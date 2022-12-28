Комната Месси в кампусе Университета Катара, где жила сборная Аргентины, станет музеем

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Сборная Катара по футболу ЧМ-2022 Футбол

В Катаре после ЧМ-2022 останется объект, посвященный форварду Лионелю Месси.

Университет Катара объявил о том, что комната, в которой останавливался капитан сборной Аргентины, будет превращена в мини-музей.

Кампус учебного заведения, в котором команда жила во время соревнования, оформлен в сине-белые тона, в нем размещены плакаты с изображением чемпионов мира, их подписанные футболки.

Изображения: thepeninsulaqatar.com

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12 комментариев

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Tazemyrat Kemalow
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Ответ rigobersong
Комнату роналду решили переоборудовать в бассейн!:)
А может на яхту?
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Maxim Ermolin
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Шиза
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rigobersong
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Комнату роналду решили переоборудовать в бассейн!:)
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нелюбитель футбола
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Так и быть - первым посетителем музея должен быть Геша... И пусть не забудет оставить запись в книге посетителей... Может там поздравит Месси.... А-ха-ха-ха...
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mr.snooker
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Ответ totalorange
"В этой комнате он с единомышленниками до мелочей продумывал план как вымолить пенальти в матче с Аравией. И в случае реализации задумки отстоять преимущество".
ты не прав, клованъ
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corazón blanco
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Ответ totalorange
"В этой комнате он с единомышленниками до мелочей продумывал план как вымолить пенальти в матче с Аравией. И в случае реализации задумки отстоять преимущество".
Это же надо, вспомнить пароль от аккаунта спустя 14 лет и писать всякую ахинею, это действительно уровень, удивили.
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Anna Heifets
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кто не знает... Папа Римский, иезуит из Аргентины, живет в Ватикане, номер комнаты Suite 201. День рождения - 86 - родился 17 декабря 1936 - а финал был 18. Неужели вы верите в случайности?
Задайте вопрос: Месси иезуит, а может, масон? И тогда поймете, почему Аргентину так проталкивали на ЧМ.
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totalorange
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"В этой комнате он с единомышленниками до мелочей продумывал план как вымолить пенальти в матче с Аравией. И в случае реализации задумки отстоять преимущество".
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Val Smith
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Чую это скоро станет религией.
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Михо
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Очень крутая идея, молодцы👍🏻
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Strateg 7
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Собственно, а почему бы и нет?!)
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Роман
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Лучший игрок за всю историю футбола как никак, ещё и современник. Удивительно
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