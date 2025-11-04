Роберто Де Дзерби: «Лигу 1 недооценивают, на мой взгляд. В чемпионате Франции очень сильные игроки и тренеры, стадионы переполнены»

Роберто Де Дзерби: Лигу 1 недооценивают.

В среду «Марсель» примет «Аталанту» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«На мой взгляд, Лига 1 недооценена, потому что в чемпионате Франции очень сильные тренеры и игроки. Стадионы переполнены, на них болеют со страстью. Чемпионат Италии по-прежнему хорош, но я не знаю, что о нем говорить», – сказал главный тренер «Марселя ».