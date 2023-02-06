Ричардс – Каррагеру о Холанде: «Против «Сити» играют глубоко. Эрлинг забил 25 голов, а не 15 – это хорошие показатели»

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Ранее экс-защитник «Ливерпуля» высказался о «Манчестер Сити» после матча с «Тоттенхэмом» (0:1): «Мы не видим всего того, что может Холанд, из-за команды, в которую он перешел»»

«Невозможно увидеть все, что может Холанд, ведь когда команды играют против « », они опускаются глубоко.

Мы говорим о нападающем, который забил 25 голов. Да, у него была не самая лучшая игра, я соглашусь, у него не было ни одного касания в штрафной соперника [в матче с «Тоттенхэмом»].

Но такова Премьер-лига. Эрлинг знает, что делает «Ман Сити» – они контролируют мяч, катают его и ждут пространства в штрафной.

Я бы понял, если бы он забил всего 15 голов, но он забил 25, так что у него все еще хорошие показатели», – сказал экс-защитник «Манчестер Сити» в эфире Sky Sports.

Уокер о критике Холанда: «Никто не жаловался, когда Эрлинг забивал 25 голов в этом сезоне. Он фантастический игрок»

Холанд ни разу не пробил по воротам «Тоттенхэма» – впервые в АПЛ. Касаний в штрафной тоже нет