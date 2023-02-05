Лаутаро забил 7 голов в 9 матчах за «Интер» после ЧМ. Сегодня – «Милану»

Теги Интер Милан серия А Италия Хакан Чалханоглу Лаутаро Мартинес Футбол

Нападающий Лаутаро Мартинес открыл счет в матче «Интера» с «Миланом» в 21-м туре Серии А.

Аргентинец головой поразил ворота «россонери» после углового на 34-й минуте. Навес сделал хавбек Хакан Чалханоглу.

В 2023 году Мартинес забил 7 голов за 9 матчей и отдал один результативный пас. Подробно со статистикой лучшего бомбардира «Интера» можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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Андрюха с района
Вот бы так играл постоянно) Парню не хватает только стабильности, а так все умеет) Даже головой хорошо играет со своим-то ростом)
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Yuri Ten
Вот так нужно отвечать на критику
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Artem89S
Ответ Arthur Jacob
Герой Милана и миланцев опять наказывает красно-чёрный середняк
Вся мерда такая мерда
0
-2
-2
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Arthur Jacob
Герой Милана и миланцев опять наказывает красно-чёрный середняк
+2
-2
0
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Трупейро
На ЧМ Лаутаро исполнял Гонсало, хотя игрок очень интересный.

В Италии в очередной раз доказывает свою состоятельность, надеюсь в сборной тоже продолжит, как в Интере
+4
0
+4
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Bunyod Turgunov
Страдайте хейтеры. Ещё недавно начали сравнивать с Мимо Вернером
+1
-1
0
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Барсик Юрана
На Копе 24 должен тащить с Месси
+2
-3
-1
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