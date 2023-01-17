Минпромторг России: «Решение РФС об отказе от формы adidas – верное. Поддерживаем готовность российских производителей в закрытии сегмента собственной продукцией»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС adidas BoscoSport игровая форма ZASPORT стиль Р-Спорт Футбол

В Минпромторге поддержали отказ сборной России от формы adidas.

Ранее стало известно, что национальная команда не будет играть в форме от немецкого производителя экипировки в 2023 году. Сообщалось, что техническим спонсором сборной России могут стать компании Zasport, Forward и Bosco.

«С учетом информации об отказе Российского футбольного союза (РФС) от использования экипировки германской компании adidas, Минпромторг России поддерживает готовность компании Forward и других российских производителей спортивной экипировки в закрытии этого сегмента собственной продукцией.

Решение РФС об отказе от иностранной формы Минпромторг России считает верным и своевременным.

В реестре российской промышленной продукции находятся более 30 российских производителей спортивной одежды и обуви, продукция которых доступна для государственных закупок спортивными школами и иными государственными учреждениями.

Представлено 14 отечественных производителей футбольной экипировки, 40 наименований различных элементов футбольной формы», – заявили в Минпромторге.

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50 комментариев

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Sajres_Smit
Ответ Ебздрогыч
Ивановский трикотаж - наше все!
С одной стороны, мы отстаём серьёзно от адиков в этом плане, как и от других крупных производителей. С другой - теперь нашей промке дали шанс. А уж воспользуются или нет это другой вопрос. Наверняка по-началу будет не очень комфортно по сравнению с адиком, но если постараться, то можно подтянуться хоть и не на их уровень, то где-то рядом.
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Андрей Балабаев
Ответ Karel
Что-то тут многие тупят.. Адидас разорвал с РФС партнерские соглашения. Запретить же использовать свою форму Адидас никому не может. Кто хочет - тот может купить и выступать в ней. А теперь РФС отказался уже от использования этой формы, то есть не будут покупать форму этой фирмы. Это разные вещи.
Всё по делу. Но многим важнее в 25 раз про ивановский трикотаж написать
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lus
Достать из складских запасов форму СССР шестидесятых годов. Будет актуально, движемся взад.
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R Kukhov
Надеюсь в поддержку верных решений минпромторг пересядет на Жигули и переоденется в Ивановский трикотаж
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Alex1104
Ответ Алар
Я не понял: а разве не adidas отказался от сотрудничества с РФС!?
Они "приостановили". как большинство западных компаний: "приостановили", "продали местному менеджменту с правом выкупа" и т. п.
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Sobachkin
Ответ MATRiX
Так производство то да, но бренд российский. По такой логике Apple это китайский бренд)
Ну хосспаде, но это Китай. Не надо натягивать. У Китая свои бренды есть если про экип. Зачем им это? И победит ЗаСпорт ..
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Ян Константинопольский
Ответ Алар
Я не понял: а разве не adidas отказался от сотрудничества с РФС!?
Кто первый отказался, тот и отказался
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СИ
Это хорошо. Но надо продолжить и дальше урезать огромные деньги которые бестолково уходят на футбол.
Предлагаю: Сократить кол сотрудников РФС примерно в 10 раз, довести как было при Толстых, Ликвидировать контору - офис РПЛ которая была искусственно создана в 2001году и которая почти полностью дублирует функции РфС. Толстых, патриот и борец с коррупцией, якобы, якобы, хотел упразднить офис контору РПЛ как за ненадобностью - но не успел....
Расписание игр РПЛ я могу бесплатно за два часа переписать с предыдущего года на следующий год.
Освободившиеся здания и помещения по Москве использовать на нужды СВО- под реабилитационные центры, под учебные центры, под волонтерские центры, под призывные пункты. Высвободившиеся «мерсы» руководства рфс и РПЛ передать в собственность отличившихся офицеров и солдат на линии соприкосновения.
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elena
Не нужны нам три полоски, лучше две и точка!
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MATRiX
Ответ Sobachkin
Не, это Китай. Я смотрел упаковку.
Так производство то да, но бренд российский. По такой логике Apple это китайский бренд)
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Sobachkin
Ответ MATRiX
Нет, это Спортместер)
Не, это Китай. Я смотрел упаковку.
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mailman
шить, один фиг, китайцам
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MATRiX
Ответ Sobachkin
Это ж Китай
Нет, это Спортместер)
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RusselAlexAbrams
А вообще, кстати, было интервью гендиректора фирмы Forward , упомянутой в статье, и он очень уверенно вещал про отечественную фабрику в Твери с кучей сотрудников и огромными мощностями производства, упомянул даже про какую то технологию быстросохнущих нитей при изготовлении формы для футболистов. И вот почему то хочется верить что уж ну форму то( местами даже высокотехнологичную), с красивым современным дизайном, функциональную уж могут то в стране сшить. Даже в Камеруне смогли к Чемпионату Мира ( правда внешне смотрелась аляписто-убого), но не менее. Если искать во всей ситуации хоть какие то плюсы, то может хоть данная сфера начнет расти во всех смыслах …
+1
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Karel
Ответ Dynamite
А, так это, оказывается, РФС решение принял, а не адидас
Что-то тут многие тупят.. Адидас разорвал с РФС партнерские соглашения. Запретить же использовать свою форму Адидас никому не может. Кто хочет - тот может купить и выступать в ней.

А теперь РФС отказался уже от использования этой формы, то есть не будут покупать форму этой фирмы.
Это разные вещи.
+6
0
+6
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Volgogradets
Ответ Wiley Fox
Молдова с ее маленьким населением не смогла бы и дня выстоять Украина выстояла, потому как у нее населения было более 40 млн на начало войны Та же Финляндия уступила территории СССР в ходе талвисоты только по причине малого населения. Хотя потери Красной армии были больше, чем в 10 раз И сейчас есть опасность войны на истощение для Украины. Тот же Соледар взяли количеством, не считая потери
Атакующая сторона всегда теряет больше , чем обороняющаяся, хотя в ходе СВО у украинцев потерь в раза 3 больше
0
-3
-3
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Ростовский
Ответ Назар Игорь
Все шмотки российского ширпотреба имеют логотип " Made in... "
Дык адидас тоже имеет такой логотип. Как и все остальные. Рабочая сила в Азии самая дешёвая
+1
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Volgogradets
Ответ Назар Игорь
Все шмотки российского ширпотреба имеют логотип " Made in... "
Ширпотреба то понятно, но сборная то явно не будет играть в ширпотребе
+1
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RusselAlexAbrams
Ответ Ебздрогыч
Ивановский трикотаж - наше все!
Да, почему то, думается , что производители поменьше типа Errea, Lotto, Kelme и аналогичные по им по объему рынка и статусу с удовольствием заключат контракт с РФС.
Да та же Joma…
Это Адидас с их долей рынка , объемами и авторитетом может себе позволить приостанавливать контракты во избежание репутационных издержек. Производители поменьше - онли бизнес, ничего личного.
+1
-1
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Wiley Fox
Ответ Alex1104
Адидас имеет какое-то отношение к поставкам газа? Или "растеклись мыслью по древу"? Бывает, ничего страшного.
Не интересен
0
-3
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Алар
Я не понял: а разве не adidas отказался от сотрудничества с РФС!?
+17
-3
+14
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Alex1104
Ответ Назар Игорь
А ты зайди не в фирменный бутик а на вещевой рынок, где отовариваются малоимущие, потом пиши про "неправду"
Естественно малоимущие покупают то, что дешевле.
Но и там стало много больше российского, из средней Азии.
Реально - правда, производство растет. Это не пропаганда, это факт. Да, хотелось бы быстрее и раньше, но как есть.
0
-3
-3
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alexsem69
Ответ Ебздрогыч
Ивановский трикотаж - наше все!
Оренбургский пуховый платок😀😀😀
0
0
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Sobachkin
Ответ MATRiX
Demix, настал твой звёздный час. Помню в детстве был самый зашкварный дешманский производитель спортивной экипировки. Но теперь они перехватят пальму лидерства в отместку за тех ребят, у кого не было денег на адики и найки💪🏾
Это ж Китай
+2
0
+2
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Wiley Fox
Ответ Alexander Baskakov
Ну небыло бы Украины ,была бы Молдова , ты как маленький
Молдова с ее маленьким населением не смогла бы и дня выстоять

Украина выстояла, потому как у нее населения было более 40 млн на начало войны

Та же Финляндия уступила территории СССР в ходе талвисоты только по причине малого населения. Хотя потери Красной армии были больше, чем в 10 раз

И сейчас есть опасность войны на истощение для Украины. Тот же Соледар взяли количеством, не считая потери
+1
-1
0
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