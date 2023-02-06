Холанд получил 5 из 10 от Sky Sports за матч с «Тоттенхэмом» – меньше нет ни у кого. У Кейна 8, у Хейбьерга 9

получил худшую оценку среди игроков матча «Тоттенхэм» – « » (1:0).

Игра нападающего горожан была оценена Sky Sports на 5 баллов из 10 – меньше нет ни у кого. Такую же оценку получили и Родри.

6 баллов получили Кристиан Ромеро, , , Натан Аке, Бернарду Силва, Кевин де Брюйне, Рияд Марез и Хулиан Альварес.

На 7 из 10 была оценена игра Уго Льориса, Эрика Дайера, Бена Дэвиса, Ивана Перишича, Родриго Бентанкура, Деяна Кулусевски, Сон Хын Мина, Мануэля Аканджи, Джека Грилиша и Рико Льюиса.

8 баллов получили Харри Кейн и Эмерсон. Игроком матча с оценкой 9 стал Пьер-Эмиль Хейбьерг.

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