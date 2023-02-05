Тренер «Тоттенхэма» про 1:0 с «Сити»: «Знаем, что в этих матчах ключевую роль играет умение терпеть. Мы здорово оборонялись»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Кристиан Стеллини Харри Кейн Футбол

Ассистент главного тренера «Тоттенхэма» подвел итоги матча против «Манчестер Сити» (1:0).

«Это была трудная неделя, мы потеряли Антонио Конте. Надеюсь, на следующей он вернется. Он будет рад вернуться. Я поговорил с ним по телефону только что, и он передал поздравления команде, особенно Харри Кейну.

Ключевую роль в матче сыграла способность перетерпеть отрезки, когда «Сити» владеет мячом. Мы знаем, что приходится терпеть в матчах против этой команды, потому что она много владеет мячом, но мы хорошо перемещались в фазе обороны и здорово защищали ворота.

Мы знали, что в прошлом матче лишились ключевой особенности – умения терпеть. Мы обсудили это и то, что надо будет сыграть агрессивно, найти мотивацию.

Когда ты ведешь в счете против «Сити», «горожане» начинают играть в высоком темпе. Нужно быть сильными. Мы хорошо контролировали пространство», – сказал Кристиан Стеллини Sky Sports.

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
цирюля
Ответ Wekil Halylow
Вчера после поражений очень грустил а сегодня тьх поднял настрению даже спат не хочется смотрю Иньер- Милан
Аналогично!..)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
369
Эмерсон Рояль MVP матча!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimamak10
Ответ Толян Каширин
Стеллини топ тренер, ни одного поражения
Майкл Каррик как тренер никогда не проигрывал в апл и в ЛЧ, но проигрывал в чемпионшипе
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wekil Halylow
Ответ Jaxongir Shodiev
Да, но еще порадовало, что Кейн забил двухсотый мяч в АПЛ. Легендище!!!!
Вчера после поражений очень грустил а сегодня тьх поднял настрению даже спат не хочется смотрю Иньер- Милан
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jaxongir Shodiev
Ответ Wekil Halylow
Болешики Арсенала болше радовалис чем у Ттх
Да, но еще порадовало, что Кейн забил двухсотый мяч в АПЛ. Легендище!!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Катков
Как там Хойберг интересно, после жесточайшего удала в голову? И реф, конечно молодец, добавить 5 минут 🤦‍♂️. Там штрафной Де Брёйне был на 85 мин. Ромеро удалялся минуты 3. Сити, конечно плох, но рефери еще хуже
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gheorghe Rusu
Ответ llolishe
Не выиграть ЛЧ с миллиардным составом Сити Купить Холланда чтобы тот пропадал в матчах с топами Купить Аконджу чтобы тот привозил каждый матч Проигрывать уже даже не тренерам, а помощникам тренеров пхахахахах Пеп ставит новые рекорды пхахаххаха
А вот нх Пепу нужен был Аканджи, это тот еще вопрос. Видимо, он иногда слишком сильно верит в себя)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gheorghe Rusu
Ответ llolishe
Не выиграть ЛЧ с миллиардным составом Сити Купить Холланда чтобы тот пропадал в матчах с топами Купить Аконджу чтобы тот привозил каждый матч Проигрывать уже даже не тренерам, а помощникам тренеров пхахахахах Пеп ставит новые рекорды пхахаххаха
Топы сделал из них Пеп. Говоришь так как будто Холланд бог, он даже в Бундеслиге не был лучшим, собирая пыль после Левы. Думается мне, он Пепу вообще не нужен был. Угораю с тех кто сравнивает Холланда с Месси или Роналду. Хороший игрок, не больше.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maaroo luv
Сперва был удивлен почему Де Брейне и Эрдогана поздно выпустили.
Но по их игре стало ясно как они далеки от своих оптимальных кондиций.
Рыжий терял мячи,бегал слабо и пасы давал в никуда. Немец вообще растворился.
Скорее Ттх был близок 2ой забить с острых контратак.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
euskaldunak
ассистент лучше тренера
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Толян Каширин
Стеллини топ тренер, ни одного поражения
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
llolishe
Не выиграть ЛЧ с миллиардным составом Сити
Купить Холланда чтобы тот пропадал в матчах с топами
Купить Аконджу чтобы тот привозил каждый матч
Проигрывать уже даже не тренерам, а помощникам тренеров пхахахахах

Пеп ставит новые рекорды пхахаххаха
+17
-15
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wekil Halylow
Болешики Арсенала болше радовалис чем у Ттх
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий