Дитмар Хаманн: «Ман Сити» без Холанда был лучше, пусть даже тот забьет 40 голов за сезон»
Экс-хавбек «Манчестер Сити» Дитмар Хаманн критически высказался о форварде Эрлинге Холанде.
«Ман Сити» без Холанда был лучше, пусть даже тот забьет 40 голов за сезон», – написал Хаманн.
В текущем сезоне 22-летний норвежец забил 21 гол за 17 игр в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
А вот Сити, похоже, проиграл, так как все начали работать на Холланда и то разнообразие в атаках, что было в предыдущих сезонах, когда завершать атаки мог кто угодно, куда-то делось.
Не исключено, что при таком раскладе Холланд побьет рекорд АПЛ, а Сити останется без трофеев.