Минпромторг России: «Решение РФС об отказе от формы adidas – верное. Поддерживаем готовность российских производителей в закрытии сегмента собственной продукцией»
В Минпромторге поддержали отказ сборной России от формы adidas.
Ранее стало известно, что национальная команда не будет играть в форме от немецкого производителя экипировки в 2023 году. Сообщалось, что техническим спонсором сборной России могут стать компании Zasport, Forward и Bosco.
«С учетом информации об отказе Российского футбольного союза (РФС) от использования экипировки германской компании adidas, Минпромторг России поддерживает готовность компании Forward и других российских производителей спортивной экипировки в закрытии этого сегмента собственной продукцией.
Решение РФС об отказе от иностранной формы Минпромторг России считает верным и своевременным.
В реестре российской промышленной продукции находятся более 30 российских производителей спортивной одежды и обуви, продукция которых доступна для государственных закупок спортивными школами и иными государственными учреждениями.
Представлено 14 отечественных производителей футбольной экипировки, 40 наименований различных элементов футбольной формы», – заявили в Минпромторге.
Предлагаю: Сократить кол сотрудников РФС примерно в 10 раз, довести как было при Толстых, Ликвидировать контору - офис РПЛ которая была искусственно создана в 2001году и которая почти полностью дублирует функции РфС. Толстых, патриот и борец с коррупцией, якобы, якобы, хотел упразднить офис контору РПЛ как за ненадобностью - но не успел....
Расписание игр РПЛ я могу бесплатно за два часа переписать с предыдущего года на следующий год.
Освободившиеся здания и помещения по Москве использовать на нужды СВО- под реабилитационные центры, под учебные центры, под волонтерские центры, под призывные пункты. Высвободившиеся «мерсы» руководства рфс и РПЛ передать в собственность отличившихся офицеров и солдат на линии соприкосновения.
А теперь РФС отказался уже от использования этой формы, то есть не будут покупать форму этой фирмы.
Это разные вещи.
Да та же Joma…
Это Адидас с их долей рынка , объемами и авторитетом может себе позволить приостанавливать контракты во избежание репутационных издержек. Производители поменьше - онли бизнес, ничего личного.
Но и там стало много больше российского, из средней Азии.
Реально - правда, производство растет. Это не пропаганда, это факт. Да, хотелось бы быстрее и раньше, но как есть.
Украина выстояла, потому как у нее населения было более 40 млн на начало войны
Та же Финляндия уступила территории СССР в ходе талвисоты только по причине малого населения. Хотя потери Красной армии были больше, чем в 10 раз
И сейчас есть опасность войны на истощение для Украины. Тот же Соледар взяли количеством, не считая потери