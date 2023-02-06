Кейруш возглавил сборную Катара. Контракт – до 2026 года

Новым главным тренером сборной Катара стал .

69-летний португалец сменил , под руководством которого команда выступала на .

Контракт с Кейрушем, раньше работавшим в национальных командах Ирана, Египта, Колумбии, Португалии, ЮАР, ОАЭ, рассчитан до 2026 года.

Изображение: qfa.qa