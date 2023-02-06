«Милан» проиграл 4-й матч подряд с общим счетом 2:13. Побед нет месяц
«Милан» продлил серию без побед до 7 матчей.
Команда Стефано Пиоли уступила «Интеру» (0:1) в дерби в 21-м туре Серии А.
«Россонери» проиграли четвертый матч подряд во всех турнирах с общим счетом 2:13.
В последний раз «Милан» побеждал 4 января – была обыграна «Салернитана» (2:1).
В следующем туре миланский клуб сыграет с «Торино».
Ой, сразу чуточку другое показалось.
А Матч почему-то у меня с одной дорожкой.
Понятно, что лучше Чердака, но так себе и там.