Холанд получил 5 из 10 от Sky Sports за матч с «Тоттенхэмом» – меньше нет ни у кого. У Кейна 8, у Хейбьерга 9
Эрлинг Холанд получил худшую оценку среди игроков матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» (1:0).
Игра нападающего горожан была оценена Sky Sports на 5 баллов из 10 – меньше нет ни у кого. Такую же оценку получили Райан Сессеньон и Родри.
6 баллов получили Кристиан Ромеро, Эдерсон, Кайл Уокер, Натан Аке, Бернарду Силва, Кевин де Брюйне, Рияд Марез и Хулиан Альварес.
На 7 из 10 была оценена игра Уго Льориса, Эрика Дайера, Бена Дэвиса, Ивана Перишича, Родриго Бентанкура, Деяна Кулусевски, Сон Хын Мина, Мануэля Аканджи, Джека Грилиша и Рико Льюиса.
8 баллов получили Харри Кейн и Эмерсон. Игроком матча с оценкой 9 стал Пьер-Эмиль Хейбьерг.
«Тоттенхэм» привычно грохнул «Сити» дома. У Кейна – 200 голов в АПЛ и рекорд, у Холанда – 0 ударов
Перед выбором между Пепом и Холандом, уверен, что шейхам нужно выбирать Пепа. Объясню:
Холанд и его папашка не раз говорили, что хотят поиграть в разных лигах, и в Ман Сити долго не задержутся. К тому следующим летом у Холанда активируется пункт об отступных за него около 150 лямов, если не ошибаюсь. Всё это вкупе говорит о том, что Эрлинга нужно продавать этим летом за 200 лямов в Реал, МЮ, Челси или если он согласится, то в ПСЖ.