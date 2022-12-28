Комната Месси в кампусе Университета Катара, где жила сборная Аргентины, станет музеем

В Катаре после останется объект, посвященный форварду Лионелю Месси.

Университет Катара объявил о том, что комната, в которой останавливался капитан сборной , будет превращена в мини-музей.

Кампус учебного заведения, в котором команда жила во время соревнования, оформлен в сине-белые тона, в нем размещены плакаты с изображением чемпионов мира, их подписанные футболки.

Изображения: thepeninsulaqatar.com

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!