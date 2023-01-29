Adidas расторг контракты со всеми игроками из России, кроме Миранчука, так как Алексей играет в Европе («РБ Спорт»)

Теги Аталанта Торино премьер-лига Россия серия А Италия Сборная России по футболу бизнес Гильерме Денис Глушаков adidas игровая форма Алексей Миранчук Зелимхан Бакаев Ильзат Ахметов Александр Соболев стиль Футбол

Adidas разорвал контракты со всеми российскими футболистами, кроме Алексея Миранчука.

По данным «РБ Спорт», немецкий бренд продолжает выполнять контрактные обязательства перед Миранчуком, который выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты».

Ранее adidas сотрудничал с Денисом Глушаковым, Гильерме, Александром Соболевым, Ильзатом Ахметовым, Зелимханом Бакаевым и другими российскими футболистами. Когда немецкая компания ушла из России, с игроками подписали дополнительное соглашение о расторжении действующих договоров и выплате им компенсаций за год по контракту.

Разрывать контракт с Миранчуком adidas не стал из-за того, что он играет в Европе. Контракт Алексея с брендом рассчитан до 2026 года.

Один из футболистов клуба Мир РПЛ рассказал о нехватке бутс после ухода Nike и adidas из России. «Бутсы теперь дефицитный товар. Если раньше их предоставляли спонсоры, то теперь все приходится покупать самим. Так еще и купить негде. В ОАЭ более-менее удалось что-то найти, а вот на сборе в Турции пошел в магазин, а там только полупрофессиональные продаются», – рассказал игрок клуба РПЛ.

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106 комментариев

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Брукс Хэтлин
Ответ LLiriKK
СВО, непременно достигнув всех поставленных целей, когда-нибудь закончится, а этих мразей из «Адидас», запомнив их поведение, на наш рынок впредь нельзя пускать ни под каким видом.
Тебя спросить забыли, кого пускать, а кого нет 🤣🤣🤣😀😀😀
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prada
это да
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Razan13
Ответ LLiriKK
СВО, непременно достигнув всех поставленных целей, когда-нибудь закончится, а этих мразей из «Адидас», запомнив их поведение, на наш рынок впредь нельзя пускать ни под каким видом.
Вот ето у ваты бомбануло))))
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Tresk2
Ответ Alexander Kochet
Сейчас его путеноиды внесут в список иноагентов (считай, представят к награде). Лахта, бояровые - фас
Каколь, сдавайся! Ахмат - сила!
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loko84st
Как бы сказал Д. Медведев: «Бутс нет, но вы держитесь»
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Sweet Little Sister
это точно
+1
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anastasia Krugova
Ответ Flavius
Гвозди в лапти вбить - вот вам и бутсы Внимание: вбивать надо остриём наружу
аахахахах))))
+1
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Aleksey Yashin
Ответ Данил Садыков
В твоём ограниченном понимании профессиональные футболисты играют в той же экипировке, что продаётся в магазинах. Как же жаль, что тебе не удалось понять истинный посыл, который заключался не в лишних тратах, а сложности поиска этой самой экипировки, которая раньше поставлялась напрямую спонсорами и техническими партнёрами.
К сожалению да, пока не могу сказать о себе, что я в своем познании настолько преисполнился, что как будто бы уже
сто триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и
триллионах таких же планет, как эта Земля, что мне этот мир уже абсолютно
понятен. Спасибо за расширение моих рамок!
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eltempo87
Чем сильнее бьeм фaшиkов , тем сильнее эти супчики беснyются 😁
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kvint(ksk)
Ответ M_i_t_y_a
А какие цели на сегодняшний день? Просто они каждый раз озвучивают разные и я запутался
Единственная цель, так называемой «сво» - пожизненное нахождение сами знаете кого в Кремле . Ради этого сами знаете кто и развязал войну против некогда Братской страны
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Ape1sin
посоны, на авито всё есть, не надо наводить панику
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шампион
Миллионеры не могут бутсы купить. Раньше им привозили бесплатно, а сейчас нужно где-то искать. Тяжело.
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Afinogenov
Ответ Romeo Yankovich
На сегодняшний день цель одна - спасти Россию и её граждан от натовских танков. Правда где Россия начинается и где заканчивается неизвестно. Обновления карты России каждую неделю приходят. Масштабная обнова была с Херсоном, вроде и был Россией, а вроде и не был))
Херсон и Запорожье - Россия. По законам России.
Да, на данный момент вы можете шутки шутить по этому поводу, но я вам просто напомню, что Мариуполь, например, тоже был частью ДНР по их законам, но фактически был под контролем Украины.

Учитывая, что ничего ещё далеко не закончено, то итоговые результаты вас могут удивить.
Для начала просто сравни территорию Украины в 2013-м и сейчас. Скажи вам такое в 2013-м, вы бы тоже шутки шутили, но в 2023-м вы изменения принимаете как реальность.
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-3
-3
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Сергей Ефимов
Ответ Aleksey Yashin
"Теперь все приходится покупать самим" Ужас конечно. Можно на Первом канале сбор СМС-ками устроить, надо как-то помочь
Тут наверное больше проблема в том что профессиональная обувь теперь в дефиците, удобнее когда тебе её предоставляет сам производитель…
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Данил Садыков
Ответ Aleksey Yashin
"Теперь все приходится покупать самим" Ужас конечно. Можно на Первом канале сбор СМС-ками устроить, надо как-то помочь
В твоём ограниченном понимании профессиональные футболисты играют в той же экипировке, что продаётся в магазинах. Как же жаль, что тебе не удалось понять истинный посыл, который заключался не в лишних тратах, а сложности поиска этой самой экипировки, которая раньше поставлялась напрямую спонсорами и техническими партнёрами.
0
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Роман75
Ну, наш чемпионат можно и в кедах отбегать))
+2
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Павел Светлов
Ответ Виктор Бутко
А игроки второй лиги?
покупаешь ботинки, ввинчиваешь болты в подошву...
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Alex_msk
Смешно просто. Даже в хоккее все вопросы быстро решили. И чем на всех уровнях. А тут футболисты жалуются. Как обычно впрочем
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Flavius
Гвозди в лапти вбить - вот вам и бутсы
Внимание: вбивать надо остриём наружу
+4
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Adeen
Ответ Пригожин наш герой
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С компенсацией. Это нормально, вроде
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Romeo Yankovich
Ответ Павел Мельников
Конечно, неправда. Главный идеолог и практик создания ЕС был русский, и Америка была там совершенно не при делах.
Он тебе сейчас расскажет, что это предатель был меченный
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Romeo Yankovich
Ответ j30
мрази которые пляшут под дудку америки , ничего россия выиграет эту войну россия вернет европе полноценный утраченный суверенитет , осводит от американской окупации всю европу сделает страны свободными которые будут за свои интересы выступать, все эти нато и евросоюзы прочая лабуда созданая сша для влияния в европе надеюсь рухнут и тогда и россия вздохнет свободней и будет жить и развиваться
Слушай, мне всё время было интересно, что у таких в голове. Ты не задумывался, что сотрудничество в мировой экономике и блоки влияния не являются потерей суверенитета, даже если во главе этого стоит сверхдержава. Или лучше было, когда на востоке был блок с реальными указами из кремля?? Или когда на западе, то это пёсики США, а на востоке "братские народы и славянское братство"?? Ты вот сам думал, что говоришь. Ок, предположим, Германия(Адидас немецкая фирма) ходит под США. Так а почему танки не давала?? Если всё так, как ты говоришь, то дедушка Джо ещё в прошлом году, встав утром, сказал бы: так, холопы, бегом танки в Украину поставили!!! А все на перегонки бы ринулись обнажать оборонку. И напоследок: Россия не победит, никогда это не произойдёт. Россия может в ничью сыграть, но ты будешь слишком сгоревшим, чтобы порадоваться этому. Россия уже вернула в прошлом веке суверенитет от нацистов. Долго ещё там армия стояла и разжигала экономику, только чтобы бунты подавлять. Историю учи, паренёк
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Adeen
Ответ ILshat Sabitov
"Большевичка" твой выход!
Они не могут выйти.
Большевичка не специализируется на обуви.
Только одежда.
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Павел Светлов
Ответ Михаил Солдатенков
Ааа, наверное, у Головина другой спонсор.
может Найк, а может Пума
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Никита Никулин
Ответ Павел Светлов
мощностей в Европе не хватает для производства бутс, экономят
Да, Европа замерзла без газа. В варежках неудобно шить бутсы, а динамо-машины не справляются с выработкой электричества
+6
0
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