«Для Головина «Боруссия» – шаг назад, они не заплатят 30 млн евро. Должна быть АПЛ». Корнеев о хавбеке «Монако»

Теги Боруссия Дортмунд Монако Игорь Корнеев бундеслига Германия лига 1 Франция Александр Головин Матч ТВ Футбол

Игорь Корнеев уверен, что Александру Головину не надо переходить в дортмундскую «Боруссию».

Ранее сообщалось об интересе немецкого клуба к хавбеку «Монако».

«Вероятно, эта информация разгоняется в преддверии переподписания его контракта. По мне, для Александра это – шаг назад.

Тем более «Боруссия» не заплатит за Головина 30 миллионов, которые были на него потрачены на него со стороны «Монако». Им нет никакого смысла в этом.

Зачем Головину уходить из команды, где ему комфортно? В этом случае [вместо «Боруссии»] должна быть АПЛ, где могут денег заплатить, – сказал бывший спортивный директор «Зенита» и экс-руководитель селекционного отдела «Монако».

В этом сезоне Лиги 1 Головин провел 20 матчей и забил 4 гола. Его контракт с «Монако» рассчитан до лета 2024 года.

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57 комментариев

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Алексей Полиенков
Ответ неВасилий неУткин
Хотелось бы посмотреть на Головина в Арсенале
В Англию его не возьмут из-за русофобии и наличия украинца Зинченко. Да и в принципе АПЛ, где дуболомы похлеще Франции, его окончательно сломают. Ему бы в Испанию.
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grek087
Ответ WelcomeBackPURE
А в Англии вообще не силовой стиль …
Все топ 5 силовые лиги. Испанцы немного выделяются на этом фоне, они более в техничный футбол играют. А так все носятся как угорелые, а во Франции ещё и по ногам лупят как сумасшедшие. Так что Боруссия для Головина отличный варик
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тигр настоящий
боруссия по сравнению с монако шаг назад ? кто такое корнееву сказал ?
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тигр настоящий
Ответ dimamak10
Монако Головина только однажды участвовали в групповом этапе ЛЧ когда в команде был Головин, а Боруссия регулярно принимает участие с ЛЧ
боруссия даже выигрывала лч
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FNT
Глупости какие. Боруссия за последние 5 лет была в плей-офф ЛЧ столько же раз, сколько Монако - за 20 (и все до Головина). Не уверен, что он потянет такой уровень, но попробовать точно стоило бы, если предложат.
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KMR
И зачем он им? БД регулярно в ЛЧ и без него
+1
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dimamak10
Монако Головина только однажды участвовали в групповом этапе ЛЧ когда в команде был Головин, а Боруссия регулярно принимает участие с ЛЧ
+1
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Матвей Суицидин
Боруссия как раз шаг вперед по сравнению с нынешним Монако, но Корнеев прав, что 30 за него не заплатят. в АПЛ нашим дорога закрыта. Лучший вариант - это ПСЖ, но вряд ли потянет, или Италия. Интер, Рома, Юве, Наполи. Там и чемпионат поинтереснее и платят больше чем во Франции и в ЛЧ можно поиграть. да и просто я люблю Серию А больше остальных чемпов)
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Andrei Cherednichenko
Вместо Боруссия прочитал в заголовке Белоруссия 😱😰
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Щелкунчик
Бежать надо из Монако, тем более в Дортмунд. Может для Головина это будет его пик карьеры
+2
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Рагим Гиримов
Ответ Deimos
Все говорят о престиже Дортмунда, но не про силу клуба. В Бундеслиге Дортмунд ненамного сильнее чем Монако в Лиге 1
по силе, Дортмунд на 3 головы сильнее Монако
+1
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nugoboss
Чепуха
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Владимир Владимир
Боруссия за такие деньги найдёт варианты лучше)
+2
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Максим Широков
Все ровно наоборот. Головин для Боруссии - шаг назад. Но с чего бы вдруг это понимать Игорю Корнееву, собственно, недалеко в своих познаниях и аналитических способностях ушедшему от Мостового.
+2
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Рагим Гиримов
Ответ Deimos
Но это и не шаг вперёд
верно, это огромный прыжок вперед
+5
-1
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Кино Музыка
Не шаг назад, а глоток свободного воздуха после гоблинов Лиги 1.
+2
0
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ФКСМ..ХКСЮ
А какая разница сколько за него заплатят? Бундеслига точно не шаг назад.
+3
0
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Алексей Александрович
Какое АПЛ кто его возьмет в команды топ 4, в условный Вэст Хэм или Лидс возможно,но ДБ выше этих команд
0
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ПравдоРуб
Боруссия и есть главный поставщик АПЛ, так что было бы круто увидеть Головнина именно там
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v.belorussky
Ответ Игорь Новиков
Есть ощущение, что Бундеслига поинтереснее Лиги 1. И особенно веселая Боруссия.
За последние 10 лет:
В германии чемпионом становилась только одна команда.
Во Франции три команды.

Очевидно, что нейтральному зрителю Франция будет интереснее.
+1
-3
-2
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Денис Аксанов
Корнеев точно разбирается в футболе?
+4
-1
+3
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NottinghamForest79
никому не нужен там
+2
-1
+1
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Deimos
Все говорят о престиже Дортмунда, но не про силу клуба. В Бундеслиге Дортмунд ненамного сильнее чем Монако в Лиге 1
0
-3
-3
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Freund
В спортивном плане постоянный участник ЛЧ Боруссия никаким шагом назад в сравнение сравнении с Монако не является.

Но у Корнеева логика другая, выраженная во фразе "должна быть АПЛ, где могут денег заплатить". Раз так, то можно побыть и 50-м трансфером Ноттингем Форест, лишь бы ЗП хорошую отвалили. Вопрос в приоритетах.
+10
0
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Deimos
Ответ Игорь Новиков
Есть ощущение, что Бундеслига поинтереснее Лиги 1. И особенно веселая Боруссия.
Ну пусть тогда в Аякс переходит, если главный критерий - насколько команда "веселая"
0
-8
-8
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