда можно ознакомиться здесь.