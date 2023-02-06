Лаутаро о победе в дерби: «Интер» снова доказал, что Милан – черно-синий»
Лаутаро Мартинес поделился эмоциями после победы в дерби над «Миланом» (1:0).
«Потрясающе. Во время таких матчей чувствуешь себя как в Аргентине. Мы снова доказали на поле, что Милан – черно-синий.
После чемпионата мира я заряжен, победа на ЧМ – величайший момент моей карьеры.
Я горд носить капитанскую повязку. С момента, как я оказался в «Интере», я всегда старался выкладываться по максиму», – сказал форвард «Интера».
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