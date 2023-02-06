Кейруш возглавил сборную Катара. Контракт – до 2026 года

Теги отставки Карлуш Кейруш Сборная Катара по футболу ЧМ-2022 Футбольная ассоциация Катара Феликс Санчес Бас Футбол

Новым главным тренером сборной Катара стал Карлуш Кейруш.

69-летний португалец сменил Феликса Санчеса Баса, под руководством которого команда выступала на ЧМ-2022.

Контракт с Кейрушем, раньше работавшим в национальных командах Ирана, Египта, Колумбии, Португалии, ЮАР, ОАЭ, рассчитан до 2026 года.

Изображение: qfa.qa

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3 комментария

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Раиль Хафизов
Должен вывести на ЧМ, у Азии теперь квота 8,5 путевок.
+1
0
+1
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Overkiller
Ответ Mechel**
Без достижений и успехов, а всегда при деле
Сборная Ирана
Бронзовый призёр Кубка Азии: 2019
Сборная Египта
Серебряный призёр Кубка африканских наций 2021

Для назначения в сборную для катарцев он не самый плохой вариант.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mechel**
Без достижений и успехов, а всегда при деле
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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