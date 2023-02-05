Тренер «Тоттенхэма» про 1:0 с «Сити»: «Знаем, что в этих матчах ключевую роль играет умение терпеть. Мы здорово оборонялись»
Ассистент главного тренера «Тоттенхэма» подвел итоги матча против «Манчестер Сити» (1:0).
«Это была трудная неделя, мы потеряли Антонио Конте. Надеюсь, на следующей он вернется. Он будет рад вернуться. Я поговорил с ним по телефону только что, и он передал поздравления команде, особенно Харри Кейну.
Ключевую роль в матче сыграла способность перетерпеть отрезки, когда «Сити» владеет мячом. Мы знаем, что приходится терпеть в матчах против этой команды, потому что она много владеет мячом, но мы хорошо перемещались в фазе обороны и здорово защищали ворота.
Мы знали, что в прошлом матче лишились ключевой особенности – умения терпеть. Мы обсудили это и то, что надо будет сыграть агрессивно, найти мотивацию.
Когда ты ведешь в счете против «Сити», «горожане» начинают играть в высоком темпе. Нужно быть сильными. Мы хорошо контролировали пространство», – сказал Кристиан Стеллини Sky Sports.
Но по их игре стало ясно как они далеки от своих оптимальных кондиций.
Рыжий терял мячи,бегал слабо и пасы давал в никуда. Немец вообще растворился.
Скорее Ттх был близок 2ой забить с острых контратак.
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