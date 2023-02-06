Федотов о конфликте с Абаскалем: «Не о чем жалеть. Были неправильно выраженные мысли. Взрослые дяденьки не справились с нервной системой»

не жалеет о словах в адрес .

В перерыве матча 13-го тура Мир между и « » (2:2) между главными тренерами команд возник конфликт. После матча Федотов сказал о нем: «Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил».

– Часть профессии – и провокации, и внимание медиа, которые придираются к каждому вашему слову. Вам пришлось к этому привыкать? Подобных случаев, как с Абаскалем в «Спартаке», у вас не было.

– Нет, в каждом клубе какие-то такие эпизоды встречались. Помним матч «Сочи» – «Спартак»: что-то похожее, провокация со стороны тренера. Это «Спартак», народная команда, за нее много представителей СМИ. В этой информационной битве они впереди планеты всей и имеют какое-то преимущество.

– И Тедеско так себя вел, вы же говорили. А это дерби, тут есть трэшток, грязные приемы. Зачем на них вестись?

– А никто и не велся. Вступили в дискуссию, не более.

– Хорошо, и все равно ваши действия разглядывают под лупой, не пропускают ни одной реакции.

– Согласен. Хороший жизненный опыт, по-другому и не скажешь. С другой стороны, такое встречается сплошь и рядом. Мы же не со зла так реагируем, каждый по-разному импульсивен. Я ведь сижу напротив вас – спокойный, рассудительный, да? Но бывают моменты…

Ты не можешь видеть происходящее внутри. Быть всегда спокойным и рассудительным. Эмоции вспыхивают, как порох.

– Можете сказать, что жалеете о своих словах?

– Были неправильно выраженные мысли. Там не о чем жалеть. В любом топовом чемпионате такие прецеденты случаются. Каждый отдавался на поле, думаю, это понравилось нашим болельщикам. А тут два взрослых дяденьки немножко не справились с нервной системой – это сопутствующее.

– С другой стороны, мы увидели Федотова, настоящего – со всеми эмоциями.

– Я быстро вспыхнул и быстро остыл. Некоторые могут не остывать годами. Я эту ситуацию отпустил сразу и после игры поблагодарил коллегу за хороший матч. На позитивной ноте пожали руки. Меня родители научили: зло нельзя держать в себе. Долго зла не ношу, оно разрушает, – отметил тренер ЦСКА.