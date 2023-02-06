Морган, болеющий за «Арсенал», потребовал наказать «Сити» за финансовые нарушения: «Немедленно снять очки!»

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Пирс Морган потребовал наказать «Манчестер Сити» за нарушение финансовых правил.

Ранее стало известно, что АПЛ по итогам четырехлетнего расследования обвинила «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. В случае, если нарушения удастся доказать, клуб может быть оштрафован на некоторое количество очков или понижен в классе. Отмечается, что в случае санкций со стороны АПЛ решение нельзя будет обжаловать в CAS.

«Возмутительно. Немедленно снять очки!» – написал журналист и болельщик «Арсенала» в твиттере в ответ на сообщение журналиста The Times Мартина Циглера о нарушениях со стороны «Манчестер Сити».

«Арсенал» лидирует в АПЛ с 50 очками в 20 матчах. «Ман Сити» идет вторым с 45 очками в 21 игре.

«Ман Сити» об обвинениях АПЛ: «Приветствуем рассмотрение этого вопроса независимой комиссией для беспристрастной оценки доказательств в поддержку позиции клуба»

44 комментария

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Geronimo Good
Возьмитесь так же за МЮ, Челси и ПСЖ.
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emptinesspetr
Если с Сити снимут очки, то это будет отличная возможность для МЮ взять золото. Арсенал почётное серебро.
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Ман Сити
Сити точно выиграет суд, потому что все это блеф. Арсенал может честно победить, шансы очень хорошие, зачем им снятие очков с конкурентов.
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PamcuK
В качестве наказания Сити они должны использовать Роналду деревянное в течение трех лет во всех матчах, в которых оно готово играть
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Джейме Ланнистер
и добавил "Наказать Сити и перевести всех игроков в дубль Арсенала"
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Борис Александрович
Ответ Nikolaus_H
Всё уже,можно не публиковать высказывания этого человека. Хайп прошел
Да ладно тебе ,посмеяться иногда можно,пусть остаётся )
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Viktor Sinyavskiy
Как-то Моргана давно не слышно...

...А нет, теперь норм, спасибо)
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Доминатор3000
Ответ T622222
Арсенал Чемпион 🔥
Рано.
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А.В. Бубнов
Ответ Рустам Гарипов
Ага, только они ничего еще практически не потратили, в сравнении с тем же челси и сити в их лучшие годы)
Как минимум, будет уроком.

Огромная ошибка, продавать спортивные клубы, людям, с совершенно другим менталитетом и ценностями.
Как ни крути, это разные миры.
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Dm Kznts
со след сезона
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Рустам Гарипов
Ответ А.В. Бубнов
И Ньюкасл. Они следуюшие)
Ага, только они ничего еще практически не потратили, в сравнении с тем же челси и сити в их лучшие годы)
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Timur Zhorabekov
Мхм фан Арсенала
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А.В. Бубнов
Есши их зкслуденно исключают из проглых чемпионатов, то они и в Лиге Чемпионов занимали чужое место. Следует переиграть один финал. Челси должен деклассировать французов.

Хотя какая разница, эти арабы, или другие...
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2ran
Ответ T622222
Арсенал Чемпион 🔥
"Пахтакор-чемпион!"
+2
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2ran
Но всё это должны сделать исключительно красивые люди
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А.В. Бубнов
Ответ Роман
Наверняка так про себя сказал любой болельщик топ-клуба АПЛ. Единственные кто не хочет чтобы сняли, так это сам Сити.
И Ньюкасл. Они следуюшие)
+2
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А.В. Бубнов
Ответ sashafan2
Оптические или солнцезащитные?
Бомбические)
0
-2
-2
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А.В. Бубнов
Снять очки, что бы не разбили?
Пхахаха
+1
-1
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константин зотов
Ответ T622222
Арсенал Чемпион 🔥
Тульский?
+4
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RealJericho
Для шейхов правила не писаны
+1
-1
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Роман
Наверняка так про себя сказал любой болельщик топ-клуба АПЛ.
Единственные кто не хочет чтобы сняли, так это сам Сити.
+6
-4
+2
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DolJun
Ответ Вячеслав Соболевский
Забавно это слышать от болельщика подобного денежного мешка, который шиковал и успел за счет этого развиться до введения строгих правил и ФФП.
ну так до введения, ты ж сам сказал. почему тогда забавно?
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DolJun
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Как бы из за Тода Боэли туда не отправили Челси
а пусть отправят если заслужили, в чем проблема?
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sashafan2
Оптические или солнцезащитные?
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Мохнатый55
И переписать все голы Сити на Роналду.
+3
-3
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