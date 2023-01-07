Сборная России откажется от формы adidas в 2023 году
Сборная России не будет играть в форме от adidas в 2023 году.
Об этом рассказал президент РФС Александр Дюков.
– Можно сказать уверенно, что в 2023 году у нас не будет формы adidas.
– Когда будет новый партнер?
– В первом квартале. Сейчас проводим переговоры – будет новый технический спонсор, – сказал Дюков.
Сотрудничество РФС и adidas началось в 2008 году. В августе 2021 года стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до 2026 года.
1 марта adidas приостановил партнерское соглашение с РФС. Несмотря на это, осенью сборная России провела три товарищеских матча в экипировке от этого поставщика.
Как бренд у Al Nassr ?
Так что есть тряпки с нормальным соотношением цена-срок службы.
Украина в JOMA вроде играет.А JOMA вроде как расширяет в РФ свое присутствие.Такой парадокс.
Если не ошибаюсь Олимпиаду в Сочи дело их рук