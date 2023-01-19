Финал ЧМ в Катаре посмотрели 1,5 млрд телезрителей, матч открытия – 550 млн

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу рейтинги телевидение ФИФА болельщики сборная Эквадора по футболу Сборная Катара по футболу ЧМ-2022 Футбол

ФИФА опубликовала телевизионные рейтинги матчей ЧМ-2022.

Матч открытия турнира между сборными Катара и Эквадора посмотрели 550 миллионов телезрителей.

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией по телевизору посмотрели 1,5 миллиарда зрителей.

Финал ЧМ-2022 в Катаре посетили 88 966 зрителей. Это рекорд чемпионатов мира с 1994 года

25 комментариев

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Семен Войнов
Ответ Футбол_это_жизнь
Самый просматриваемые футбольные события: Подписание Роналду - 3.3 миллиарда Роналду на тренировке Наср Аль - 2.8 миллиардов Джорджина купила машину Роналду - 2 миллиарда Чемпионат Мира по футболу - 1,5 миллиарда #НиРазуНе.издабол
😂😂😂😂👍👍👍
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alexsem69
Ответ loginov8ynwa
Что лишний раз доказывает, что футбол – самый популярный вид спорта.
А что скажут на это биатлонисты, фигуристы, лыжники???))))
Продолжат утверждать обратное)
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Александр Мельников
Бухал , не смотрел ни то ни это!)
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Tiestorzn17
Наши престарелые адепты фигурки скажут что запад опять все подрисовал, не смотрит столько людей футбол.
То ли дело на коньках смотреть как люди под музыку ездят…
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Артём Гармаев
Это конечно не уровень Аль-Насра с 3 млрд😁
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сушеный абрикос
Ответ AF007
Других кандидатов не имеется
СеренаУильямс, Майк Тайсон, норвежские лыжники-астматики
+2
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AF007
Ответ сушеный абрикос
А вот это - "Месси, как лучший футболист в истории", это вас кто то обманул.
Других кандидатов не имеется
+4
-1
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bammmbini
Ответ aidos_1979
Все равно в двое меньше чем посмотрели презентацию Аль-НасРанальду)
Так это же фейк , вроде !
А тут как я понял , говорится о том , сколько телевизоров было включено в моменте . Могу ошибаться
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сушеный абрикос
Ответ AF007
А Месси, как лучший футболист в истории, является одновременно и лучшим спортсменом в истории
А вот это - "Месси, как лучший футболист в истории", это вас кто то обманул.
+4
-7
-3
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Я Гражданин Мира
Ответ Футбол_это_жизнь
Самый просматриваемые футбольные события: Подписание Роналду - 3.3 миллиарда Роналду на тренировке Наср Аль - 2.8 миллиардов Джорджина купила машину Роналду - 2 миллиарда Чемпионат Мира по футболу - 1,5 миллиарда #НиРазуНе.издабол
Никакого сомнение нето в вашем статистике!😀😀😀
+3
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+2
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AF007
Ответ مختار موسى حاجييف
Это фейк или реальная информация?
катя авейра говорит, что реальная
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مختار موسى حاجييف
Ну это посмотреть всем 8 миллиардам.
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ARIGAMI ARIGAMI
Спорт №1
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AF007
Ответ loginov8ynwa
Что лишний раз доказывает, что футбол – самый популярный вид спорта.
А Месси, как лучший футболист в истории, является одновременно и лучшим спортсменом в истории
+5
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-4
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Я Гражданин Мира
Из этого 1,5 миллиарда, я уверен больше миллиарда болели за Аргентину и конкретно за Месси!
+2
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مختار موسى حاجييف
Ответ aidos_1979
Все равно в двое меньше чем посмотрели презентацию Аль-НасРанальду)
Это фейк или реальная информация?
+2
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Я Гражданин Мира
Ответ aidos_1979
Все равно в двое меньше чем посмотрели презентацию Аль-НасРанальду)
😀😀😀😀
0
-1
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Anonim 008
Это телевизионные рейтинги. А вы представьте сколько было бы человек если бы они считали и пиратов с интернета.
+15
0
+15
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Футбол_это_жизнь
Самый просматриваемые футбольные события:
Подписание Роналду - 3.3 миллиарда
Роналду на тренировке Наср Аль - 2.8 миллиардов
Джорджина купила машину Роналду - 2 миллиарда
Чемпионат Мира по футболу - 1,5 миллиарда
#НиРазуНе.издабол
+37
-2
+35
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JealousNobody
Че так слабо, презентацию фрукта в два раза больше людей смотрело получается
+2
-1
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Русский уравнитель
Круто!!!!,,, а что на это скажут бабули которые кричат во все утюги что их шняга круче футбола
+3
-3
0
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cektor
ну не презентация роналду конечно ... но тоже не плохо
+5
-2
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Футбол_это_жизнь
Мы подумаешь, 3.3 миллиарда посмотрели как арабы купили клубнику
0
-1
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aidos_1979
Все равно в двое меньше чем посмотрели презентацию Аль-НасРанальду)
+12
-7
+5
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loginov8ynwa
Что лишний раз доказывает, что футбол – самый популярный вид спорта.
+19
-2
+17
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