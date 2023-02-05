Лаутаро забил 7 голов в 9 матчах за «Интер» после ЧМ. Сегодня – «Милану»

Нападающий Лаутаро Мартинес открыл счет в матче «Интера» с « » в 21-м туре Серии А.

Аргентинец головой поразил ворота «россонери» после углового на 34-й минуте. Навес сделал хавбек .

В 2023 году Мартинес забил 7 голов за 9 матчей и отдал один результативный пас. Подробно со статистикой лучшего бомбардира « » можно ознакомиться здесь.