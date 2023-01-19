Финал ЧМ в Катаре посмотрели 1,5 млрд телезрителей, матч открытия – 550 млн

ФИФА опубликовала телевизионные рейтинги матчей ЧМ-2022.

Матч открытия турнира между сборными Катара и посмотрели 550 миллионов телезрителей.

Финал ЧМ-2022 между и Францией по телевизору посмотрели 1,5 миллиарда зрителей.

Финал ЧМ-2022 в Катаре посетили 88 966 зрителей. Это рекорд чемпионатов мира с 1994 года