Adidas сделал Мутко бутсы по слепку ног в 2008-м в рамках партнерства со сборной России: «Он снимает туфли, тоненькие качественные носки и спрашивает: «Наступаю? Ерзать надо?»

Теги Виталий Мутко премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Sports.ru adidas игровая форма стиль Футбол

Бывший маркетолог adidas рассказал о переговорах со сборной России.

Adidas являлся техническим спонсором сборной России с 2008 года. В январе стало известно, что в 2023 году сборная откажется от сотрудничества с брендом.

Роман Дворянкин, экс-маркетолог adidas, участвовавший в переговорах с РФС и в создании комплекта формы сборной цвета кремлевской стены, рассказал о взаимодействии с Виталием Мутко, с 2005 по 2009 год являвшимся президентом РФС.

«Гораздо больше эмоций было не от придумывания формы , а от поездки к Мутко летом 2008-го. Adidas хотел подарить бутсы, созданные специально для него. Топовым футболистам шьют же по слепку ноги, мы хотели и для Мутко сделать то же самое.

Я приехал в приемную к Виталию Леонтьевичу с коробкой, где была специальная пена для слепков ног. Потомился минут десять, дальше меня вызвали к нему в кабинет. Он такой живчик, бодренький, спрашивает: «Так, что надо делать?»

Говорю: «Разувайтесь».

Мутко снимает туфли, стягивает тоненькие качественные носки и снова спрашивает:

– Наступаю?

– Наступайте.

– Ерзать надо?

– Нет-нет, наоборот, никаких движений.

Он вылез, я как зеницу ока повез эту коробку в офис, через DHL отправили в Германию. Кстати, Мутко сказал, что все эти цветные новомодные бутсы ему не нравятся, попросил обычные – Copa Mundial», – рассказал Роман Дворянкин.

Триллер о сборной России: как adidas угнал контракт у Nike и придумал легендарную форму в цветах Кремлевской стены

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
- Артём, мне ёрзать надо , - однажды спросил Леонтьич у дзюпы. В ответ было лишь горячее дыхание
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Дольчики - чертовски хороши !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Торт Спартак
Более спортивных новостей сегодня не будет. Расходитесь)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любинко Друловича дрель
Зачем Мутко бутсы? Похоже на подкуп. Чтобы вместо отечественного экипа в Россию шло все с Запада
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nuri Shaw
Ответ Spaten
Ага, а ты думал, снимает туфли, а на большом пальце дырка?))
и фан на весь кабинет))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Faust Doc
Ответ Spaten
Ага, а ты думал, снимает туфли, а на большом пальце дырка?))
И Мутко такой по английски - пардоньте ...!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elisey Goo
Ответ Vatikan
Тоненькие качественные носочки?
🤣🤣🤣🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vatikan
Ответ Spaten
Ага, а ты думал, снимает туфли, а на большом пальце дырка?))
Удивило столь подробное описание данного процесса в деталях)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spaten
Ответ Vatikan
Тоненькие качественные носочки?
Ага, а ты думал, снимает туфли, а на большом пальце дырка?))
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никому_никабельный
🤦‍♂️
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
White Bone
Лучше бы тазик с цементом и в речку )))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dizzod
в другом месте поерзает.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vatikan
Тоненькие качественные носочки?
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Родион Раскольников
Что ?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
La Gushka
бутко сделали мутсы...
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий