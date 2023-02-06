Каррагер о «Сити»: «Они слабее с Холандом в составе, это другая команда. Но это не его вина – мы не видим всего, на что он способен»

Джейми Каррагер считает, что «Манчестер Сити» слабее с Эрлингом Холандом в составе.

«Сейчас мы видим, что «Манчестер Сити» – не из-за – это другая команда, но они забивают ровно столько же голов.

Он забил 25 голов в , вся команда « » забила столько же, однако при этом больше пропускает. Кроме того, против них гораздо легче контратаковать. Так что это совсем другая команда, и она слабее с Эрлингом Холандом в составе, но это не его вина.

Мы не видим всего того, что может этот игрок, из-за команды, в которую он перешел», – сказал экс-игрок «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

Уокер о критике Холанда: «Никто не жаловался, когда Эрлинг забивал 25 голов в этом сезоне. Он фантастический игрок»

Джейми Каррагер: «Это не тот «Ман Сити», который мы знаем. Не уверен, что они повторят то, что делали с «Ливерпулем» в чемпионских гонках»