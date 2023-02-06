Кейруш возглавил сборную Катара. Контракт – до 2026 года
Новым главным тренером сборной Катара стал Карлуш Кейруш.
69-летний португалец сменил Феликса Санчеса Баса, под руководством которого команда выступала на ЧМ-2022.
Контракт с Кейрушем, раньше работавшим в национальных командах Ирана, Египта, Колумбии, Португалии, ЮАР, ОАЭ, рассчитан до 2026 года.
Изображение: qfa.qa
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Для назначения в сборную для катарцев он не самый плохой вариант.