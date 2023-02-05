«Для Головина «Боруссия» – шаг назад, они не заплатят 30 млн евро. Должна быть АПЛ». Корнеев о хавбеке «Монако»

уверен, что не надо переходить в дортмундскую «Боруссию».

Ранее сообщалось об интересе немецкого клуба к хавбеку « ».

«Вероятно, эта информация разгоняется в преддверии переподписания его контракта. По мне, для Александра это – шаг назад.

Тем более «Боруссия» не заплатит за Головина 30 миллионов, которые были на него потрачены на него со стороны «Монако». Им нет никакого смысла в этом.

Зачем Головину уходить из команды, где ему комфортно? В этом случае [вместо « »] должна быть АПЛ, где могут денег заплатить, – сказал бывший спортивный директор «Зенита» и экс-руководитель селекционного отдела «Монако».

В этом сезоне Лиги 1 Головин провел 20 матчей и забил 4 гола. Его контракт с «Монако» рассчитан до лета 2024 года.