Холанд ни разу не пробил по воротам «Тоттенхэма» – впервые в АПЛ. Касаний в штрафной тоже нет
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не нанес ни одного удара по воротам «Тоттенхэма».
Его команда потерпела поражение со счетом 0:1 в 22-м туре АПЛ. Норвежец провел на поле всю игру.
Холанд впервые за время выступлений в чемпионате Англии не сумел пробить по воротам ни разу. Также он не касался мяча в штрафной «шпор».
Со статистикой выступлений лучшего бомбардира сезона АПЛ можно ознакомиться здесь.
Говорят типо он за ЗМ будет бороться-3 гола топам за 9 матчей пхахахаахахах
Это сделает даже Ампаду
в обороне он 0
В атаке тоже бревно которое рассчитывает на партнеров .
а поражения в этом сезоне вполне закономерны, команда очень далека от своего прайма
С "Ливерпулем": наиграли на 0,91 xG - не забили ни одного
С "Брентфордом": наиграли на 1,61 xG - забили 1
Вот и теперь с "ТТХ": наиграли на 0,77 xG - не забили ничего
Исключение - матч с "МЮ". А так - именно, когда сдают нервы, все летит мимо.