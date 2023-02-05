Уокер о критике Холанда: «Никто не жаловался, когда Эрлинг забивал 25 голов в этом сезоне. Он фантастический игрок»
Кайл Уокер поддержал Эрлинга Холанда после неудачного матча с «Тоттенхэмом» (0:1).
«Никто ничего не говорит об Эрлинге, когда он забивает голы, а мы побеждаем. А если мы не побеждаем или он не забивает, внезапно Эрлинг становится проблемой, внезапно мы якобы лучше играем без него.
Я слышу это все время, но никто не жаловался, когда он забивал 25 голов в этом сезоне. Он фантастический игрок», – заявил защитник «Манчестер Сити».
Холанд ни разу не пробил по воротам «Тоттенхэма» – впервые в АПЛ. Касаний в штрафной тоже нет
Холанд это 80% уровня пикового роналду времён трёх побед в лч подряд, лучше уже не будет
А по факту, на его за 50 млн только шейх и клюнул.
Тренеры о нём знаю многое, и только Гвардиола не в курсе. А всё потому, что он и не тренер вовсе)
Для нефтепроекта Отвисогуь как Коутиньо для Барселоны) Только дешевле
Его раскусили быстрее половины сезона.