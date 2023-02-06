Холанд получил 5 из 10 от Sky Sports за матч с «Тоттенхэмом» – меньше нет ни у кого. У Кейна 8, у Хейбьерга 9

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия рейтинги Тоттенхэм Уго Льорис Иван Перишич Кайл Уокер Кевин де Брюйне Сон Хын Мин Натан Аке Пьер-Эмиль Хейбьерг Эрик Дайер Харри Кейн Джек Грилиш Эдерсон Бен Дэвис Рияд Марез Бернарду Силва Родриго Бентанкур Родри Мануэль Аканджи Райан Сессеньон Кристиан Ромеро Эмерсон Роял Эрлинг Холанд Деян Кулусевски Хулиан Альварес Футбол

Эрлинг Холанд получил худшую оценку среди игроков матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» (1:0).

Игра нападающего горожан была оценена Sky Sports на 5 баллов из 10 – меньше нет ни у кого. Такую же оценку получили Райан Сессеньон и Родри.

6 баллов получили Кристиан Ромеро, ЭдерсонКайл Уокер, Натан Аке, Бернарду Силва, Кевин де Брюйне, Рияд Марез и Хулиан Альварес.

На 7 из 10 была оценена игра Уго Льориса, Эрика Дайера, Бена Дэвиса, Ивана Перишича, Родриго Бентанкура, Деяна Кулусевски, Сон Хын Мина, Мануэля Аканджи, Джека Грилиша и Рико Льюиса.

8 баллов получили Харри Кейн и Эмерсон. Игроком матча с оценкой 9 стал Пьер-Эмиль Хейбьерг.

«Тоттенхэм» привычно грохнул «Сити» дома. У Кейна – 200 голов в АПЛ и рекорд, у Холанда – 0 ударов

С Холандом «Сити» предсказуемее и даже слабее? Разбираемся

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13 комментариев

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neolol0
Ответ окечуква
Эмерсон тоже заслужил девятку.
Десятку.
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andr d
Ответ Иван Иванов
Лучшим вариантом для Сити и Пепа будет продать Холанда за 200 лямов этим летом. Перед выбором между Пепом и Холандом, уверен, что шейхам нужно выбирать Пепа. Объясню: Холанд и его папашка не раз говорили, что хотят поиграть в разных лигах, и в Ман Сити долго не задержутся. К тому следующим летом у Холанда активируется пункт об отступных за него около 150 лямов, если не ошибаюсь. Всё это вкупе говорит о том, что Эрлинга нужно продавать этим летом за 200 лямов в Реал, МЮ, Челси или если он согласится, то в ПСЖ.
Кому он нужен за такие деньги
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Экспертное мнение
Ответ инок
С Холландом Сити стал примитивнее. А также зависимым от его игры, чего раньше не было. А так как он много забивает, то будет проводить важные матчи целиком, что не позволит Сити перестраиваться, если не пойдет игра.
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Иван Иванов
Лучшим вариантом для Сити и Пепа будет продать Холанда за 200 лямов этим летом.
Перед выбором между Пепом и Холандом, уверен, что шейхам нужно выбирать Пепа. Объясню:
Холанд и его папашка не раз говорили, что хотят поиграть в разных лигах, и в Ман Сити долго не задержутся. К тому следующим летом у Холанда активируется пункт об отступных за него около 150 лямов, если не ошибаюсь. Всё это вкупе говорит о том, что Эрлинга нужно продавать этим летом за 200 лямов в Реал, МЮ, Челси или если он согласится, то в ПСЖ.
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окечуква
Эмерсон тоже заслужил девятку.
+1
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Антон Фалафель
5 это ещё много. Он по мячу то пару раз коснулся.
+3
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Zlatan Ibra
Ответ Артур Агабегов
Рон (балласт) был ненужен Ман сити.
Так не нужен, что уже сидели и бумаги подписывали в тот момент, когда МЮ ворвался в пепеговорную и увёл Рона))
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-1
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инок
С Холландом Сити стал примитивнее. А также зависимым от его игры, чего раньше не было. А так как он много забивает, то будет проводить важные матчи целиком, что не позволит Сити перестраиваться, если не пойдет игра.
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ОттоДракула
Он и был самым бесполезным. Кроме пустой беготни ничем больше и не запомнился.
+1
-1
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psixyec
Хейберг хозяин Холланда, как и Рой Кин хозяин отца Холланда.
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Артур Агабегов
Ответ Zlatan Ibra
В МЮ надо было идти, поиграл бы годика три в кайф, и в Реал - Барсу бы переходил. А Рон в МанСити бы играл сейчас.
Рон (балласт) был ненужен Ман сити.
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-4
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8ight 7even
Ну так себе, искать ошибки в таком матче..
+2
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+2
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Zlatan Ibra
В МЮ надо было идти, поиграл бы годика три в кайф, и в Реал - Барсу бы переходил. А Рон в МанСити бы играл сейчас.
+1
-6
-5
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