Тренер «Тоттенхэма» про 1:0 с «Сити»: «Знаем, что в этих матчах ключевую роль играет умение терпеть. Мы здорово оборонялись»

Ассистент главного тренера « » подвел итоги матча против « » (1:0).

«Это была трудная неделя, мы потеряли . Надеюсь, на следующей он вернется. Он будет рад вернуться. Я поговорил с ним по телефону только что, и он передал поздравления команде, особенно .

Ключевую роль в матче сыграла способность перетерпеть отрезки, когда «Сити» владеет мячом. Мы знаем, что приходится терпеть в матчах против этой команды, потому что она много владеет мячом, но мы хорошо перемещались в фазе обороны и здорово защищали ворота.

Мы знали, что в прошлом матче лишились ключевой особенности – умения терпеть. Мы обсудили это и то, что надо будет сыграть агрессивно, найти мотивацию.

Когда ты ведешь в счете против «Сити», «горожане» начинают играть в высоком темпе. Нужно быть сильными. Мы хорошо контролировали пространство», – сказал Кристиан Стеллини Sky Sports.