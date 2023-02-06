Каррагер о «Сити»: «Они слабее с Холандом в составе, это другая команда. Но это не его вина – мы не видим всего, на что он способен»

Теги Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрлинг Холанд Футбол

Джейми Каррагер считает, что «Манчестер Сити» слабее с Эрлингом Холандом в составе.

«Сейчас мы видим, что «Манчестер Сити» – не из-за Эрлинга Холанда – это другая команда, но они забивают ровно столько же голов.

Он забил 25 голов в АПЛ, вся команда «Манчестер Сити» забила столько же, однако при этом больше пропускает. Кроме того, против них гораздо легче контратаковать. Так что это совсем другая команда, и она слабее с Эрлингом Холандом в составе, но это не его вина.

Мы не видим всего того, что может этот игрок, из-за команды, в которую он перешел», – сказал экс-игрок «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

Уокер о критике Холанда: «Никто не жаловался, когда Эрлинг забивал 25 голов в этом сезоне. Он фантастический игрок»

Джейми Каррагер: «Это не тот «Ман Сити», который мы знаем. Не уверен, что они повторят то, что делали с «Ливерпулем» в чемпионских гонках»

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14 комментариев

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Billy_Shears
Да дело не в Холланде. Просто у Артеты есть видео из раздевалки ман сити, в обмен на него Пеп отдал Жезуса, Зинченко и титул..
Другого объяснения быть не может
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sergen
Да причем здесь холланд вообще. В команде чета непонятное творится. Из бетонной защиты прошлого-позапрошлого сезонов не играет ровно никто. Кансела - аут, диаш, лапорт - лавка, стоунз, уокер - по праздникам и чаще не на профильных позициях.
В основе постоянно аке, аканжи и ребенок люис. Это уровень нижней части таблицы.
В середине бернардо играет примерно процентов на 20 от себя прошлогоднего, гюндоган - как на пенсии ходит, что и где случилось с фоденом после чм - не понятно и очень пугает!
Грилиш - мрачный мрак, играет вообще без замен.
Если б не холланд и кдб боролись бы щас с челси и ливерпулем за 10е.
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Barry
Ответ AnMe
Каждый матч в зависимости от результативности так говорят про него Ну в принципе как и о любом громком игроке, как Лео, Мбаппе, Неймаре и тд
Особенно смешон Невилл, когда рассуждает о тренерах. Ведь сам то он был супер успешен в Валенсии.
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AnMe
Даешь Месси вместо Холланда в атаку!
Холланд хорош, просто с тренером Пепом кажись не особо подходят по стилю, хоть он и машина
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AnMe
Ответ Barry
Так смешны эти эксперты. Месяц назад вопили, что Холланд машина, а теперь он вдруг мешает команде. Вся суть всех специалистов-переобувальщиков.
Каждый матч в зависимости от результативности так говорят про него
Ну в принципе как и о любом громком игроке, как Лео, Мбаппе, Неймаре и тд
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Barry
Так смешны эти эксперты. Месяц назад вопили, что Холланд машина, а теперь он вдруг мешает команде. Вся суть всех специалистов-переобувальщиков.
+2
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+2
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инок
С Холандом Сити стал примитивнее. А также зависимым от его игры, чего раньше у Сити не было.
+1
0
+1
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Иван Иванов
Ответ Kadyrkuly Bazarov
Эдерсон, слишком уж слабый, нет сейвов, пропускает и не надёжен! А ни кто и не замечает.
То что Эдерсон слабый - это не новость. Эдерсон всегда был слабым. Ман Сити мало пропускал, потому что они моментально отбирали мяч и постоянно контролировали его. Если даже прошлогоднего Эдерсона засунуть в условный Ювентус, то он начнет пропускать всё, что в него летит.
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Ильнур Хасанов
Так в начале кричали что хохланд всех порвет и лч каждый год будет у Сити. А теперь уже игрок не такой.
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Kadyrkuly Bazarov
Ответ Борис Энгельгардт
верно, но лишь отчасти - на эту ситуацию накладывается общая моральная усталость этого состава Сити.
Эдерсон, слишком уж слабый, нет сейвов, пропускает и не надёжен! А ни кто и не замечает.
+1
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+1
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Борис Энгельгардт
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Предлагаю начать тему, что Холланд в ущерб клубу набивает стату. 🤣
верно, но лишь отчасти - на эту ситуацию накладывается общая моральная усталость этого состава Сити.
+5
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+5
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Антон Фалафель
Зато чемп интереснее стал☻👍
+5
0
+5
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ARIGAMI ARIGAMI
Предлагаю начать тему, что Холланд в ущерб клубу набивает стату. 🤣
+6
-3
+3
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N1ghtwolf
Карра как всегда прав. Единственный адекватный среди экспертов из телевидения.
0
-4
-4
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