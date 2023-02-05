Холанд ни разу не пробил по воротам «Тоттенхэма» – впервые в АПЛ. Касаний в штрафной тоже нет

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Эрлинг Холанд Футбол

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не нанес ни одного удара по воротам «Тоттенхэма».

Его команда потерпела поражение со счетом 0:1 в 22-м туре АПЛ. Норвежец провел на поле всю игру.

Холанд впервые за время выступлений в чемпионате Англии не сумел пробить по воротам ни разу. Также он не касался мяча в штрафной «шпор».

Со статистикой выступлений лучшего бомбардира сезона АПЛ можно ознакомиться здесь.

С Холандом «Сити» предсказуемее и даже слабее? Разбираемся

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34 комментария

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che kaif
Кристалу забьет или норвичу кто там есть из середняков впереди))
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Ответ MESSIya
"Сити" в этом розыгрыше АПЛ проигрывает матчи из-за реализации С "Ливерпулем": наиграли на 0,91 xG - не забили ни одного С "Брентфордом": наиграли на 1,61 xG - забили 1 Вот и теперь с "ТТХ": наиграли на 0,77 xG - не забили ничего Исключение - матч с "МЮ". А так - именно, когда сдают нервы, все летит мимо.
Сити играя с Лестером выглядели игрушкой для битья, все сводилось к унылым забросам с правого фланга
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llolishe
Ответ Эксперимент
А как надо забивать голы?)
Речь про голы топам
Говорят типо он за ЗМ будет бороться-3 гола топам за 9 матчей пхахахаахахах
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llolishe
Ответ Эксперимент
А как надо забивать голы?)
Посмотри голы Осихмена за Наполи в этом сезоне
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Добрый Ретроград
Ничего, с Астон Виллой наверстает)
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ евГений
Все верно, у Холланда за полсезона лучшей лиги мира 25 голов, в то время как черепаха даже не второй игрок в КЛУБЕ, не то что в лиге😂😂
но что беспокоит Холланд уже во втором важном матче исчезает, с МЮ, теперь с ТТХ😒
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llolishe
Ответ Алексей Толстюк
Вот что бывает когда холланд встречается с крепкими мощными цз
Не факт, он в сборной против Турции пропал-Турция ,которая от Латвии 3 пропускала
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Висита Эльмурзаев
кажется уже исчерпал свой лимит, и ещё один вывод уже можно сделать, в Барселоне его никогда уже не будет, только угробит командную игру как это сделал в Сити.
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Эксперимент
Ответ llolishe
В пустые ворота - я попаду Это сделает даже Ампаду
А как надо забивать голы?)
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llolishe
Ответ REALITY
все проблемы сити начались с появлением этого норвежского губошлёпа🤷🏻‍♂️ в обороне он 0 В атаке тоже бревно которое рассчитывает на партнеров .
300 лямов за эту тень Нуньеса заплатить)Трансфер Пепе в Арсенал за 80 лямов не кажется аферой века
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Санжар Уразбаев
Если бы Кейн перешел в Сити , что за беспощадная команда могла бы быть ,
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llolishe
Ответ Эксперимент
Значит в прошлом матче его гол ТТХ не считается?)
В пустые ворота - я попаду
Это сделает даже Ампаду
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REALITY
все проблемы сити начались с появлением этого норвежского губошлёпа🤷🏻‍♂️
в обороне он 0
В атаке тоже бревно которое рассчитывает на партнеров .
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Алексей Толстюк
Вот что бывает когда холланд встречается с крепкими мощными цз
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Эксперимент
Ответ llolishe
Навесь на меня Я буду в штрафной Если не навесишь Я буду бухой Пропаду в матче Пропаду в другом Гол против топа кажется сном
Значит в прошлом матче его гол ТТХ не считается?)
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Burel
Ответ Экспертное мнение
Кейн лично против Холанда показал мастер-класс. Харри все-таки разнообразнее будет впереди... может лучше подошел бы для Пепа.
конечно, лучше.. идеально
+2
0
+2
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Никита Киселев
Ответ MESSIya
"Сити" в этом розыгрыше АПЛ проигрывает матчи из-за реализации С "Ливерпулем": наиграли на 0,91 xG - не забили ни одного С "Брентфордом": наиграли на 1,61 xG - забили 1 Вот и теперь с "ТТХ": наиграли на 0,77 xG - не забили ничего Исключение - матч с "МЮ". А так - именно, когда сдают нервы, все летит мимо.
неправда, это я как фанат Сити говорю. в прошлые сезоны да - там xG могло быть 2-3, и все равно проигрывали, тому же Тоттенхэму, вот это действительно было несправедливо.

а поражения в этом сезоне вполне закономерны, команда очень далека от своего прайма
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Serge Vendino
Ответ MESSIya
"Сити" в этом розыгрыше АПЛ проигрывает матчи из-за реализации С "Ливерпулем": наиграли на 0,91 xG - не забили ни одного С "Брентфордом": наиграли на 1,61 xG - забили 1 Вот и теперь с "ТТХ": наиграли на 0,77 xG - не забили ничего Исключение - матч с "МЮ". А так - именно, когда сдают нервы, все летит мимо.
Сегодня Сити проиграл из-за того, что был хуже. У Тоттенхэма xG - 1,42, в 2 раза больше
+1
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Эксперимент
Просто Сити вообще мало моментов создал, а до Холанда мяч не доходил.
+1
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Экспертное мнение
Кейн лично против Холанда показал мастер-класс. Харри все-таки разнообразнее будет впереди... может лучше подошел бы для Пепа.
+20
-2
+18
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llolishe
Ответ MESSIya
"Сити" в этом розыгрыше АПЛ проигрывает матчи из-за реализации С "Ливерпулем": наиграли на 0,91 xG - не забили ни одного С "Брентфордом": наиграли на 1,61 xG - забили 1 Вот и теперь с "ТТХ": наиграли на 0,77 xG - не забили ничего Исключение - матч с "МЮ". А так - именно, когда сдают нервы, все летит мимо.
А может из-за вратаря ведь у ТТХ только один удар в створ за матч...
0
-2
-2
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llolishe
Ответ евГений
Все верно, у Холланда за полсезона лучшей лиги мира 25 голов, в то время как черепаха даже не второй игрок в КЛУБЕ, не то что в лиге😂😂
Мбаппе чемпион мира
+1
-3
-2
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Я Ты
замыкалка сломалась
+1
0
+1
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MESSIya
"Сити" в этом розыгрыше АПЛ проигрывает матчи из-за реализации

С "Ливерпулем": наиграли на 0,91 xG - не забили ни одного

С "Брентфордом": наиграли на 1,61 xG - забили 1

Вот и теперь с "ТТХ": наиграли на 0,77 xG - не забили ничего

Исключение - матч с "МЮ". А так - именно, когда сдают нервы, все летит мимо.
+2
-1
+1
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евГений
Ответ llolishe
Его сравнивали с Мбаппе как будто между ними будет борьба за ЗМ пхаэахахахахахахахахахааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
Все верно, у Холланда за полсезона лучшей лиги мира 25 голов, в то время как черепаха даже не второй игрок в КЛУБЕ, не то что в лиге😂😂
+3
-3
0
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