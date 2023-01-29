Adidas расторг контракты со всеми игроками из России, кроме Миранчука, так как Алексей играет в Европе («РБ Спорт»)

Adidas разорвал контракты со всеми российскими футболистами, кроме .

По данным «РБ Спорт», немецкий бренд продолжает выполнять контрактные обязательства перед Миранчуком, который выступает за « » на правах аренды из «Аталанты».

Ранее adidas сотрудничал с , , , Ильзатом Ахметовым, Зелимханом Бакаевым и другими российскими футболистами. Когда немецкая компания ушла из России, с игроками подписали дополнительное соглашение о расторжении действующих договоров и выплате им компенсаций за год по контракту.

Разрывать контракт с Миранчуком adidas не стал из-за того, что он играет в Европе. Контракт Алексея с брендом рассчитан до 2026 года.

Один из футболистов клуба Мир РПЛ рассказал о нехватке бутс после ухода Nike и adidas из России. «Бутсы теперь дефицитный товар. Если раньше их предоставляли спонсоры, то теперь все приходится покупать самим. Так еще и купить негде. В ОАЭ более-менее удалось что-то найти, а вот на сборе в Турции пошел в магазин, а там только полупрофессиональные продаются», – рассказал игрок клуба РПЛ.