«Крылья» могут назначить иностранного тренера вместо Адиева. Это более вероятный вариант, также рассматривается Игнашевич (Sport24)

«Крылья Советов» может возглавить иностранный тренер.

«Крылья Советов » рассматривают возможность назначения иностранного специалиста на пост главного тренера команды, сообщает Sport24.

Руководство самарского клуба кандидатуры Сергея Игнашевича и иностранца, который ранее не работал в России, в качестве замены Магомеда Адиева .

Вариант с иностранцем на данным момент является более вероятным.

Также отмечается, что на момент переговоров с кандидатами исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Булатов .

В случае, если не удастся договориться с новым тренером, Булатов может возглавить команду на постоянной основе – такой вариант также рассматривается.

На данный момент «Крылья Советов» располагаются на 13-й позиции в таблице Мир РПЛ, имея в активе 13 очков в 14 матчах.