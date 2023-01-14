Дитмар Хаманн: «Ман Сити» без Холанда был лучше, пусть даже тот забьет 40 голов за сезон»

Экс-хавбек «Манчестер Сити» критически высказался о форварде .

« » без Холанда был лучше, пусть даже тот забьет 40 голов за сезон», – написал Хаманн.

В текущем сезоне 22-летний норвежец забил 21 гол за 17 игр в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Холанд не забивает 3 матча подряд – впервые в этом сезоне