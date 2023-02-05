Холанд ни разу не пробил по воротам «Тоттенхэма» – впервые в АПЛ. Касаний в штрафной тоже нет

Нападающий « » не нанес ни одного удара по воротам « ».

Его команда потерпела поражение со счетом 0:1 в 22-м туре АПЛ. Норвежец провел на поле всю игру.

Холанд впервые за время выступлений в чемпионате Англии не сумел пробить по воротам ни разу. Также он не касался мяча в штрафной «шпор».

Со статистикой выступлений лучшего бомбардира сезона можно ознакомиться здесь.

С Холандом «Сити» предсказуемее и даже слабее? Разбираемся