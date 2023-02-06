Ричардс – Каррагеру о Холанде: «Против «Сити» играют глубоко. Эрлинг забил 25 голов, а не 15 – это хорошие показатели»
Майка Ричардс ответил Джейми Каррагеру на слова об Эрлинге Холанде.
Ранее экс-защитник «Ливерпуля» высказался о «Манчестер Сити» после матча с «Тоттенхэмом» (0:1): «Мы не видим всего того, что может Холанд, из-за команды, в которую он перешел»»
«Невозможно увидеть все, что может Холанд, ведь когда команды играют против «Ман Сити», они опускаются глубоко.
Мы говорим о нападающем, который забил 25 голов. Да, у него была не самая лучшая игра, я соглашусь, у него не было ни одного касания в штрафной соперника [в матче с «Тоттенхэмом»].
Но такова Премьер-лига. Эрлинг знает, что делает «Ман Сити» – они контролируют мяч, катают его и ждут пространства в штрафной.
Я бы понял, если бы он забил всего 15 голов, но он забил 25, так что у него все еще хорошие показатели», – сказал экс-защитник «Манчестер Сити» в эфире Sky Sports.
Уокер о критике Холанда: «Никто не жаловался, когда Эрлинг забивал 25 голов в этом сезоне. Он фантастический игрок»
Холанд ни разу не пробил по воротам «Тоттенхэма» – впервые в АПЛ. Касаний в штрафной тоже нет
Вот тут не понял.
Холланд своими нынешними показателями как раз и обязан команде, в которую перешел.
Он забивает в Сити столько голов не вопреки действиям партнеров по команде, а благодаря.
Я уже писал в другой новости о том, что показатель xGBuildup ( все атакующие действия игрока, кроме ключевых пасов и ударов по воротам) у Холланда в Сити снизился в 4 раза по сравнению с последним сезоном в Дортмунде.
Проще говоря, работы в атакующих действиях у него стало в 4 раза меньше, а голевых моментов больше.
Это говорит о том, что подносчики снарядов для Холланда в Сити гораздо качественнее, чем были в Дортмунде.
Ну и его статистика это доказывает.
Если Пеп сдвинет ползунок в сторону командной игры, как это было раньше, статистика Холланда упадет. Не критично, но все же.
Пока этот ползунок даже не на середине и результат мы видим: Холланд идет на рекорд, Сити выглядит предсказуемым и теряет много очков.
В последние 2 чемпионских сезона лучшими бомбардирами Сити стали Гюндоган и Де Брюйне с 13 и 15 голами соответственно.
С МанСити могут очки снять за нарушение Файненс фэер плей 😎
https://www.sportsmole.co.uk/football/man-city/news/man-city-highly-likely-to-receive-pl-points-deduction_389754.html