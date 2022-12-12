Министр иностранных дел Катара о критике ЧМ-2022: «Мы подверглись чему-то беспрецедентному. СМИ пытались судить о Катаре, не основываясь на фактах»

Министр иностранных дел Катара высказался о критике проведения ЧМ-2022 в его стране.

– мира начался на фоне большой критики и раздражительности. Теперь, когда мы приближаемся к последней неделе турнира, как вы относитесь к тому, как обстоят дела?

– Мы считаем, что мы подверглись чему-то беспрецедентному. Некоторые предыдущие чемпионаты мира подвергались нападкам или не особенно хвалились. Но эта ситуация, особенно учитывая длительный период с момента присуждения турнира, а также отношение и поведение некоторых СМИ по отношению к Катару, была довольно негативной и разочаровывающей с нашей точки зрения.

Они пытались судить о Катаре, не основываясь на фактах, или не основываясь на приезде сюда и проверке фактов.

Мы считаем, что это самый инклюзивный чемпионат мира. Здесь есть много людей из разных стран, из разных слоев общества, у которых никогда не было возможности приехать и насладиться чемпионатом мира.

Если вы посмотрите на демографию фанатов, то увидите индийских фанатов, фанатов из Пакистана, из Юго-Восточной Азии, с Дальнего Востока, из арабских стран, из Европы, из Латинской Америки, из Центральной Азии. Все они приезжают сюда и наслаждаются футболом, – сказал Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ