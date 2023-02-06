Морган, болеющий за «Арсенал», потребовал наказать «Сити» за финансовые нарушения: «Немедленно снять очки!»

потребовал наказать «Манчестер Сити» за нарушение финансовых правил.

Ранее стало известно, что АПЛ по итогам четырехлетнего расследования обвинила «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. В случае, если нарушения удастся доказать, клуб может быть оштрафован на некоторое количество очков или понижен в классе. Отмечается, что в случае санкций со стороны АПЛ решение нельзя будет обжаловать в .

«Возмутительно. Немедленно снять очки!» – написал журналист и болельщик «Арсенала» в твиттере в ответ на сообщение журналиста The Times Мартина Циглера о нарушениях со стороны «Манчестер Сити».

«Арсенал» лидирует в АПЛ с 50 очками в 20 матчах. «Ман Сити» идет вторым с 45 очками в 21 игре.

«Ман Сити» об обвинениях АПЛ: «Приветствуем рассмотрение этого вопроса независимой комиссией для беспристрастной оценки доказательств в поддержку позиции клуба»