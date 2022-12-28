Комната Месси в кампусе Университета Катара, где жила сборная Аргентины, станет музеем
В Катаре после ЧМ-2022 останется объект, посвященный форварду Лионелю Месси.
Университет Катара объявил о том, что комната, в которой останавливался капитан сборной Аргентины, будет превращена в мини-музей.
Кампус учебного заведения, в котором команда жила во время соревнования, оформлен в сине-белые тона, в нем размещены плакаты с изображением чемпионов мира, их подписанные футболки.
Изображения: thepeninsulaqatar.com
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