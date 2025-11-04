«Крылья» могут назначить иностранного тренера вместо Адиева. Это более вероятный вариант, также рассматривается Игнашевич (Sport24)
«Крылья Советов» может возглавить иностранный тренер.
«Крылья Советов» рассматривают возможность назначения иностранного специалиста на пост главного тренера команды, сообщает Sport24.
Руководство самарского клуба кандидатуры Сергея Игнашевича и иностранца, который ранее не работал в России, в качестве замены Магомеда Адиева.
Вариант с иностранцем на данным момент является более вероятным.
Также отмечается, что на момент переговоров с кандидатами исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Булатов.
В случае, если не удастся договориться с новым тренером, Булатов может возглавить команду на постоянной основе – такой вариант также рассматривается.
На данный момент «Крылья Советов» располагаются на 13-й позиции в таблице Мир РПЛ, имея в активе 13 очков в 14 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
