«Милан» проиграл 4-й матч подряд с общим счетом 2:13. Побед нет месяц

Теги Интер Милан Стефано Пиоли серия А Италия Футбол

«Милан» продлил серию без побед до 7 матчей.

Команда Стефано Пиоли уступила «Интеру» (0:1) в дерби в 21-м туре Серии А.

«Россонери» проиграли четвертый матч подряд во всех турнирах с общим счетом 2:13.

В последний раз «Милан» побеждал 4 января – была обыграна «Салернитана» (2:1).

В следующем туре миланский клуб сыграет с «Торино».

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29 комментариев

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Serg Irk
Ответ Dr.Hapot
Денег нет, но вы держитесь. Проблема как и в Ливерпуле, жадные владельцы
Один маленький момент, а покупка нуньеса за 80 входит в «нет денег»?
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Александр Володин
Чтобы там не было, но это просто жесть!
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Afinogenov
"Побед нет месяц".

Ой, сразу чуточку другое показалось.
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Batt Monner
Ответ ALMANAC
Ну даа, началось, этот лысый клоун чемпионство спустя десятилетие принес, скоро ли будет следующее?
Не знал, что Ибра, Леау, Тео, Мальдини наконец - лысые. Ты про Газидиса наверно. Он ушел - все поломалось у всех его бывших подчиненных
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Batt Monner
Ответ Михаил Стентор
А руководство не хочет купить кого нибудь кроме зелёного Кетеларе? Второй сезон играть одним составом без усиления это норм условия?
Пиоли в дерби оставил все летние покупки и лучшего игрока команды на скамейке. Какие нафиг покупки, очнитесь, человек осознанно выпускает Крунича, Мессиаса и Габбью в старте, это его любимые игроки в клубе
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ALMANAC
Ответ powerplayer
Не было ли оно случайным?
Как можно выиграть дистанцию в 38 матчей случайно? Чемпионство Лестера тоже случайное? Или Сити которым случайно повезло набрать 98 очков, а Ливерпулю 97?
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encaro_one
Ответ powerplayer
Интершум?
Только английская дорожка в Сетанте в дополнениях с русской.
А Матч почему-то у меня с одной дорожкой.
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Марина Быстрова
Ответ ALMANAC
Ну даа, началось, этот лысый клоун чемпионство спустя десятилетие принес, скоро ли будет следующее?
Раз в год и палка стреляет, было скорее вопреки,так сошлись звезды. Состав команды нулевой
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Batt Monner
Ну че, Пиоли великий тренер, просто руководство плохое, оно не купило Зиеша и Неймара, которые сегодня неплохо смотрелись на скамейке рядом с Леау
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ALMANAC
Ответ Dr.Hapot
Этот конч постоянно чето несет свое🤣 я на сетанте специально смотрел этот матч
Спустя долгое время попал на комментарии Черданцева. Наверно несколько месяцев не слышал его и был в порядке. Ну это дичь. Он гол проспал) Потому что с википедии или сайта матча что-то в этот момент зачитывал. Когда шли перекатывания без продвижения, он затирал про усталость/подготовку к ЛЧ. Экспертиза сбой дала, ведь команды хорошую концовку выдали. Ну как будто Зенит отмазывает от очередного позора в ЛЧ
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Dr.Hapot
Ответ encaro_one
На Сетанте тоже два клоуна комментировали. Понятно, что лучше Чердака, но так себе и там.
Один орал как не в себя😁 но в целом лучше такое, чем чердак убогий
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powerplayer
Ответ encaro_one
На Сетанте тоже два клоуна комментировали. Понятно, что лучше Чердака, но так себе и там.
Интершум?
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Dima91Caps
Ответ ALMANAC
Ну даа, началось, этот лысый клоун чемпионство спустя десятилетие принес, скоро ли будет следующее?
если вынимать дома от сасуол по 5, то нескоро конечно
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encaro_one
Ответ Dr.Hapot
Этот конч постоянно чето несет свое🤣 я на сетанте специально смотрел этот матч
На Сетанте тоже два клоуна комментировали.
Понятно, что лучше Чердака, но так себе и там.
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Чёрный тюльпан
Ответ Dr.Hapot
Денег нет, но вы держитесь. Проблема как и в Ливерпуле, жадные владельцы
У Интера тоже с владельцем не позавидуешь, сидит китайчик на трибуне, как глорик, который пляски устраивает, когда команда побеждает, а как вложить в неё, так бабок нет, что вон все лидеры другие клубы находят. Маротта там волшебство творит, удерживая порой игроков, и затаскивая новых.
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BZB
Всех интеристов с победой в дерби!
+6
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+3
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Dr.Hapot
Ответ ALMANAC
Черданцев же сказал, что усталость)
Этот конч постоянно чето несет свое🤣 я на сетанте специально смотрел этот матч
+1
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powerplayer
Ответ ALMANAC
Ну даа, началось, этот лысый клоун чемпионство спустя десятилетие принес, скоро ли будет следующее?
Не было ли оно случайным?
+1
-2
-1
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ALMANAC
Ответ Dr.Hapot
Денег нет, но вы держитесь. Проблема как и в Ливерпуле, жадные владельцы
Черданцев же сказал, что усталость)
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Михаил Стентор
Ответ kdmi1986
Пиоли на выход
А руководство не хочет купить кого нибудь кроме зелёного Кетеларе? Второй сезон играть одним составом без усиления это норм условия?
+9
-1
+8
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Dr.Hapot
Денег нет, но вы держитесь. Проблема как и в Ливерпуле, жадные владельцы
+8
-2
+6
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ALMANAC
Ответ Марина Быстрова
И не будет. Спасибо владельцам,Кукольдини и лысому клоуну
Ну даа, началось, этот лысый клоун чемпионство спустя десятилетие принес, скоро ли будет следующее?
+11
-2
+9
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Илья Банюк
Леау с таким лицом играл и уходил с поля, типо ну нафиг,чего я зимой не ушел никуда? Летом точно уйду!
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kdmi1986
Пиоли на выход
+2
-7
-5
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encaro_one
С такой игрой еще и Миранчук догонит и заберёт шестое место.
+1
-1
0
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