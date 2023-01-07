Сборная России откажется от формы adidas в 2023 году

Теги Сборная России по футболу РФС Александр Дюков adidas игровая форма стиль ТАСС Футбол

Сборная России не будет играть в форме от adidas в 2023 году.

Об этом рассказал президент РФС Александр Дюков.

– Можно сказать уверенно, что в 2023 году у нас не будет формы adidas.

– Когда будет новый партнер?

– В первом квартале. Сейчас проводим переговоры – будет новый технический спонсор, – сказал Дюков.

Сотрудничество РФС и adidas началось в 2008 году. В августе 2021 года стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до 2026 года.

1 марта adidas приостановил партнерское соглашение с РФС. Несмотря на это, осенью сборная России провела три товарищеских матча в экипировке от этого поставщика.

Материалы по теме

55 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Agroman
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Agroman
Как бы ни угарали над демиксом, но на практике брал две пары кроссовок, одни два сезона на повседнев отходили, другие второй год в зале использую и они ещё в нормальном состоянии. Так же кое какие вещи были, просто вид от времени чуть устал, использую чисто как домашний вариант сейчас. Так что есть тряпки с нормальным соотношением цена-срок службы.
Адик кстати сдал по качеству давно уже, чего стоят педали за 9к которые на третьем месяце начали разваливаться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
серый серый волк
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Зачем им форма, они что, играть где-то будут?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
avcgloronalduMU
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Скорее всего китайский будет

Как бренд у Al Nassr ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Agroman
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Mawnan_Smith
Наконец-то увидим супер интересную форму от Demix
Как бы ни угарали над демиксом, но на практике брал две пары кроссовок, одни два сезона на повседнев отходили, другие второй год в зале использую и они ещё в нормальном состоянии. Так же кое какие вещи были, просто вид от времени чуть устал, использую чисто как домашний вариант сейчас.
Так что есть тряпки с нормальным соотношением цена-срок службы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
efremovms@gmail.com
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Много достойных брендов на самом деле.Ну не хочет адидас-его право.
Украина в JOMA вроде играет.А JOMA вроде как расширяет в РФ свое присутствие.Такой парадокс.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TravenS
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кто-то вообще смотрит на производителя экипировки?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Мартин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Helge
учитывая, что от перехода в другую конфедерацию отказались, то сборная России вообще откажется от своего существования в 2023 году
Невелика потеря.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimonivanov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Даёшь Боско!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Демешкин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Даёшь форма от фабрики "Большевичка"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Remeslo Wood
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Лимит Лимитович
При праздновании гола футболист будет обязан целовать большую Z на груди, иначе запишут в иноагенты. Скажете бред?) ну, наша страна уверенно идет именно в этом примерно направлении)
Юмор это не твоё, завязывай с этим
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MURA
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Artem Ayrapetyan
зачем вообще заключать с кем-то спонсорский контракт, из мировых брендов? выступать негде. а в Таджикистан и Узбекистан можно и в домашнем поехать. шорты и майки одинаковые купить и все
Узбеки сшют форму
Если не ошибаюсь Олимпиаду в Сочи дело их рук
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pol Belov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ xa-xa
Ну в 90 х пол страны в Abibasax ходила и ни чё епта... 😁
зато вторая половина ходила в шедеврах местного прома... а вот сейчас - маде ин китай есть, а вот сделано в РФ - только спецуха пошитая на зоне....
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Можно попробовать с "Bosco".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barry_Cadny
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Artur Turik
Может тогда Adibas?
Abibas, Abidas
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Молодой Френки
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Форма? России? Что за команда вообще? Не слежу за играми непрофессиональных лиг. Не в курсе
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DFD
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Мукунку хороший
«Сударь»
Есть китайские лидеры спортивной одежды - Li Ning ( в их форме как-то играла Сельта), Anta и прочие. Не хуже Адика делают. Качество - очень хорошее.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
encaro_one
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сегодня носит «Адидас», а завтра Родину продаст.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artur Turik
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Может тогда Adibas?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DFD
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ _RM_
Давно пора. Вот, Луч неплохие делает: https://lutchsport.ru/catalog/soccer/futbolnaya-forma-pryamoj-kroj.html
Так это сублимация...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Данилов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Про Абибас шуток уже набросали?)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
БляхаджинсКарпина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Iuasamotu
Интересно, какой бренд решится спонсировать сборную страны, которая находится в цивилизационной опале?
В Азии и Ю Америке есть бренды, есть небольшие бренды из Европы, которые пока что никак на санкции не реагируют. Выбрать РФС мягко говоря есть из чего.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xa-xa
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну в 90 х пол страны в Abibasax ходила и ни чё епта... 😁
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artem Ayrapetyan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Илья Савчук
вы серьезно думаете, что производителя выбирают из-за дизайна, а не спонсорского контракта!?
зачем вообще заключать с кем-то спонсорский контракт, из мировых брендов? выступать негде. а в Таджикистан и Узбекистан можно и в домашнем поехать. шорты и майки одинаковые купить и все
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Romeo Yankovich
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Лимит Лимитович
Ждем Zasport от дочери ФСБшника или ФСОшника, как там. Еще и с большой буквой Z в начале в цветах георгиевской ленты. Так и победим kek
Будет раздолье: dZikiya, soboleV, barinoV. Вызов в сборную только по одному критерию: в фамилии должна быть хоть одна буква z или v
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artem Ayrapetyan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
зачем им вообще форма?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий