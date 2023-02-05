«Для Головина «Боруссия» – шаг назад, они не заплатят 30 млн евро. Должна быть АПЛ». Корнеев о хавбеке «Монако»
Игорь Корнеев уверен, что Александру Головину не надо переходить в дортмундскую «Боруссию».
Ранее сообщалось об интересе немецкого клуба к хавбеку «Монако».
«Вероятно, эта информация разгоняется в преддверии переподписания его контракта. По мне, для Александра это – шаг назад.
Тем более «Боруссия» не заплатит за Головина 30 миллионов, которые были на него потрачены на него со стороны «Монако». Им нет никакого смысла в этом.
Зачем Головину уходить из команды, где ему комфортно? В этом случае [вместо «Боруссии»] должна быть АПЛ, где могут денег заплатить, – сказал бывший спортивный директор «Зенита» и экс-руководитель селекционного отдела «Монако».
В этом сезоне Лиги 1 Головин провел 20 матчей и забил 4 гола. Его контракт с «Монако» рассчитан до лета 2024 года.
В германии чемпионом становилась только одна команда.
Во Франции три команды.
Очевидно, что нейтральному зрителю Франция будет интереснее.
Но у Корнеева логика другая, выраженная во фразе "должна быть АПЛ, где могут денег заплатить". Раз так, то можно побыть и 50-м трансфером Ноттингем Форест, лишь бы ЗП хорошую отвалили. Вопрос в приоритетах.