Дитмар Хаманн: «Ман Сити» без Холанда был лучше, пусть даже тот забьет 40 голов за сезон»

Теги Манчестер Сити Дитмар Хаманн премьер-лига Англия Эрлинг Холанд Футбол

Экс-хавбек «Манчестер Сити» Дитмар Хаманн критически высказался о форварде Эрлинге Холанде.

«Ман Сити» без Холанда был лучше, пусть даже тот забьет 40 голов за сезон», – написал Хаманн.

В текущем сезоне 22-летний норвежец забил 21 гол за 17 игр в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Холанд не забивает 3 матча подряд – впервые в этом сезоне

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Benner
Чисто факт. Холанд просто вредитель. Развалил каток, который без него всех просто сметал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В. Бубнов
А вот зто истинная причина, почему с Отвисогубом, Боруссия хотела расстаться. Да ешё какую скидку делала, и только шейх клюнул на блестящее...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Александрова
Делать вывод за полсзеона , еще и скомканного после чм , абсолютная чушь , нужно хотя бы пару сезонов минимум !тут есть больше ощущение что Гвардиола и игроки просто наелись , не удивлюсь если Гвардиола в скором времени покинет Сити !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jordy
Сезон показывает, что Холланд, попав в Сити, выиграл в плане личной статистики, так как там хватает игроков, способных создать ему голевые моменты.
А вот Сити, похоже, проиграл, так как все начали работать на Холланда и то разнообразие в атаках, что было в предыдущих сезонах, когда завершать атаки мог кто угодно, куда-то делось.
Не исключено, что при таком раскладе Холланд побьет рекорд АПЛ, а Сити останется без трофеев.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Согласен с Хаманном. Без Холанда Сити был более разнообразен в атаке, да и вообще в игре
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий