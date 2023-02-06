Adidas сделал Мутко бутсы по слепку ног в 2008-м в рамках партнерства со сборной России: «Он снимает туфли, тоненькие качественные носки и спрашивает: «Наступаю? Ерзать надо?»

Бывший маркетолог adidas рассказал о переговорах со сборной России.

Adidas являлся техническим спонсором сборной России с 2008 года. В январе стало известно, что в 2023 году сборная откажется от сотрудничества с брендом.

Роман Дворянкин, экс-маркетолог adidas, участвовавший в переговорах с РФС и в создании комплекта формы сборной цвета кремлевской стены, рассказал о взаимодействии с Виталием Мутко, с 2005 по 2009 год являвшимся президентом РФС.

«Гораздо больше эмоций было не от придумывания формы , а от поездки к Мутко летом 2008-го. Adidas хотел подарить бутсы, созданные специально для него. Топовым футболистам шьют же по слепку ноги, мы хотели и для Мутко сделать то же самое.

Я приехал в приемную к Виталию Леонтьевичу с коробкой, где была специальная пена для слепков ног. Потомился минут десять, дальше меня вызвали к нему в кабинет. Он такой живчик, бодренький, спрашивает: «Так, что надо делать?»

Говорю: «Разувайтесь».

Мутко снимает туфли, стягивает тоненькие качественные носки и снова спрашивает:

– Наступаю?

– Наступайте.

– Ерзать надо?

– Нет-нет, наоборот, никаких движений.

Он вылез, я как зеницу ока повез эту коробку в офис, через DHL отправили в Германию. Кстати, сказал, что все эти цветные новомодные бутсы ему не нравятся, попросил обычные – Copa Mundial», – рассказал Роман Дворянкин.

Триллер о сборной России: как adidas угнал контракт у Nike и придумал легендарную форму в цветах Кремлевской стены