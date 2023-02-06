Лаутаро о победе в дерби: «Интер» снова доказал, что Милан – черно-синий»

Теги Интер Милан серия А Италия Лаутаро Мартинес Футбол

Лаутаро Мартинес поделился эмоциями после победы в дерби над «Миланом» (1:0).

«Потрясающе. Во время таких матчей чувствуешь себя как в Аргентине. Мы снова доказали на поле, что Милан – черно-синий.

После чемпионата мира я заряжен, победа на ЧМ – величайший момент моей карьеры.

Я горд носить капитанскую повязку. С момента, как я оказался в «Интере», я всегда старался выкладываться по максиму», – сказал форвард «Интера».

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12 комментариев

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Palacio8
Бб не слышно с шестого места!
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Юлия Ким
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ilgiz Bai
Ответ Кира Найтли
Где там твой первый клуб? Никогда вы не станете чемпионами. Наполи не догоните. В ЛЧ как всегда опозоритесь.так что не тебе что то вякать на великий Милан
Ахахах. Как мне помнится у Интера столько же чемпионств как и у Милана. Так же вроде бы последний обладатель лч из Италии это тоже Интер. Да и в конце то концов сейчас если смотреть матчи то Милан и правда играет только на ЛК. Нападения у команды нет, полузащиты нет, защиты нет. Игру на себя брать вообще никто не собираются, выходят на поле только для того чтобы контракт отработать. И если такое называется великий Милан то это гг.
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Адепт Суперлиги
Очередной низкоинтеллектуальный бред от индейца. Аутано за последние полгода пробивает дно за дном. Идеальный игрок для инторнациьнале
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psixyec
Ответ Кира Найтли
Где там твой первый клуб? Никогда вы не станете чемпионами. Наполи не догоните. В ЛЧ как всегда опозоритесь.так что не тебе что то вякать на великий Милан
Последняя ЛЧ за Интером, по титулам сериала равенство, зато твой Милан вылетал, а великий Интер нет. Поэтому Интер был и всегда будет первым клубом в городе и во всей Италии.
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Palacio8
Кира Найтли из Паласовки, уже смешно, официально закрыла чемпионат Италии, это последний розыгрыш, серьезно. Бб тоже мечтает "позориться" в ЛЧ, но попадает туда через раз, в этом году похоже отдыхать будут. Отскочили в прошлом сезоне и обратно, под шкон...
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инок
Болел Интера поздравляю, хорошая игра, есть все шансы есть пошуметь в ЛЧ
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Андрей Бандалак
Главное чтобы заряд держался до мая хоть))
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артмаст
Какой же лаутаро всё таки топ!
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Кира Найтли
Ответ psixyec
Первый клуб Италии закономерно унизил Милан, тут нечему удивляться. Пожелаем удачи кузенам в борьбе за зону Лиги Конференций. Лаутаро красавчик, настоящий лидер и боец.
Где там твой первый клуб? Никогда вы не станете чемпионами. Наполи не догоните. В ЛЧ как всегда опозоритесь.так что не тебе что то вякать на великий Милан
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Palacio8
Молодец бычок, тащит Интер!
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psixyec
Первый клуб Италии закономерно унизил Милан, тут нечему удивляться. Пожелаем удачи кузенам в борьбе за зону Лиги Конференций. Лаутаро красавчик, настоящий лидер и боец.
+4
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-7
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