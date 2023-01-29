Adidas расторг контракты со всеми игроками из России, кроме Миранчука, так как Алексей играет в Европе («РБ Спорт»)
Adidas разорвал контракты со всеми российскими футболистами, кроме Алексея Миранчука.
По данным «РБ Спорт», немецкий бренд продолжает выполнять контрактные обязательства перед Миранчуком, который выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты».
Ранее adidas сотрудничал с Денисом Глушаковым, Гильерме, Александром Соболевым, Ильзатом Ахметовым, Зелимханом Бакаевым и другими российскими футболистами. Когда немецкая компания ушла из России, с игроками подписали дополнительное соглашение о расторжении действующих договоров и выплате им компенсаций за год по контракту.
Разрывать контракт с Миранчуком adidas не стал из-за того, что он играет в Европе. Контракт Алексея с брендом рассчитан до 2026 года.
Один из футболистов клуба Мир РПЛ рассказал о нехватке бутс после ухода Nike и adidas из России. «Бутсы теперь дефицитный товар. Если раньше их предоставляли спонсоры, то теперь все приходится покупать самим. Так еще и купить негде. В ОАЭ более-менее удалось что-то найти, а вот на сборе в Турции пошел в магазин, а там только полупрофессиональные продаются», – рассказал игрок клуба РПЛ.
сто триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и
триллионах таких же планет, как эта Земля, что мне этот мир уже абсолютно
понятен. Спасибо за расширение моих рамок!
Да, на данный момент вы можете шутки шутить по этому поводу, но я вам просто напомню, что Мариуполь, например, тоже был частью ДНР по их законам, но фактически был под контролем Украины.
Учитывая, что ничего ещё далеко не закончено, то итоговые результаты вас могут удивить.
Для начала просто сравни территорию Украины в 2013-м и сейчас. Скажи вам такое в 2013-м, вы бы тоже шутки шутили, но в 2023-м вы изменения принимаете как реальность.
Внимание: вбивать надо остриём наружу
Большевичка не специализируется на обуви.
Только одежда.