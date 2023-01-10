Компании Zasport, Forward и Bosco могут стать техническим спонсором сборной России вместо adidas

Теги Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов adidas игровая форма ZASPORT Футбол

Генсек РФС Максим Митрофанов рассказал, кто может стать экипировщиком сборной России.

– Что с техническим спонсором?

– Спонсора на настоящий момент нет, контракт с adidas расторгнут. По-моему, в ноябре или октябре 2022 года. По условиям расторжения мы в том числе получили экипировку, которая нам полагалась до конца года. Если мы будем играть и проводить учебно-тренировочные сборы в стандартном графике, на все сборные формы хватит до лета 2023 года.

С июня ведутся переговоры с рядом альтернативных поставщиков экипировки. Планируем завершить эти переговоры в первом квартале этого года. В зависимости от условий договора мы поэтапно или сразу экипировку заменим.

– Это только российские бренды?

– Нет. Три из них – российские, но есть и не российские.

– Европейские?

– Европейских нет.

– Forward, Bosco – а кто еще?

– Forward, Bosco, Zasport и азиатские.

– Есть вариант, что еще полгода мы будем играть в форме от adidas?

– У нас есть форма от adidas для того, чтобы все сборные имели возможность играть в ней.

– Я правильно понимаю, что условия нового партнерства будут менее выгодными, чем с adidas? То есть нам придется платить?

– Думаю, они точно будут менее выгодными.

– Но там есть возможность хотя бы в ноль выходить?

– У каждого партнера разные условия, но нужно понимать, что сразу такой объем формы, которые необходим РФС, многим компаниям даже произвести сложно. Не просто передать безвозмездно, а произвести сложно.

– Производственных мощностей не хватает в России?

– Конечно. И не только в России. Когда это единомоментно происходит, многие говорят, что такой объем, на 24 команды, они произвести просто не могут. А одевать сборные в разные формы – это тоже не очень. Условия точно будут хуже. Сотрудничество с одним из крупнейших производителей экипировки и не с ним, особенно в сложной экономической ситуации, – это сложнее. Но это не говорит о том, что переговоры не позитивные. Кто-то говорит: «В 2023 году – нет, к 2024-му сделаем». Надо смотреть, считать. Коллеги занимаются, – сказал Митрофанов.

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46 комментариев

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Олег Ивакин
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Ответ Lindeman
Только Zasport, только хардкор
Если они переименуются в ZaVsport, то тогда точно будут вне конкуренции :)
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БляхаджинсКарпина
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Ответ frol92
Представляю какую форму Zasport предложит... ZashkVar будет тот еще... Bosco, кстати, неплохую форму для олимпийцев в 2014 сделала.
ну справедливости ради, к дизайну Zasport для олимпийцев вопросов минимум. выглядит нормально абсолютно.
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Valery Fan
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Какая разница ,хоть в майках алкоголичках пусть бегают.вот результат это другое дело
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Igor Vladimirov
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Ответ LLiriKK
Конечно, местные либералы сейчас начнут упражняться в остроумии на тему фабрики «Большевичка» и ивановского трикотажа, но те же «Армани», не являющиеся профильными экипировщиками, сделали прекрасную форму для «Наполи». Почему у условного «Боско» должно быть непременно хуже, принимая во внимание, что «Адидас» и так «кормил» нас откровенной помойкой уже лет так десять, невзирая ни на имя бренда, ни на его заслуги по своей части?
Либералв против того чтобы компании организовыаались сынками и дочками фсбэшгиков. И на попильные деньги папашек. Хотелось бы либо честного отечественного производителя либо никакого
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Вячеслав Соболевский
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Ответ НАВАЛЬНЫЙ
С какого это «либералы» будут критиковать? Пусть я по вашему свободолюбивый человек. Но я не против местных производителей. Лишь бы они не работали на откатах и развивались. Хотя заспорт точно переименуют свою компанию со временем.
Заспорт как раз такой конторой и является. И менять название вряд ли будут, достаточно вспомнить то, как они себя изначально продвигали.
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Slavnov
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zточку конечно хотелось бы
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Вячеслав Соболевский
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Ответ Aggrrist
Для всех кто шутит про некоторые буквы. Бренду заспорт уже около 10 лет.
Менее зашкварным он этого не становится.
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Stormtrooper
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Ответ Aggrrist
Для всех кто шутит про некоторые буквы. Бренду заспорт уже около 10 лет.
А теперь расскажи кто его создал) подсказка: очередной гений отпрыск, чей батя чисто случайно ФСБшный генерал
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Диванный эксперт
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Ответ LLiriKK
Конечно, местные либералы сейчас начнут упражняться в остроумии на тему фабрики «Большевичка» и ивановского трикотажа, но те же «Армани», не являющиеся профильными экипировщиками, сделали прекрасную форму для «Наполи». Почему у условного «Боско» должно быть непременно хуже, принимая во внимание, что «Адидас» и так «кормил» нас откровенной помойкой уже лет так десять, невзирая ни на имя бренда, ни на его заслуги по своей части?
Местные либералы, уже не местные а грузинские или казахские например)
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Павел Мельников
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Ответ Aggrrist
Для всех кто шутит про некоторые буквы. Бренду заспорт уже около 10 лет.
Отечественный производитель - хорошо. Но название волею случая стало провокационным.
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НАВАЛЬНЫЙ
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Ответ Джесси Пинкман
Ну тут выбор очевиден - Zasport. Ещё б дальше что нить вроде Vmeste
Ты вмазался что ли?)
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Степан Шевцов
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Ответ Aggrrist
Разве этот бренд появился не значительно раньше 2022 года?
Некоторым лишь бы поплакаться
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TheCreator
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Ответ Spartakus1984
Так давай ее весь мир из алфавита уберет?Я лично вижу просто букву Z,а фантазеры видят свастику.
Ну так сложи две буквы Z , одну горизонтально , другую вертикально и увидишь. Я против отмены букв алфавита из-за всяких маразматиков, но поосто сам факт того что букву Z выбрали не спроста.
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Верю-не верю
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Ответ Илья Савчук
буква Зю будет на всю грудь?
Чемпионат будет называться Zorro😅
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OlegLawyer
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Одна контора краше другой....
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НАВАЛЬНЫЙ
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Ответ LLiriKK
Конечно, местные либералы сейчас начнут упражняться в остроумии на тему фабрики «Большевичка» и ивановского трикотажа, но те же «Армани», не являющиеся профильными экипировщиками, сделали прекрасную форму для «Наполи». Почему у условного «Боско» должно быть непременно хуже, принимая во внимание, что «Адидас» и так «кормил» нас откровенной помойкой уже лет так десять, невзирая ни на имя бренда, ни на его заслуги по своей части?
С какого это «либералы» будут критиковать? Пусть я по вашему свободолюбивый человек. Но я не против местных производителей. Лишь бы они не работали на откатах и развивались. Хотя заспорт точно переименуют свою компанию со временем.
+5
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Павел Мельников
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Ответ LLiriKK
Конечно, местные либералы сейчас начнут упражняться в остроумии на тему фабрики «Большевичка» и ивановского трикотажа, но те же «Армани», не являющиеся профильными экипировщиками, сделали прекрасную форму для «Наполи». Почему у условного «Боско» должно быть непременно хуже, принимая во внимание, что «Адидас» и так «кормил» нас откровенной помойкой уже лет так десять, невзирая ни на имя бренда, ни на его заслуги по своей части?
Ивановский "Текстильщик" - наш ответ "Наполи". Извините, не удержался))
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Василий Иванов
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Ответ Gera_nka
Сейчас представители верхнего Ларса и трибуны объяснят нам почему это плохо😁
Выше уже приг.рает, пытаются плюсиками потушить)
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Илья Савчук
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Ответ Gera_nka
Сейчас представители верхнего Ларса и трибуны объяснят нам почему это плохо😁
Представитель клавиатурных войск, ты из какого ок_опа пишешь?
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Илья Савчук
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буква Зю будет на всю грудь?
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НАВАЛЬНЫЙ
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Ответ redbalance
Zasport если примут, представляю сколько шаровар прогорит...
😆😆😆💪🏻
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Sergei Zaika
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Zasport! Спорт Vне политики! Готовый лозунг, пользуйтесь!
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Pol Belov
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Ответ Spartakus1984
Так давай ее весь мир из алфавита уберет?Я лично вижу просто букву Z,а фантазеры видят свастику.
похоже вам пора очки заказывать...
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LLiriKK
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Конечно, местные либералы сейчас начнут упражняться в остроумии на тему фабрики «Большевичка» и ивановского трикотажа, но те же «Армани», не являющиеся профильными экипировщиками, сделали прекрасную форму для «Наполи». Почему у условного «Боско» должно быть непременно хуже, принимая во внимание, что «Адидас» и так «кормил» нас откровенной помойкой уже лет так десять, невзирая ни на имя бренда, ни на его заслуги по своей части?
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Pol Belov
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"Не просто передать безвозмездно, а произвести сложно." - офигеть дожили... 24 команды по 20 игроков = 480 х 20 (комплектов формы) = 9 600 ... это фирмы из "начальник" (одна штука), "работник" (два штука), "швейная машинка" (полтора штука)? дожили...
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