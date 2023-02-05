Уокер о критике Холанда: «Никто не жаловался, когда Эрлинг забивал 25 голов в этом сезоне. Он фантастический игрок»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Кайл Уокер Эрлинг Холанд Футбол

Кайл Уокер поддержал Эрлинга Холанда после неудачного матча с «Тоттенхэмом» (0:1).

«Никто ничего не говорит об Эрлинге, когда он забивает голы, а мы побеждаем. А если мы не побеждаем или он не забивает, внезапно Эрлинг становится проблемой, внезапно мы якобы лучше играем без него.

Я слышу это все время, но никто не жаловался, когда он забивал 25 голов в этом сезоне. Он фантастический игрок», – заявил защитник «Манчестер Сити».

Холанд ни разу не пробил по воротам «Тоттенхэма» – впервые в АПЛ. Касаний в штрафной тоже нет

С Холандом «Сити» предсказуемее и даже слабее? Разбираемся

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
нелюбитель футбола
Кому нужны его замыкания, если трофеев нет.. Геша знает... Поэтому и нужен теперь только верблюдам... Лучше б 3-4 игрока забивали эти мячи... Это уже не тот МС что раньше ...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вячеслав Тотров
Для Сити переход Холланда будет как переход Златана в Барселону. забивать будет много,но командную игру сломает. в итоге ничего не выиграют
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
olimbek
Ответ Великий Алонсо
Сдулся бегунок переоцененный.
Кто не знает, под ником "Великий Алонсо" сидит женщина. Так что не спорьте с бабой ))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yri Yrov
Ответ Gornostaev
Да уж, Холланд задал планку... Теперь не забил хет-трик - дно; несправедливо, но такова жизнь гоатов...
Это похожа на историю с Роналду, вся команда подсознательно ищет того кто может завершить
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Советский Комиссар
Проблема в том, что в сити эти 25 голов были бы распределены на 4 игроков. Но качества было бы больше, чем сейчас
Холанд это 80% уровня пикового роналду времён трёх побед в лч подряд, лучше уже не будет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
Ответ Великий Алонсо
Сдулся бегунок переоцененный.
Прямо как Кришти забивавший и разваливший клуб с 2 места на 6-ое. И Холанд вроде забивает, но команда ниже.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
Никто не критикует самого Холанда, но и отрицать тот факт, что когда он пришел Сити стал играть хуже нельзя. Даже с его результативностью Сити забил меньше и создал меньше моментов, просел в обороне, а это как раз прямая вина Холанда, который очень плох в прессинге
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
Лучший Сити при Пепе был когда по краям разрывали Стерлинг и Сане, теперь видно насколько шикарна была та команда, можно сказать - "было время..."
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арман Мартиросян
Ну Холанд пусть забьет 70 мячей за сезон, а МС - проиграть через матч. И все довольны.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mr kovalsky
Ответ Gornostaev
Да уж, Холланд задал планку... Теперь не забил хет-трик - дно; несправедливо, но такова жизнь гоатов...
Как говорил Пеп: Когда Холанд забивает, он становится решением наших проблем, когда не забивает - ее причиной, так видят ситуацию люди.
+29
-1
+28
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Football poet
И этого человека пророчат в одного из главных футболистов поколения?!! Ну уж нет, свои то 1000 голов он забьет, но это будет обычная сухая статистика. В футбольном плане Холланд вообще ничего не привносит на поле, он не тот футболист, который как-то делает игру. Если его сравнить с тем же Кейном, то он намного слабее в футбольном плане.
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Сдулся бегунок переоцененный.
+1
-8
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В. Бубнов
Был бы фантастический, его бы за 100млн урвали бы из Боруссии)
А по факту, на его за 50 млн только шейх и клюнул.
Тренеры о нём знаю многое, и только Гвардиола не в курсе. А всё потому, что он и не тренер вовсе)
Для нефтепроекта Отвисогуь как Коутиньо для Барселоны) Только дешевле

Его раскусили быстрее половины сезона.
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Толстюк
Он и правда фантастический, но в вариативности с ним Сити просел
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gornostaev
Да уж, Холланд задал планку... Теперь не забил хет-трик - дно; несправедливо, но такова жизнь гоатов...
+46
-5
+41
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Slavnov
Ответ Давид Agabekyan
Жаловались. Во имя его статистики сломалась игра Сити. Холланд новый Роналду
ну уж так то не оскорбляйте
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zlatan Ibra
Пеп же жаловался
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
Холанд в этом сезоне забил 31, а Кринж 4. Делайте выводы сами
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Давид Agabekyan
Жаловались. Во имя его статистики сломалась игра Сити. Холланд новый Роналду
+3
-8
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dead88 Poets
ваши ожидания ваши проблемы
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий