Каррагер о «Сити»: «Они слабее с Холандом в составе, это другая команда. Но это не его вина – мы не видим всего, на что он способен»
Джейми Каррагер считает, что «Манчестер Сити» слабее с Эрлингом Холандом в составе.
«Сейчас мы видим, что «Манчестер Сити» – не из-за Эрлинга Холанда – это другая команда, но они забивают ровно столько же голов.
Он забил 25 голов в АПЛ, вся команда «Манчестер Сити» забила столько же, однако при этом больше пропускает. Кроме того, против них гораздо легче контратаковать. Так что это совсем другая команда, и она слабее с Эрлингом Холандом в составе, но это не его вина.
Мы не видим всего того, что может этот игрок, из-за команды, в которую он перешел», – сказал экс-игрок «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.
Уокер о критике Холанда: «Никто не жаловался, когда Эрлинг забивал 25 голов в этом сезоне. Он фантастический игрок»
Джейми Каррагер: «Это не тот «Ман Сити», который мы знаем. Не уверен, что они повторят то, что делали с «Ливерпулем» в чемпионских гонках»
Другого объяснения быть не может
В основе постоянно аке, аканжи и ребенок люис. Это уровень нижней части таблицы.
В середине бернардо играет примерно процентов на 20 от себя прошлогоднего, гюндоган - как на пенсии ходит, что и где случилось с фоденом после чм - не понятно и очень пугает!
Грилиш - мрачный мрак, играет вообще без замен.
Если б не холланд и кдб боролись бы щас с челси и ливерпулем за 10е.
Холланд хорош, просто с тренером Пепом кажись не особо подходят по стилю, хоть он и машина
Ну в принципе как и о любом громком игроке, как Лео, Мбаппе, Неймаре и тд