Минпромторг России: «Решение РФС об отказе от формы adidas – верное. Поддерживаем готовность российских производителей в закрытии сегмента собственной продукцией»

В Минпромторге поддержали отказ сборной России от формы adidas.

Ранее стало известно, что национальная команда не будет играть в форме от немецкого производителя экипировки в 2023 году. Сообщалось, что техническим спонсором сборной России могут стать компании Zasport, Forward и Bosco.

«С учетом информации об отказе Российского футбольного союза (РФС) от использования экипировки германской компании adidas, Минпромторг России поддерживает готовность компании Forward и других российских производителей спортивной экипировки в закрытии этого сегмента собственной продукцией.

Решение РФС об отказе от иностранной формы Минпромторг России считает верным и своевременным.

В реестре российской промышленной продукции находятся более 30 российских производителей спортивной одежды и обуви, продукция которых доступна для государственных закупок спортивными школами и иными государственными учреждениями.

Представлено 14 отечественных производителей футбольной экипировки, 40 наименований различных элементов футбольной формы», – заявили в Минпромторге.