Лаутаро о победе в дерби: «Интер» снова доказал, что Милан – черно-синий»

поделился эмоциями после победы в дерби над « » (1:0).

«Потрясающе. Во время таких матчей чувствуешь себя как в Аргентине. Мы снова доказали на поле, что Милан – черно-синий.

После чемпионата мира я заряжен, победа на ЧМ – величайший момент моей карьеры.

Я горд носить капитанскую повязку. С момента, как я оказался в «Интере», я всегда старался выкладываться по максиму», – сказал форвард « ».