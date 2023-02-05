Уокер о критике Холанда: «Никто не жаловался, когда Эрлинг забивал 25 голов в этом сезоне. Он фантастический игрок»

поддержал после неудачного матча с « » (0:1).

«Никто ничего не говорит об Эрлинге, когда он забивает голы, а мы побеждаем. А если мы не побеждаем или он не забивает, внезапно Эрлинг становится проблемой, внезапно мы якобы лучше играем без него.

Я слышу это все время, но никто не жаловался, когда он забивал 25 голов в этом сезоне. Он фантастический игрок», – заявил защитник « ».

Холанд ни разу не пробил по воротам «Тоттенхэма» – впервые в АПЛ. Касаний в штрафной тоже нет

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