Финал ЧМ в Катаре посмотрели 1,5 млрд телезрителей, матч открытия – 550 млн
ФИФА опубликовала телевизионные рейтинги матчей ЧМ-2022.
Матч открытия турнира между сборными Катара и Эквадора посмотрели 550 миллионов телезрителей.
Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией по телевизору посмотрели 1,5 миллиарда зрителей.
Финал ЧМ-2022 в Катаре посетили 88 966 зрителей. Это рекорд чемпионатов мира с 1994 года
Продолжат утверждать обратное)
То ли дело на коньках смотреть как люди под музыку ездят…
А тут как я понял , говорится о том , сколько телевизоров было включено в моменте . Могу ошибаться
Подписание Роналду - 3.3 миллиарда
Роналду на тренировке Наср Аль - 2.8 миллиардов
Джорджина купила машину Роналду - 2 миллиарда
Чемпионат Мира по футболу - 1,5 миллиарда
#НиРазуНе.издабол